07/12/2025

Programación Lunes 8 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano

Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano

Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard
Canticum Secundum
Isabelle Desrochers, soprano;
Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Géza Anda, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

06.00
Y la mañana va

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau
Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Isaac Stern, violín
John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg
Escenas de la vida campestre, op.19
Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt
Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano
Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Wilhelm Kempff, piano

Johann Adolf Hasse
“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

11.00
Los Caminos del Barroco (Chaconas)

12.00
El Clásico del Mediodía

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo
Per gloriam, canto de la liturgia visigótico-mozárabe
Música Antigua / Eduardo Paniagua

Arnold de Lantins
Tota pulchra es (Toda bella eres), motete
Ensamble El Espejo de Música / Baptiste Romain

Simone Molinaro
Fantasía N°8, para laúd
Paul O’Dette, laúd

Orlando di Lasso
Chichilichi. Cucurucu!, y Canta, Giorgi, canta, morescas
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Thomas Baltzar (1631-1663)
John come kiss me now (John, ven y bésame ahora)
Palladian Ensemble

André Campra
“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)
Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Lisandro Abadie, bajo barítono
Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)
Diferencias sobre las folías
Jordi Savall viola da gamba
Rolf Lislevand, guitarra barroca
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea (Francia)

21.00
Industria Nacional

22.00
Complemento musical