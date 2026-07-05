Programación Lunes 6 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Prokofiev

La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Heinrich Franz von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146

Ensamble Romanesca

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Max Reger

Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135

Jerzy Sterczynski, piano

07.00

Y la mañana va

Pietro Mascagni

Mi primer vals

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók

Estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00



Antonin Dvorak

Terzetto en Do mayor, op.74

Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines

Petr Verner, viola

Gordon Jacob

Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

Vincent D'Indy

Istar, variaciones sinfónicas, op. 42

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubet

Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784

Alfred Brendel, piano

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton

10.00

André Caplet

Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano

Ensamble Initium

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Los Caminos del Barroco

Giuseppe Colombi

-Scordatura a violino solo senza basso

-Aria di Bergamasca

Ensemble Aurora

Francesco Antonio Bonporti

Sonata para dos violines y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1 Nº1

Labirinti Armonici

Arcangelo Corelli

Concerto grosso para dos violines, chelo, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, op. 6 Nº2

Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

Johann Heinrich Schmelzer

Selección de Balletti

Armonico Tributo Austria / Lorenz Duftschmid

Ignaz Franz Biber

Sonata de la Partita Nº1 de Harmonia Artificioso-Ariosa

Der Musikalische Garten

12.00

Al Mediodía

Karl Goldmark

En Italia, op.49, obertura de concierto

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Fabrice Bolton

Anton Diabelli

Sonata para guitarra en Fa mayor, op.29, Nº3

Eduardo Fernández, guitarra

Constant Lambert

El Río Grande (1927)

Cristina Ortiz, piano

London Madrigal Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Giovanni Paisiello

Cuarteto para flauta y cuerdas en Re mayor, op.23, Nº2

Gabriele Formenti, flauta

Ensamble Il Demetrio

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Thomas Arne

Obertura N°4 en Fal mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Philipp Heinrich Erlebach

Cielo, tú conoces mis tormentos, aria

Víctor Torres, barítono

Ensamble Stylus Fantasticus

Giorgio Mainerio

“Schiarazula marazula”, “L’arboscello. Ballo furlano”, “Tedesca N°1.Saltarello” y “Ballo francese”, de Il Primo Libro de Balli (1578)

Ensamble Musica Antiqua / Christian Mendoze

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Diferencias sobre la pavana milanesa, Tiento N°1, Fabordón y Glosas del primer tono llano y Ancol que col partite

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Gilles Joye (c. 1424- 1483)

Lo que se hace en secreto, chanson a tres partes

Gilles Joye

“Agnus Dei”, de la Misa sobre la chanson O rosa bella, a tres partes

Ensamble Club Medieval / Thomas Baeté

Anónimo (s.XIV)

Transcripción para teclado del motete Firmissime / Adesto / Alleluya

Kimberley Marshall, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

François Joseph Gossec

Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonín Dvořák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann

Anónimo inglés

Una suite isabelina

Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres

19.00

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional del País del Loire / John Axelrod

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor

Cuarteto Purcell

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor

Camerata Boccherini

20.00

Momentos Musicales

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

21.00

Ottorino Respighi

Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor, Seibel 206

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

22.00

Industria Nacional

Antonio Vivaldi

Sonata en sol menor para flauta oboe y fagot

Miembros del Quinteto del Mozarteum Argentino

Juan Pedro Esnaola (1808-1878)

Cuadrilla en Fa. Dedicada a Manuelita Rosas en el día de su cumpleaños (1842)

Aldo Antognazzi, piano

Julio Sagreras (1879-1942)

Cuatro piezas (“La elegante”, “Scherzo”, “Elisa” y “El chaná”)

Carlos Pérez, guitarra

Luis Zubillaga (1928-1995)

Canciones y recuerdos, para cuarteto de maderas (1978)

Cuarteto de Maderas de la Primera Bienal de Música Contemporánea de Puerto Rico

Joseph Rheinberger

Canción de atardecer

Javi Busto

Lux fulgebit

Joseph Biebl

Ave Maria

Asociación Coral Lorenzo Perosi / Osvaldo César Manzanelli

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)

Boris Berman, piano