Programación Lunes 6 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Maria Szymanowska (pianista y compositora polaca, 1789-1831)

Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek

Anna Ciborowska, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

07.00

Friedrich Kuhlau

“La montaña del duende”, obertura, op.100

Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00



André Jolivet

Serenata para quinteto de vientos con oboe principal

Quinteto de vientos de Bergen

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Sergei Rachmaninov

Cuatro estudios tableaux op.33 y op.39, orquestados por Ottorino Respighi

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

09.00



Franz Liszt

Vals mefisto Nº3 y Nº4

Leslie Howard, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelos

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

11.00

Los Caminos del Barroco

Biagio Marini

Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1

Il Viaggio Musicale

Biagio Marini

Passacaglia en Sol mayor, op.22

Romanesca / Andrew Manze

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s.XIV)

Lamento de Tristán

Ensamble Unicorn de Viena

Alexander Agrícola

Vuestro gran prestigio, rondó a tres partes

Michael Chance, contratenor

Ensamble Fretwork

Christopher Tye

In Nomine “Confianza”

Ensamble Phantasm

Christopher Tye

Omnes gentes (Todos los pueblos). Salmo XLVII

The Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Giovanni Paolo Cima

Sonata a tres para violín, corneto y bajo continuo, de la colección Conciertos eclesiásticos

Ensamble Sonnerie

Mikołaj Zieliński

”Magnificat”, de la colección Ofertorios y Comuniones para todo el año (1611)

Coro y Orquesta Barroca de Breslavia / Andrzej Kosendiak

Fantasía N°2, de la colección Ofertorios y Comuniones para todo el año (1611)

Ensamble Giardino di Delizie

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano en la menor, BWV 593 (transcripción del Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R.522 de Vivaldi)

Reize Smits, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

João Domingos Bomtempo

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Orquesta Algarve / Álvaro Cassuto

Mijail Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo en Mi bemol mayor

Ensamble Capricorn

Carlos Guastavino

El sampedrino

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

19.00

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Giacomo Puccini

"E lucevan le stelle"y “Recondita armonía” de la ópera Tosca

Lando Bartolini, tenor

Orquesta Filarmónica de Budapest / Tamás Pál

Jan Ladislav Dussek

Gran Sonata en Si bemol mayor para piano a cuatro manos, op.74

Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

Gustav Holst

Suite para banda militar Nº1 en Mi bemol mayor, op.28, Nº1

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Estable del Teatro Colón / Erich Kleiber

Carlos Guastavino

“Jeromita Linares”, Nª6 de Las presencias

John Williams, guitarra

London String Quartet

Osvaldo Golijov

Azul, para cello y orquesta

Yo-Yo Ma

Orquesta Sinfónica de Chicago / Gustavo Dudamel