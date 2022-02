Programación Lunes 7 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Arvo Pärt

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano

George Frideric Handel

El festín de Alejandro o el poder de la música, HWV 75. Segunda parte

Donna Brown, soprano;

Carolyn Watkinson, mezzosoprano;

Ashley Stafford, contratenor;

Stephen Varcoe, bajo-barítono;

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Oslo

Alice Mary Smith

Andante para clarinete y orquesta

Angela Malsbury, clarinete

London Mozart Players / Howard Shelley

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Daniil Trifonov, piano

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano;

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Suite Nº2 op.55 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Cuatro estudios, op.10: Nros.3, 4, 5 y 12

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

Isaac Albeniz

"El Corpus en Sevilla", del primer cuaderno de Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

Franz Schubert

Dos impromptus, op.90: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 Sol bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Fa mayor, basado en la Sonata para cuerdas Nº5 Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wilhelm Stenhammar

Sonata para violín y piano en la menor, op.19

Baiba Skride, violín

Lauma Skride, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

“Deja de sonreir” y “Atardecer ámbar”, 2 canciones del ciclo Canciones del ocaso, para mezzosoprano, barítono, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Alexander Melnikov, piano

Cuarteto Jerusalem

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí

23.00

Después del Concierto (Boris)