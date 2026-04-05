Programación Lunes 6 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271, "Jeunehomme"
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola
Valerius Otto
Danzas
Música Bohémica / Jaroslav Krecek
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Arnold Schönberg
Sinfonía de cámara, op.9
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano
Benedetto Marcello
Sonata en Fa mayor op2, Nº7
Csaba Nagy, tárogató;
Péter Ella, clave;
Viktória Herencsár, cimbalon
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano;
Gidon Kremer, violín;
Mischa Maisky, chelo y orquesta
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti
Erik Satie
Seis gnossiennes
Aldo Ciccolini, piano
Henry Purcell
Fantasía Nº10 para cuatro violas en mi menor, Z.741
London Baroque
07.00
Y la mañana va
Louise Farrenc (pianista y compositora francesa, 1804-1875)
Obertura Nro.2 en Mi bemol mayor, op.24
Insula Orchestra / Laurence Equilbey
François Couperin
Concierto Real Nº4
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº9 en Mi mayor, op.14, Nº1
John Lill, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº3. Transcripción libre para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
08.00
Félix Blumenfeld
Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)
Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”
Cristina Bayón, soprano
Jesús Pineda, guitarra
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano
10.00
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Jozsef Kiss, oboe
Cuarteto Kodaly
Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)
Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas
The English Concert / Trevor Pinnock
Johann Sebastian Bach
Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047
Gabriele Cassone, trompeta
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Paolo Grazzi, oboe
Cecilia Bernardini, violín
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
George Frideric Handel
Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Niklas Eklund, trompeta natural
Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Georg Philipp Telemann
Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo
Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen
12.00
Al Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo (s.XIII)
“Magdalena digna de alabanza”, del Laudario de Cortona
Ensamble Joglaresa / Belinda Skyes
Philippe de Vitry
Trompeta de la fe sagrada. En el árbol, motete a tres partes
Orlando Consort
Francesco Spinaccino
Jay pris amours
Anónimo
Pavana
Christopher Wilson y Shirley Rumsey, laúd
Anónimo
The Little Barley-Corne
Ellen Hargis, soprano
The King’s Noyse / David Douglas
Anónimo
Emperador de la luna
The King’s Noyse / David Douglas
Samuel Capricornius
Alabad al Señor en todo el mundo, concierto sacro
Ensamble Capricornius de Sttutgart / Henning Wiegräbe
Joan Cabanilles (1644-1712)
Tiento Nº15 de Batalla, "Punt Baix", para órgano
Cristina García Banegas, órgano
Teodorico Pedrini
Sonata en do menor para violín y continuo, op.3, Nº10
Ensamble XVIII-21 / Jean-Christophe Frisch
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Igor Stravinsky
Suite Pulcinella
Orquesta de Cámara Orpheus
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Javier Perianes, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon
19.00
Sigismond Thalberg
Concierto para piano y orquesta en Fa menor, op.5
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sinfonía Nº107 en La mayor, Hob.I:107
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Dennis Russell Davies
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Tomás Luis de Vitoria
O Magnum Misterium, motete
Joseph Rheinberger
Kyrie
Fernando Moruja
Ave Maria
Sexteto Cantabile
César Franck
Quinteto en fa menor para piano y cuerdas
Quinteto Rego
Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985
Laura Otero
Cuartinas, para cuarteto de saxos
Cuarteto de Saxos 4 Mil
Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires
Nelly Beatriz Gómez
Celebrando, para marimba y vibrafón
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón
Nelly Beatriz Gómez
Malambeando 2, para banda sinfónica
Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi
23.00
Complemento musical
Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº9, "El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Georg Matthias Monn
Concierto para chelo, cuerdas y clave en sol menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans