Programación Lunes 6 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano
Sergei Prokofiev
La flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Ensamble Romanesca
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
Max Reger
Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135
Jerzy Sterczynski, piano
07.00
Y la mañana va
Pietro Mascagni
Mi primer vals
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda
Michael Haydn
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Baiba Skride, violín
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen
Béla Bartók
Estudio para la mano izquierda
Michel Beroff, piano
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman
08.00
Antonin Dvorak
Terzetto en Do mayor, op.74
Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines
Petr Verner, viola
Gordon Jacob
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
Vincent D'Indy
Istar, variaciones sinfónicas, op. 42
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
09.00
François Couperin
Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Schubet
Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784
Alfred Brendel, piano
Gerald Finzi
Romance para orquesta de cuerdas
English String Orchestra / William Boughton
10.00
André Caplet
Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano
Ensamble Initium
Franz Xaver Richter
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Los Caminos del Barroco
Giuseppe Colombi
-Scordatura a violino solo senza basso
-Aria di Bergamasca
Ensemble Aurora
Francesco Antonio Bonporti
Sonata para dos violines y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1 Nº1
Labirinti Armonici
Arcangelo Corelli
Concerto grosso para dos violines, chelo, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, op. 6 Nº2
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder
Johann Heinrich Schmelzer
Selección de Balletti
Armonico Tributo Austria / Lorenz Duftschmid
Ignaz Franz Biber
Sonata de la Partita Nº1 de Harmonia Artificioso-Ariosa
Der Musikalische Garten
12.00
Al Mediodía
Karl Goldmark
En Italia, op.49, obertura de concierto
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Fabrice Bolton
Anton Diabelli
Sonata para guitarra en Fa mayor, op.29, Nº3
Eduardo Fernández, guitarra
Constant Lambert
El Río Grande (1927)
Cristina Ortiz, piano
London Madrigal Singers
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Giovanni Paisiello
Cuarteto para flauta y cuerdas en Re mayor, op.23, Nº2
Gabriele Formenti, flauta
Ensamble Il Demetrio
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Thomas Arne
Obertura N°4 en Fal mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Philipp Heinrich Erlebach
Cielo, tú conoces mis tormentos, aria
Víctor Torres, barítono
Ensamble Stylus Fantasticus
Giorgio Mainerio
“Schiarazula marazula”, “L’arboscello. Ballo furlano”, “Tedesca N°1.Saltarello” y “Ballo francese”, de Il Primo Libro de Balli (1578)
Ensamble Musica Antiqua / Christian Mendoze
Antonio de Cabezón (c.1510-1566)
Diferencias sobre la pavana milanesa, Tiento N°1, Fabordón y Glosas del primer tono llano y Ancol que col partite
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Gilles Joye (c. 1424- 1483)
Lo que se hace en secreto, chanson a tres partes
Gilles Joye
“Agnus Dei”, de la Misa sobre la chanson O rosa bella, a tres partes
Ensamble Club Medieval / Thomas Baeté
Anónimo (s.XIV)
Transcripción para teclado del motete Firmissime / Adesto / Alleluya
Kimberley Marshall, órgano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
François Joseph Gossec
Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6
London Mozart Players / Matthias Bamert
Antonín Dvořák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann
Anónimo inglés
Una suite isabelina
Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres
19.00
Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional del País del Loire / John Axelrod
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor
Cuarteto Purcell
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor
Camerata Boccherini
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
21.00
Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor, Seibel 206
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
22.00
Industria Nacional
Antonio Vivaldi
Sonata en sol menor para flauta oboe y fagot
Miembros del Quinteto del Mozarteum Argentino
Juan Pedro Esnaola (1808-1878)
Cuadrilla en Fa. Dedicada a Manuelita Rosas en el día de su cumpleaños (1842)
Aldo Antognazzi, piano
Julio Sagreras (1879-1942)
Cuatro piezas (“La elegante”, “Scherzo”, “Elisa” y “El chaná”)
Carlos Pérez, guitarra
Luis Zubillaga (1928-1995)
Canciones y recuerdos, para cuarteto de maderas (1978)
Cuarteto de Maderas de la Primera Bienal de Música Contemporánea de Puerto Rico
Joseph Rheinberger
Canción de atardecer
Javi Busto
Lux fulgebit
Joseph Biebl
Ave Maria
Asociación Coral Lorenzo Perosi / Osvaldo César Manzanelli
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3
Trío Beaux Arts
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)
Boris Berman, piano