PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/04/2026

Programación Lunes 6 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271, "Jeunehomme"
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola

Valerius Otto
Danzas
Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Arnold Schönberg
Sinfonía de cámara, op.9
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano

Benedetto Marcello
Sonata en Fa mayor op2, Nº7
Csaba Nagy, tárogató;
Péter Ella, clave;
Viktória Herencsár, cimbalon

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano;
Gidon Kremer, violín;
Mischa Maisky, chelo y orquesta

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Erik Satie
Seis gnossiennes
Aldo Ciccolini, piano

Henry Purcell
Fantasía Nº10 para cuatro violas en mi menor, Z.741
London Baroque

07.00
Y la mañana va

Louise Farrenc (pianista y compositora francesa, 1804-1875)
Obertura Nro.2 en Mi bemol mayor, op.24
Insula Orchestra / Laurence Equilbey

François Couperin
Concierto Real Nº4
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº9 en Mi mayor, op.14, Nº1
John Lill, piano

Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº3. Transcripción libre para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

08.00

Félix Blumenfeld
Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)
Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”
Cristina Bayón, soprano
Jesús Pineda, guitarra

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano

10.00

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Jozsef Kiss, oboe
Cuarteto Kodaly

Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)
Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas
The English Concert / Trevor Pinnock

Johann Sebastian Bach
Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047
Gabriele Cassone, trompeta
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Paolo Grazzi, oboe
Cecilia Bernardini, violín
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel
Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Niklas Eklund, trompeta natural
Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Georg Philipp Telemann
Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo
Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen

12.00
Al Mediodía

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s.XIII)
“Magdalena digna de alabanza”, del Laudario de Cortona
Ensamble Joglaresa / Belinda Skyes

Philippe de Vitry
Trompeta de la fe sagrada. En el árbol, motete a tres partes
Orlando Consort

Francesco Spinaccino
Jay pris amours
Anónimo
Pavana
Christopher Wilson y Shirley Rumsey, laúd

Anónimo
The Little Barley-Corne
Ellen Hargis, soprano
The King’s Noyse / David Douglas
Anónimo
Emperador de la luna
The King’s Noyse / David Douglas

Samuel Capricornius
Alabad al Señor en todo el mundo, concierto sacro
Ensamble Capricornius de Sttutgart / Henning Wiegräbe

Joan Cabanilles (1644-1712)
Tiento Nº15 de Batalla, "Punt Baix", para órgano
Cristina García Banegas, órgano

Teodorico Pedrini
Sonata en do menor para violín y continuo, op.3, Nº10
Ensamble XVIII-21 / Jean-Christophe Frisch

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Igor Stravinsky
Suite Pulcinella
Orquesta de Cámara Orpheus

Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Javier Perianes, piano

Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon

19.00

Sigismond Thalberg
Concierto para piano y orquesta en Fa menor, op.5
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor
Cuarteto Purcell

Joseph Haydn
Sinfonía Nº107 en La mayor, Hob.I:107
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Dennis Russell Davies

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Tomás Luis de Vitoria
O Magnum Misterium, motete
Joseph Rheinberger
Kyrie
Fernando Moruja
Ave Maria
Sexteto Cantabile

César Franck
Quinteto en fa menor para piano y cuerdas
Quinteto Rego
Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985

Laura Otero
Cuartinas, para cuarteto de saxos
Cuarteto de Saxos 4 Mil
Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires

Nelly Beatriz Gómez
Celebrando, para marimba y vibrafón
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez
Malambeando 2, para banda sinfónica
Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi

23.00
Complemento musical

Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano

François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº9, "El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Georg Matthias Monn
Concierto para chelo, cuerdas y clave en sol menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans