Programación Lunes 5 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Modest Mussorgsky
Recuerdo de infancia
Lágrimas
Viktoria Postnikova, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos
Marin Marais
Variaciones para flauta sobre Las folias de España
Marc Grauwels, flauta
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mariana Sirbu, violín;
Mihail Sarbu, piano
Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Klára Körmendi, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto para oboe y orquesta en la menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti
Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)
Jean-Yves Thibaudet, piano
Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Arnold Bax
Tintagel, poema sinfónico
Orquesta de Ulster / Bryden Thomson
Alice Mary Smith
Andante para clarinete y orquesta
Angela Malsbury, clarinete
London Mozart Players / Howard Shelley
Leo Brouwer
Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
Henry Purcell
Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg
Franz Liszt
Fantasía romántica sobre dos melodías suizas
Leslie Howard, piano
07.00
Y la mañana va
Heinrich Marschner
Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”
Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi
Leopold Godowsky
Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo
Konstantin Scherbakov, piano
Christoph Schaffrath (compositor alemán, que vivió entre 1709 y 1763)
Trío sonata en sol menor
Ensamble Época Barocca
Eric Coates
“Londres una vez más”, suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper
08.00
Richard Wagner
Rule Britannia, obertura en Re mayor
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº50 en re menor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9
Jed Wentz, flauta
Marcelo Bussi, órgano
09.00
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo
Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original, op.15
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano
Henry Purcell
“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey
The Parley of Instruments / Peter Holman
10.00
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Camille Saint-Saëns
Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20
Ensamble Walter Boeykens
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si menor, op.9, nº12, RV.391
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
Giuseppe Verdi
- "Gli arredi festivi" de la ópera “Nabucco”
- “Gloria all'Egitto”, de la ópera “Aída”
Coro del Teatro alla Scala
Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Nicola Porpora
Aria “Alto Giove” de la ópera “Polifemo”
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Rudolf Buchbinder, piano
Pietro Nardini
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y Aldeano
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Yoshiko Iwai, piano
César Cui
Suite concertante para violín y orquesta, op.25
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn
19.00
Arrigo Boito
"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
Johann Pachelbel
Partita para orquesta en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
20.00
Música de Verano
Johann Christian Bach
Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado
Miembros de The English Concert
Manuel de Falla
El amor brujo, música de ballet
Teresa Berganza, mezzosoprano
Frédéric Chopin
Polonesa fantasía en La bemol mayor, op.61
Maurizio Pollini, piano
21.00
Michel Blavet
Concierto en la menor a cuatro partes, para flauta, dos violines y continuo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Dušan Bogdanović
Jazz Sonatina, para guitarra
Dušan Bogdanović, guitarra
Hugo Alfvén
Una leyenda del Archipiélago, op.20, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Ensamble Nash
Pēteris Plakidis
Danos, Martín, esa gota de agua, En la cálida polvareda de los desiertos y ¿Por qué no habría de cantar?
Coro de la Radio de Letonia / Kasparin Putninš y Sigvard KĮava
22.00
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Antonio Caldara
“Fortuna e speranza”, aria de Emirena, de la ópera Nitrocri
Cecila Bartoli, mezzosoprano
Sol Gabetta, chelo
Capella Gabetta / Andrés Gabetta
Scott Joplin
El baile del ragtime, El nuevo rag de Scott Joplin, Síncopas de élite y Stoptime Rag
Joshua Rifkin, piano