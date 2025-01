Programación Lunes 6 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Carl Nielsen

Fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe;

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de Doce minués para orquesta, K.585

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV:16

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13 (versión de 1852 revisada en 1861 para incluir los Estudios Nº 3 y 9 de la versión de 1837)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Henri Dutilleux

Sinfonía Nº1

Orquesta de Paris / Daniel Barenboim

Nicolai Miaskovsky

Sonatina para piano en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

06.00

Y la mañana va

Edouard Du Puy (compositor, cantante y violinista suizo nacionalizado sueco, 1770-1822)

Obertura del drama musical “Jóven y desprejuiciado”

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schonwandt

Johann Rosenmüller

Sonata para violín y contínuo Nro.2 en mi menor

The Parley of Instruments

Sergei Bortkiewicz

Nocturne para piano, Op.24

Zhenni Li-Cohen, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

Orquesta The Philharmonia / Francesco D' Avalos

07.00

Antonin Dvorák

En el reino de la naturaleza, op.91

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, "Dido abandonada"

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie

Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.

Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, inconclusa

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)

Sperate in Deo, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Paul Meyer, clarinete

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Samuel Barber

Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio

Leon McCawley, piano

Bohuslav Martinu

Sexteto para cuerdas

Ensamble de Cámara de la Academia de St.Martin in the Fields

11.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si menor, op.9, nº12, RV.391

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

Giuseppe Verdi

- "Gli arredi festivi" de la ópera “Nabucco”

- “Gloria all'Egitto”, de la ópera “Aída”

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Nicola Porpora

Aria “Alto Giove” de la ópera “Polifemo”

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Isaac Stern, violín

Eugene Istomin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Hermann Baumann, corno

The Masterplayers / Richard Schumacher

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Manuel García

“Hernando desventurado… Cara gitana del alma mía”, de la ópera El gitano por amor

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Max Bruch

Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

19.00

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Carl Nielsen

Suite de Aladdin

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº5

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

Fernando Sor

Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

20.00

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº96 en Re mayor, Hob.I:96, "El Milagro"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

21.00

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te?, K.505

Barbara Hendricks, soprano;

Maria João Pires, piano

22.00

Antonio Soler

Concierto para dos claves N°1 en Do mayor

Kenneth Gilbert y Trevor Pinnock, clave

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Antonio Caldara

“Fortuna e speranza”, aria de Emirena, de la ópera Nitrocri

Cecila Bartoli, mezzosoprano

Sol Gabetta, chelo

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Héctor Berlioz

Obertura de la {opera Benvenuto Cellini

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

23.00

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta y bajo continuo en sol menor, TWV 42:g15

Ensamble Bassorilevi

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, hob. VIIe:1

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Heitor Villa-Lobos

Quinteto para vientos en forma de choros

William Bennett, flauta

Neil Black, oboe

Janice Knight, corno inglés

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

Joseph Canteloube

Canciones de los Países Bajos

María Bayo,sprano

Orquesta Sinfónica de Tenerife / Víctor Pablo Pérez