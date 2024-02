Programación Lunes 5 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Peter Laul, piano

Cuarteto Gringolts

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº15 en Re mayor, op.28, "Pastoral"

Claudio Arrau, piano

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Thomas Arne

Obertura Nº5 en Re mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Bohuslav Martinu

Cinco madrigales estróficos para violín y piano, "dedicados a Albert Einstein"

Olivert Buetterworth, violín;

Clifford Benson, piano

07.00

Y la mañana va

Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°89 en Fa mayor

Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00



Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes

10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en re menor

Camerata Pro Música / Christian Birnbaum

Enrique Granados

Valses poéticos para piano

Daniel Ligorio, piano

Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Los Caminos del Barroco

Andreas Anton Schmelzer

Sonata para violín y bajo continuo en la menor “La batalla contra los turcos a las puertas de Viena en 1683”:

Les Passions De L'Ame / Meret Lüthi

Johann Joseph Fux

Partita en Do mayor para dos violines y bajo continuo "Turcaria"

Clemencic Consort / René Clemencic

André Campra

-Aria “Mis ojos” y pasacalle de la suite de la ópera "L'Europe galante",

Rachel Yakar, soprano

La petite bande / Gustav Leonhardt

Georg Philipp Telemann

Los turcos, de la obertura-suite "Las naciones"

Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Georg Frideric Handel

Sinfonía y aria "Nel mondo e nell' abisso" de la ópera “Tamerlano”

Pavel Kudinov, bajo-barítono

Il pomo d´oro / Riccardo Minasi

Antonio Vivaldi

Sinfonía de Bayaceto, RV 703

Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli

Jean-Baptiste Lully

Marcha para la ceremonia de los turcos, de “El burgués gentilhombre”

L' Ensemble Les Siècles / François-Xavier Roth

12.00

Música de Verano

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frank Bridge

Hay un sauce que crece a las orillas de un arroyo

Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Tedi Papavrami, violín;

Nelson Goerner, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Este día las congregaciones de los fieles, canto litúrgico medieval de la Iglesia rusa

Coro Deisus / Sergey Krivobokov

Ludwig Senfl (1486-1543)

Petti, nihi me sicut antea juvat scribere versículos (Petio, cual un día ya versecillos escribir me place), con texto de las Épodas de Horacio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Theodoricus Gerarde (c.1539-c.1580)

Dulces exuviae (Dulces reliquias), con texto de La Eneida de Virgilio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Francisco Correa de Arauxo

Batalla de Morales

Carlos García Bernalt, órgano

Henry Purcell

Regocijaos siempre en el Señor, Z.49, verse anthem

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Henry Purcell

Escucha mi plegaria, oh Señor, Z.15, full anthem

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herrewegh

François Couperin

“Las barricadas misteriosas”

Blandine Verlet, clave

Giovanni Battista Pergolesi

Aria de Serpina, del intermedio cómico La serva padrona (1733)

Teresa Berganza, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Alexander Gibson

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

Música de Verano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

Louis Moreau Gottschalk (compositor estadounidense, 1829 – 1869)

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"

Orquesta Sinfónica del Hot Springs National Park Festival / Richard Rosenberg

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

19.00

Béla Bartók

Suite para piano, op.14, Sz 62

Andor Foldes, piano

Giacomo Puccini

Selección de la ópera La Bohème

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Nicole Cabell, soprano

Boaz Daniel, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Bertrand de Billy

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

Charles Avison

Concerto grosso Nº2 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Pedro Sofía

Cielito

Orquesta de Cámara Radio del Estado / Bruno Bandini

Anónimo

Fuga primera al aire español, Marizápalos y Los imposibles

Miguel de Olaso, guitarra barroca

Jorge Delorenzi

Paráfrasis. Cinco canciones para soprano y orquesta, con textos de Francisco Villaespesa

Virginia Tola, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano en 1998

Susana Antón

Efectos sónicos, para flauta, oboe y clarinete (1979)

Miembros del Quinteto Aconcagua de la Universidad Nacional de Cuyo

Amanda Guerreño

Serrín, Serrán, para orquesta de cuerdas (1999)

Orquesta Sinfónica de Salta / Yenny Delgado

Grabado en vivo en el Teatro Saravia, Salta, en 2021