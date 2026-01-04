PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/01/2026

Programación Lunes 5 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Modest Mussorgsky
Recuerdo de infancia
Lágrimas
Viktoria Postnikova, piano

Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos

Marin Marais
Variaciones para flauta sobre Las folias de España
Marc Grauwels, flauta

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mariana Sirbu, violín;
Mihail Sarbu, piano

Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Klára Körmendi, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto para oboe y orquesta en la menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti

Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)
Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Arnold Bax
Tintagel, poema sinfónico
Orquesta de Ulster / Bryden Thomson

Alice Mary Smith
Andante para clarinete y orquesta
Angela Malsbury, clarinete
London Mozart Players / Howard Shelley

Leo Brouwer
Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra

Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Henry Purcell
Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt
Fantasía romántica sobre dos melodías suizas
Leslie Howard, piano

07.00
Y la mañana va

Heinrich Marschner
Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”
Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi

Leopold Godowsky
Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo
Konstantin Scherbakov, piano

Christoph Schaffrath (compositor alemán, que vivió entre 1709 y 1763)
Trío sonata en sol menor
Ensamble Época Barocca

Eric Coates
“Londres una vez más”, suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper

08.00

Richard Wagner
Rule Britannia, obertura en Re mayor
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich
Sinfonía Nº50 en re menor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9
Jed Wentz, flauta
Marcelo Bussi, órgano

09.00

Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo

Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original, op.15
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano

Henry Purcell
“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey
The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns
Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00
Música de Verano

Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20
Ensamble Walter Boeykens

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si menor, op.9, nº12, RV.391
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

Giuseppe Verdi
- "Gli arredi festivi" de la ópera “Nabucco”
- “Gloria all'Egitto”, de la ópera “Aída”
Coro del Teatro alla Scala
Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Nicola Porpora
Aria “Alto Giove” de la ópera “Polifemo”
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Rudolf Buchbinder, piano

Pietro Nardini
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y Aldeano
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Yoshiko Iwai, piano

César Cui
Suite concertante para violín y orquesta, op.25
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

19.00

Arrigo Boito
"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest

Johann Pachelbel
Partita para orquesta en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

20.00
Música de Verano

Johann Christian Bach
Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado
Miembros de The English Concert

Manuel de Falla
El amor brujo, música de ballet
Teresa Berganza, mezzosoprano

Frédéric Chopin
Polonesa fantasía en La bemol mayor, op.61
Maurizio Pollini, piano

21.00

Michel Blavet
Concierto en la menor a cuatro partes, para flauta, dos violines y continuo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Dušan Bogdanović
Jazz Sonatina, para guitarra
Dušan Bogdanović, guitarra

Hugo Alfvén
Una leyenda del Archipiélago, op.20, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Ensamble Nash

Pēteris Plakidis
Danos, Martín, esa gota de agua, En la cálida polvareda de los desiertos y ¿Por qué no habría de cantar?
Coro de la Radio de Letonia / Kasparin Putninš y Sigvard KĮava

22.00

Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Antonio Caldara
“Fortuna e speranza”, aria de Emirena, de la ópera Nitrocri
Cecila Bartoli, mezzosoprano
Sol Gabetta, chelo
Capella Gabetta / Andrés Gabetta

Scott Joplin
El baile del ragtime, El nuevo rag de Scott Joplin, Síncopas de élite y Stoptime Rag
Joshua Rifkin, piano