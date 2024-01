Programación Lunes 8 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Igor Stravinsky

Tres piezas para clarinete solo

Eddie Daniels, clarinete

Fritz Kreisler

Cuarteto en la menor

Cuarteto Kreisler

Franz Schubert

Momento musical para piano en fa menor, D.780, Nº6

Jenö Jandó, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Enrique Granados

Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Frederick Delius

In a Summer Garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

07.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Las damas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

08.00



Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano: Nro.3 en Si mayor, Nro.4 en Fa mayor y Nro.5 en Fa sostenido mayor

Nelson Goerner, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº12, op.252

Cuarteto Arcana

09.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

10.00

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Si mayor, op.100

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nícolo Porpora

“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata

Iestyn Davies, contratenor

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Franz Liszt

Reminiscencias de Don Juan, S.418

Marc-André Hamelin, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

Intruducción a L´Orfeo

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean-Baptiste Lully

Menuet pour les Trompettes

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Henry Purcell

Introducción al acto IV de The Fairy Queen

Le Concert des Nations / Jordi Savall

George Frideric Handel

Concierto para trompeta en Re mayor

The King´s Consort / Robert King

Girolamo Fantini

Sonata No 8

Niklas Eklund, trompeta barroca

Knut Johannessen, órgano

Johann Sebastian Bach

Selección de la cantata “Alégrate en tu buena ventura, bendita Sajonia”, BWV 215

Coro y Orquesta del Bach Collegium de Japón / Masaaki Suzuki

Purcell

Obertura de la cantata “Hail! Bright Cecilia!”

Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe

Johann Friedrich Fasch

Concierto para trompeta en Re mayor

Niklas Eklund, trompeta barroca

Drottningsholms Barockensemble / Nils-Erik Sparf

12.00

Música de Verano

Federico Mompou

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin

Daniil Trifonov, piano

Frédéric Chopin

Deseo lo que no tengo, op.74, Nº13

El río triste, op.74, Nº3

Aleksandra Kurzak, soprano;

Nelson Goerner, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, D.112

Cuarteto Melos

13.00

Dos Horas con la Actualidad

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s. XII-XV)

Rorate celi desuper, inttroito

Natus est, motete

Lux ver lucis radium. Himno a Santa Ludmila

Ensamble Discantus / Brigitte Lesne

Clement Woodcock (?-1590)

In Nomine III a cinco

Hespèrion XX / Jordi Savall

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Tiento del primer tono

Claudio Astronio, órgano

Antoine Francisque

Branle simple

Gabriel Bataille

Un sátiro cornudo, air de cour

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Isaac Posch

Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)

Ensamble Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op. 2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Ton Koopman, clave

Richter van der Meer, cello barroco

William Boyce

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor (1760)

The English Concert / Trevor Pinnock

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

Música de Verano

Franz Schubert

Selección de canciones del ciclo Viaje de invierno, D.911

Ian Bostridge, tenor

Thomas Adès, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Francesco Antonio Bonporti (compositor italiano, 1672 – 1749)

Serenata para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

19:00

Gioachino Rossini

“Ah! Perche la conobbi?... Invan strappar dal core” de la ópera Il viaggio a Reims

Samuel Ramey, bajo

Coro y Coro Nacional de la Ópera de Gales / Gabriele Ferro

Bohuslav Martinu

Tres caballeros, H.1

Cuarteto Martinu

William Sterndale Bennett (compositor, director y pianista ingles, 1816 – 1875)

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1

Malcolm Binns, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Orquesta Filarmónica de Londres

20.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Abel Fleury

Estilo pampeano y Milonga

Silvia Costanzo, guitarra

Carlos Guastavino

Margarita

Eduardo Malachevsky

No pases de lago como un sueño

Carlos Di Fulvio

Campo afuera

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Manuel de Falla

Noche en los jardines de España

Fernanda Morello, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Gabriel Censabella

Agustín Bardi

Nunca tuvo novio

Claude Debussy

Arabesco N°1

Johannes Brahms

Danza húngara N°5 en mi menor

Miguel Varvello, bandoneón