Programación Lunes 7 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Frederick Delius

Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, “Baile en la taberna del pueblo”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frederic Chopin

Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22

Artur Rubinstein, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerree

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble “La voz humana”

Michael Haydn

Sinfonía Nº36 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea, Rumania / Ervin Acél

07.00

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

George Gershwin

Rhapsody in blue. Transcripción para piano

Louis Lortie, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt



08.00



Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt



10.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

John Lill, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

Ensamble Nash

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Aria “Son qual nave agitata” de la ópera “L'Oracolo in Messenia”

Julia Lezhneva, soprano

Europa Galante / Fabio Biondi

Antonio Vivaldi

Aria "Frà le procelle", de la ópera Tito Manlio, RV 738

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensemble Matheus

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo “La tempestad del mar”, RV 253

Giuliano Carmignola, violín

Sonatori De La Gioiosa Marca / Giorgio Fava

Antonio Vivaldi

Arias 'Sum medio tempestatum' y 'Semper maestra, sconsolata', del motete 'Sum medio tempestatum', RV 632

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Heinrich Graun

Aria “Tra le procelle assorto”, de la ópera “Cesare e Cleopatra

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta Barroca La Folia / Robin Peter Müller

Henry Purcell

Dúo “Ningún astro volverá a lastimarlos desde las alturas”, de la música incidental para “La tempestad”,

Jennifer Smith, soprano

Stephen Varcoe, bajo-barítono

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Nelson Goerner, piano

Frédéric Chopin

Fantasía Impromptu para piano en do sostenido menor, op.66

Murray Perahia. Piano

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Emanuel Ax, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Matteo de Perugia

Por una cálida bienvenida, rondó a tres voces

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Fernando de Peñalosa

“Agnus Dei”, de la Misa Ave Maria peregrina, a cinco voces

Coro Luceat / James Fellows

Francisco de Peñalosa (c.1450-1528)

Por las sierras de Madrid, villancico a seis voces

Hespèrion XX /Jordi Savall

William Byrd

The Barley Breake

Davitt Moroney, clave

Jean-Baptiste Lully

“Passacaglia” del quinto acto de la tragedia lírica Armida

Cyril Auvity, tenor

Coro de Cámara de Namur

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Nielsen

Sinfonía Nº2, op.16, "Los cuatro temperamentos"

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Łukaszewski, piano

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto en Fa mayor, BI 528

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

19.00

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)

Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11

Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violín

Jenö Jandó, piano

20.00

La Gran Aldea (Escocia)

Eugen d'Albert

Obertura Esther, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Alexander Campbell Mackenzie

Concierto escocés para piano y orquesta, op.55

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Tradicional escoces

There was a lass y (arreglo de Joseph Haydn)

Lorna Anderson, soprano

Haydn Trio Eisenstadt

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional