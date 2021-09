Programación Lunes 6 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Gustav Mahler

Selección de Canciones del cuerno mágico de la juventud.

Lucia Popp, soprano; Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Charles Ives

Una Sinfonía: Vacaciones en Nueva Inglaterra

Orquesta Sinfónica de Chicago / Michael Tilson Thomas

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno

Alfredo Corral, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia Húngara N°2 y Nº4

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Ensamble Convivium

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Arthur Lourié

Cinco preludios frágiles, op.1

Christian Erny, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí

23.00

Después del Concierto (Boris)