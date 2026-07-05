PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/07/2026

Programación Lunes 6 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Prokofiev
La flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Ensamble Romanesca

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano

Max Reger
Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135
Jerzy Sterczynski, piano

07.00
Y la mañana va

Pietro Mascagni
Mi primer vals
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Baiba Skride, violín
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók
Estudio para la mano izquierda
Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Antonin Dvorak
Terzetto en Do mayor, op.74
Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines
Petr Verner, viola

Gordon Jacob
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar

Vincent D'Indy
Istar, variaciones sinfónicas, op. 42
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin
Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubet
Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784
Alfred Brendel, piano

Gerald Finzi
Romance para orquesta de cuerdas
English String Orchestra / William Boughton

10.00

André Caplet
Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano
Ensamble Initium

Franz Xaver Richter
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00
Los Caminos del Barroco

Giuseppe Colombi
-Scordatura a violino solo senza basso
-Aria di Bergamasca
Ensemble Aurora

Francesco Antonio Bonporti
Sonata para dos violines y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1 Nº1
Labirinti Armonici

Arcangelo Corelli
Concerto grosso para dos violines, chelo, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, op. 6 Nº2
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

Johann Heinrich Schmelzer
Selección de Balletti
Armonico Tributo Austria / Lorenz Duftschmid

Ignaz Franz Biber
Sonata de la Partita Nº1 de Harmonia Artificioso-Ariosa
Der Musikalische Garten

12.00
Al Mediodía

Karl Goldmark
En Italia, op.49, obertura de concierto
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Fabrice Bolton

Anton Diabelli
Sonata para guitarra en Fa mayor, op.29, Nº3
Eduardo Fernández, guitarra

Constant Lambert
El Río Grande (1927)
Cristina Ortiz, piano
London Madrigal Singers
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Giovanni Paisiello
Cuarteto para flauta y cuerdas en Re mayor, op.23, Nº2
Gabriele Formenti, flauta
Ensamble Il Demetrio

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Thomas Arne
Obertura N°4 en Fal mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Philipp Heinrich Erlebach
Cielo, tú conoces mis tormentos, aria
Víctor Torres, barítono
Ensamble Stylus Fantasticus

Giorgio Mainerio
“Schiarazula marazula”, “L’arboscello. Ballo furlano”, “Tedesca N°1.Saltarello” y “Ballo francese”, de Il Primo Libro de Balli (1578)
Ensamble Musica Antiqua / Christian Mendoze

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)
Diferencias sobre la pavana milanesa, Tiento N°1, Fabordón y Glosas del primer tono llano y Ancol que col partite
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Gilles Joye (c. 1424- 1483)
Lo que se hace en secreto, chanson a tres partes

Gilles Joye
“Agnus Dei”, de la Misa sobre la chanson O rosa bella, a tres partes
Ensamble Club Medieval / Thomas Baeté

Anónimo (s.XIV)
Transcripción para teclado del motete Firmissime / Adesto / Alleluya
Kimberley Marshall, órgano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

François Joseph Gossec
Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6
London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonín Dvořák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann

Anónimo inglés
Una suite isabelina
Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres

19.00

Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional del País del Loire / John Axelrod

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor
Cuarteto Purcell

Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor
Camerata Boccherini

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano

21.00

Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor, Seibel 206
Il Fondamento / Paul Dombrecht

Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

22.00
Industria Nacional

Antonio Vivaldi
Sonata en sol menor para flauta oboe y fagot
Miembros del Quinteto del Mozarteum Argentino

Juan Pedro Esnaola (1808-1878)
Cuadrilla en Fa. Dedicada a Manuelita Rosas en el día de su cumpleaños (1842)
Aldo Antognazzi, piano

Julio Sagreras (1879-1942)
Cuatro piezas (“La elegante”, “Scherzo”, “Elisa” y “El chaná”)
Carlos Pérez, guitarra

Luis Zubillaga (1928-1995)
Canciones y recuerdos, para cuarteto de maderas (1978)
Cuarteto de Maderas de la Primera Bienal de Música Contemporánea de Puerto Rico

Joseph Rheinberger
Canción de atardecer
Javi Busto
Lux fulgebit
Joseph Biebl
Ave Maria
Asociación Coral Lorenzo Perosi / Osvaldo César Manzanelli

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3
Trío Beaux Arts

Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)
Boris Berman, piano