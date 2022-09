Programación Lunes 5 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta de la Radio de Bratislava / Adriano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, "De la caza"

Cuarteto Bartók

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op.10

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

George Gershwin

But not for me Pero no para mí

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 "para el gran contrabajo" Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Y la mañana va

Pietro Mascagni

Danza exótica, para orquesta

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók

Estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00



Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

William Alwyn

Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

Vincent D'Indy

Istar, variaciones sinfónicas, op. 42

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton

10.00

André Caplet

Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano

Ensamble Initium

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Eduard Tubin

Cuatro canciones folklòricas de mi tierra

Vardo Rumessen, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Mario Lavista (1943-2021)

Tres escenas finales de la ópera en un acto Aura, basada en el relato de Carlos Fuentes

Lourdes Ambriz, soprano

Encarnación Vázquez, mezzosoprano

Alfredo Portilla, tenor

Fernando López, barítono

Orquesta del Teatro de las Artes / Enrique Diemecke

Henryk Wieniawski

Reverie

Nobuko Imai, viola

Roland Pöntinen, piano

Giuseppe Cambini (1746-1825)

Sinfonía concertante N°5 en Si bemol mayor para oboe, fagot y orquesta

Barbara Ferrara, oboe

Maria De Martini, fagot

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Daniel Purcell (hijo de Henry Purcell)

Morfeo, dios gentil

John Blow

Lisandro, yo persigo en vano

Catherine Bott, soprano

Mark Levy, bajo de viola

Anthony Pleethm, chelo

Paula Chateauneuf y Tom Finucane, archilaúd

21.00

Claude Debussy

“Nubes” de Nocturnos para orquesta (1899)

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Igor Stravinsky

“Introducción”, de “El sacrificio”, de La consagración de la primavera (1913)

Orquesta de Filadelfia / Ricardo Muti

Anatol Liadov

El lago encantado, op.62, poema sinfónico (1908)

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Arnold Schönberg

“Farben” (“Colores”), Nº3 de Cinco piezas para orquesta, op.16 (1909)

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Béla Bartók

“Músicas nocturnas”, de la suite Al aire libre (1926)

Murray Perahia, piano

Gustav Holst

“Neptuno el místico” de la suite sinfónica Los planetas (1918)

Voces femeninas del Coro de la Radio de Berlín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Jean Sibelius

La dríada, op.45, Nº1 (1910)

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Lita Spena

“Benteveo”, de Cuatro preludios impresionistas para piano

Alicia Lastra, piano

Giacomo Puccini

Preludio al tercer acto de Turandot (1924)

Coro y Orquesta de la Ópera de Roma / Erich Leinsdorf

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)