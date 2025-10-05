Programación Lunes 6 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta:
William Christie, clave
Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Thomas Campion
Aun siendo tú joven y yo viejo
Ven, dichoso día
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov
Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6
Alfredo Corral, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36.
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
06.00
Y la mañana va
Gabriel Pierné
“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa
Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra
Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13
Jean-Yves Thibaudet, piano
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
János Sebestyéns, clave
Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)
Sinfonía Nº7, "Junto a Tordenskjold en la iglesia de Holmen"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
07.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº1 en fa menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Benjamin Grosvenor, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Ferenc Tarjáni, corno
Cuarteto Kodály
Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)
Suite para orquesta en Sol mayor
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
08.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Heitor Villa-Lobos
Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo
Sonia Rubinsky, piano
Joaquín Turina
Serenata, op.87
Orquesta Concerto Málaga / Gil de Gálvez
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Trío Owon
Malcolm Arnold
Peterloo, obertura, op.97
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves
10.00
Nicolo Porpora
“Ya la noche se avecina”, cantata
Elena Cecchi Fedi, soprano
Ensamble Auser Musici / Carlo ipata
Béla Bartók
Suite de danzas, Nro.de catálogo 68 (versión para piano)
Max Levinson, piano
Michael Tippett
Fantasía concertante sobre un tema de Corelli
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Durante
Lamentaciones del profeta Jeremías
Coro de la Radiotelevisión de la Suiza italiana
Sonatori della Gioiosa Marca / Diego Fasolis
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo continuo N°6 en La mayor
Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo continuo N°1 en fa menor
Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni
12.00
El Clásico del Mediodía
Edvard Grieg
Improvisaciones sobre dos canciones populares noruegas, op.30
Eva Knardahl, piano
Béla Bartók
Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, op.20
Gáber Gabos, piano
Francis Poulenc
Improvisaciones para piano (selección)
Pascal Rogé, piano
William Walton
Improvisaciones sobre un Impromptu de Benjamin Britten
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Luzzascho Luzzaschi
Corazón mío y Te amo, vida mía
Ludovico Agostini
Oh amarguísima dulzura
Luzzascho Luzzaschi
Muy bien puede
Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisn Dadre
Anónimo
Bassadanza Cupido, Chiaradanza y Turdión
Ensamble Rossignol
Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Étienne Moulinié
Orilla del claro río Tajo, aria
María Cristina Kiehr, soprano
Bernard Revel, guitarra barroca
Étienne Moulinié
No hay bajo el cielo, aria en italiano
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Étienne Moulinié (1599-1676)
O bone Jesu y Cantate Domino, de las Misceláneas sobre temas cristianos para la capilla de un príncipe
Ensamble Correspondencias / Sébastien Daucé
John Jenkins (1592-1678)
Consort para viola-lira en Do mayor, "Las seis campanas"
The Parley of Instruments / Peter Colman
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional