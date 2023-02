Programación Lunes 6 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Edvard Grieg

Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor

Trío de Oslo

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Johannes Brahms

¿Cómo está mi reina?, op.32, Nº9

No te visitaré más, op.32, Nº2

Si sólo hubieras sonreído, op.57, Nº2

Amor y primavera I op.3, Nº2

Amor y primavera II op.3, Nº3

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Josef Suk, violín

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Joaquín Malats

Serenata española (transcripción para guitarra)

Marcelo Galliano, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Kodály

Wolfgang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626

Ileana Cotrubas, soprano;

Helen Watts, contralto;

Robert Tear, tenor;

John Shirley-Quirk, bajo

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Edward Elgar

In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50

Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

Heinrich Franz von Biber

Sonata Nº4 en Do mayor, de Doce sonatas para trompetas, cuerdas, timbales y continuo, "Sonatae tam quaris, quam aulis servientes"

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº11 en si menor, Ryom 79

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena

08.00



Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

09.00

Reinhold Glière

Los cosacos de Zaporiyia, poema sinfónico, op.64

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Joseph Haydn

Introducción, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu”, y El terremoto, fragmentos de “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”

Cuarteto Vermeer



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Deszó Ránki, piano

10.00

Alexander Arutiunian

Concertino para piano y orquesta

Narine Arutiunian, piano

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

Alfredo Casella

Paganiniana, divertimento para orquesta op.65

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

11.00

Los Caminos del Barroco

Carolus Hacquart (compositor flamenco que vivió entre 1640 y 1702)

Suite Nº 6 in Re mayor para viola da gamba y bajo continuo

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clavecín

Georg Philipp Telemann

Suite en Re mayor para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo

Siegfried Pank, viola da gamba

Monsieur de Sainte-Colombe Le Fils

Preludio en sol menor y Fantasía en Rondó

Jordi Savall, viola da gamba

12.00

Elepé

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Complemento musical

15.00

Música Documental

Hildegard von Biingen (1098-1179)

Una paloma se asomó a la ventana, secuencia

Voces Femeninas del Ensamble Voices of Ascension

Anónimo (St. Marcial, s.XII)

Resonemos hoc natali, organum

Theatre of Voices / Paul Hillier

Josquin Desprez

Christum ducem, motete a cuatro voces

Ensamble A Sei Voci

Adriano Willaert

Ricercare cuarto, a tres voces

Ensamble Piffaro

Claude Sermissy

La, la, maistre Pierre, chanson

Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

Giovanni Gabrieli

Canzona en el primer tono a ocho partes

Ensamble La Pifarescha

José de Nebra

Fragmentos de la segunda y última jornada de la zarzuela Viento es la dicha de Amor (1743)

Maite Arrubarrena, Raquel Pierotti, mezzosopranos

Marta Almajano, María del Mar Fernández Doval y Pilar Jurado, sopranos

Jon Bagués, tenor

Coro Capilla Peñaflorida

Ensamble Barroco de Limoges / Christophe (kuán) Coin

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Clásicos a la Carta

Carl Orff

“O fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta de la Radio del Oeste de Alemania / Cristian Măcelaru

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"

Beaux Arts Trio

Jules Massenet

“Meditación” de la ópera Thaïs

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Richard Strauss

Divertimento para orquesta de cámara sobre piezas para clave de Couperin, op.86

Orquesta Sinfónica de Cámara de Nueva York / Gerard Schwarz

22.00

Complemento musical

23.00

Industria Nacional

Benedetto Marcello

Sonata para chelo y bajo continuo Nº6 en Sol mayor

Claudio Baraviera, chelo

Abraham Martínez, órgano

Anastasia Baraviera, continuo de chelo

Grabado en la Parroquia de la Asunción, Sevilla, España, en diciembre de 2008

Floro Ugarte

De mi tierra. Segunda serie (1934)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974

René Eespere (compositor estonio, 1953)

Evocatio y En duda, para guitarra

Esteban Colucci, guitarra

Alberto Balzanelli

Crux fidelis

Gustav Holst

Ave Maria

Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente