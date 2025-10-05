PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/10/2025

Programación Lunes 6 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta:
William Christie, clave

Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Thomas Campion
Aun siendo tú joven y yo viejo
Ven, dichoso día
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6
Alfredo Corral, piano

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36.
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano

06.00
Y la mañana va

Gabriel Pierné
“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa
Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra

Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13
Jean-Yves Thibaudet, piano

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
János Sebestyéns, clave

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)
Sinfonía Nº7, "Junto a Tordenskjold en la iglesia de Holmen"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

07.00

Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº1 en fa menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Ferenc Tarjáni, corno
Cuarteto Kodály

Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)
Suite para orquesta en Sol mayor
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

08.00

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos
Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo
Sonia Rubinsky, piano

Joaquín Turina
Serenata, op.87
Orquesta Concerto Málaga / Gil de Gálvez

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Trío Owon

Malcolm Arnold
Peterloo, obertura, op.97
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves

10.00

Nicolo Porpora
“Ya la noche se avecina”, cantata
Elena Cecchi Fedi, soprano
Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

Béla Bartók
Suite de danzas, Nro.de catálogo 68 (versión para piano)
Max Levinson, piano

Michael Tippett
Fantasía concertante sobre un tema de Corelli
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00
Los Caminos del Barroco

Francesco Durante
Lamentaciones del profeta Jeremías
Coro de la Radiotelevisión de la Suiza italiana
Sonatori della Gioiosa Marca / Diego Fasolis

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo continuo N°6 en La mayor
Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo continuo N°1 en fa menor
Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni

12.00
El Clásico del Mediodía

Edvard Grieg
Improvisaciones sobre dos canciones populares noruegas, op.30
Eva Knardahl, piano

Béla Bartók
Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, op.20
Gáber Gabos, piano

Francis Poulenc
Improvisaciones para piano (selección)
Pascal Rogé, piano

William Walton
Improvisaciones sobre un Impromptu de Benjamin Britten
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Luzzascho Luzzaschi
Corazón mío y Te amo, vida mía
Ludovico Agostini
Oh amarguísima dulzura
Luzzascho Luzzaschi
Muy bien puede
Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisn Dadre

Anónimo
Bassadanza Cupido, Chiaradanza y Turdión
Ensamble Rossignol

Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Étienne Moulinié
Orilla del claro río Tajo, aria
María Cristina Kiehr, soprano
Bernard Revel, guitarra barroca

Étienne Moulinié
No hay bajo el cielo, aria en italiano
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Étienne Moulinié (1599-1676)
O bone Jesu y Cantate Domino, de las Misceláneas sobre temas cristianos para la capilla de un príncipe
Ensamble Correspondencias / Sébastien Daucé

John Jenkins (1592-1678)
Consort para viola-lira en Do mayor, "Las seis campanas"
The Parley of Instruments / Peter Colman

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional