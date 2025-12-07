Programación Lunes 8 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨
Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Sébastien de Brossard
Canticum Secundum
Isabelle Desrochers, soprano;
Frédéric Desenclos, órgano
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Géza Anda, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
06.00
Y la mañana va
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Jean-Philippe Rameau
Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Isaac Stern, violín
John Steele Ritter, clave
Edvard Grieg
Escenas de la vida campestre, op.19
Eva Knardahl, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
07.00
William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Liszt
Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano
Jeno Jando, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
08.00
Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
09.00
Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano
Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella
Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
10.00
Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Wilhelm Kempff, piano
Johann Adolf Hasse
“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
11.00
Los Caminos del Barroco (Chaconas)
12.00
El Clásico del Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Per gloriam, canto de la liturgia visigótico-mozárabe
Música Antigua / Eduardo Paniagua
Arnold de Lantins
Tota pulchra es (Toda bella eres), motete
Ensamble El Espejo de Música / Baptiste Romain
Simone Molinaro
Fantasía N°8, para laúd
Paul O’Dette, laúd
Orlando di Lasso
Chichilichi. Cucurucu!, y Canta, Giorgi, canta, morescas
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Thomas Baltzar (1631-1663)
John come kiss me now (John, ven y bésame ahora)
Palladian Ensemble
André Campra
“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)
Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Lisandro Abadie, bajo barítono
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)
Diferencias sobre las folías
Jordi Savall viola da gamba
Rolf Lislevand, guitarra barroca
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea (Francia)
21.00
Industria Nacional
22.00
Complemento musical