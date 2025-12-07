Programación Lunes 8 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Agostino Steffani

El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas

I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques

Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños

Tre Musici

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano;

Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Géza Anda, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

06.00

Y la mañana va

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd



07.00

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Wilhelm Kempff, piano

Johann Adolf Hasse

“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

11.00

Los Caminos del Barroco (Chaconas)

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Per gloriam, canto de la liturgia visigótico-mozárabe

Música Antigua / Eduardo Paniagua

Arnold de Lantins

Tota pulchra es (Toda bella eres), motete

Ensamble El Espejo de Música / Baptiste Romain

Simone Molinaro

Fantasía N°8, para laúd

Paul O’Dette, laúd

Orlando di Lasso

Chichilichi. Cucurucu!, y Canta, Giorgi, canta, morescas

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Thomas Baltzar (1631-1663)

John come kiss me now (John, ven y bésame ahora)

Palladian Ensemble

André Campra

“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)

Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos

Reinoud Van Mechelen, contratenor

Lisandro Abadie, bajo barítono

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (Francia)

21.00

Industria Nacional

22.00

Complemento musical