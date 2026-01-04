Programación Lunes 5 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Modest Mussorgsky

Recuerdo de infancia

Lágrimas

Viktoria Postnikova, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Marin Marais

Variaciones para flauta sobre Las folias de España

Marc Grauwels, flauta

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Mariana Sirbu, violín;

Mihail Sarbu, piano

Antonio Vivaldi

In turbato mare irato, R.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Klára Körmendi, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto para oboe y orquesta en la menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Ludwig Krebs

Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta de Ulster / Bryden Thomson

Alice Mary Smith

Andante para clarinete y orquesta

Angela Malsbury, clarinete

London Mozart Players / Howard Shelley

Leo Brouwer

Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Henry Purcell

Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

Fantasía romántica sobre dos melodías suizas

Leslie Howard, piano

07.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”

Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi

Leopold Godowsky

Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo

Konstantin Scherbakov, piano

Christoph Schaffrath (compositor alemán, que vivió entre 1709 y 1763)

Trío sonata en sol menor

Ensamble Época Barocca

Eric Coates

“Londres una vez más”, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper

08.00

Richard Wagner

Rule Britannia, obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº50 en re menor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9

Jed Wentz, flauta

Marcelo Bussi, órgano

09.00



Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Per Hannevold, fagot

Geir Henning Braaten, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si menor, op.9, nº12, RV.391

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

Giuseppe Verdi

- "Gli arredi festivi" de la ópera “Nabucco”

- “Gloria all'Egitto”, de la ópera “Aída”

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Nicola Porpora

Aria “Alto Giove” de la ópera “Polifemo”

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Rudolf Buchbinder, piano

Pietro Nardini

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

19.00

Arrigo Boito

"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Johann Pachelbel

Partita para orquesta en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

20.00

Música de Verano

Johann Christian Bach

Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado

Miembros de The English Concert

Manuel de Falla

El amor brujo, música de ballet

Teresa Berganza, mezzosoprano

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

21.00

Michel Blavet

Concierto en la menor a cuatro partes, para flauta, dos violines y continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Dušan Bogdanović

Jazz Sonatina, para guitarra

Dušan Bogdanović, guitarra

Hugo Alfvén

Una leyenda del Archipiélago, op.20, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Ensamble Nash

Pēteris Plakidis

Danos, Martín, esa gota de agua, En la cálida polvareda de los desiertos y ¿Por qué no habría de cantar?

Coro de la Radio de Letonia / Kasparin Putninš y Sigvard KĮava

22.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Antonio Caldara

“Fortuna e speranza”, aria de Emirena, de la ópera Nitrocri

Cecila Bartoli, mezzosoprano

Sol Gabetta, chelo

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

Scott Joplin

El baile del ragtime, El nuevo rag de Scott Joplin, Síncopas de élite y Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano