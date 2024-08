Programación Lunes 5 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Eugen D’Albert

Obertura para el drama “Esther”, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Heinrich Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Robert Schumann

Tres romanzas, op.94

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, piano

Selim Palmgren (pianista, compositor y director finlandés, 1878 - 1951)

Retratos de Finlandia, op.24

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier



07.00

Antonin Dvorák

En el reino de la naturaleza, op.91

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, "Dido abandonada"

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie

Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.

Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, inconclusa

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)

Sperate in Deo, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis



10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Paul Meyer, clarinete

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Samuel Barber

Sonata para piano, op.26

Angela Brownridge, piano

Bohuslav Martinu

Sexteto para cuerdas

Ensamble de Cámara de la Academia de St.Martin in the Fields

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Pachelbel

-Chacona en re menor

-Chacona en fa menor

Werner Jacob, órgano

Johann Pachelbel

Partita en Sol mayor para violín, dos violas y bajo continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Pachelbel

-Partita en mi menor para dos violines en scordatura y bajo continuo

- Aria con variaciones en La mayor para violín, dos violas da gamba y bajo continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Pachelbel

Canon y giga en Re mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Evgeni Kissin, piano

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Bernart de Ventadorn

No es un milagro si canto, chanson

Martin Best, voz y laúd

Conan de Béthune (fallecido en 1219)

Ay, amores

Ensamble Diabolus in Musica

Jehan de Bretel (fallecido en 1272)

Fragmento de la chanson Príncipe de la asamblea, según vuestro parecer

Ensamble New Orleans Musica da Camera

Adam de la Halle

Puesto que del amor soy leal compañero, chanson

Ensamble Les Jardins de Courtoisie

Adam de la Halle

Mientras yo viva, rondó

Ensamble Sequentia

John Dowland (1563-1636)

“Lágrimas tristes” y “Lágrimas forzadas”, de Lachrimae o Siete lágrimas, a cinco partes

The King’s Noyse / David Douglas

Giovanni Gabrieli

Sonata pian’ e forte a ocho partes

Tavener Consort / Andrew Parrott

Heinrich Ignaz von Biber

Laetatus sum, motete a siete partes

Max von Egmond y Jacques Villisech, bajos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Francisco Guerau

Marizápalos

Hopkinson Smith, guitarra barroca

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Manuel García (compositor y cantante español, 1775-1832)

“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Bertrand Chamayou, piano

William Boyce

Sinfonía Nº2 en La mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Katharina Spreckelsen, oboe

The English Concert / Harry Bicket

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

George Antheil (compositor estadounidense, 1900-1959)

En las llanuras

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "La bergère Célimène", K.359

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Federico “El grande” de Prusia

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Manfred Friedrich, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Hans Koessler

Quinteto para cuerdas en re menor

Sexteto de cuerdas de Franckfurt

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en fa menor, op.35, Nº5

Benjamin Grosvenor, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Homenaje a Julián Aguirre (1924)

Alfredo Corral, piano

Laura Otero (1956)

In Nomine, para coro mixto a capella a cinco voces

Ensamble Vocal Contemporáneo

Astor Piazzolla

Tango Suite

Dúo de Guitarras Tucumán

Iván Knees (1984)

Ver, para flauta, clarinete, violín, chelo y piano (2008)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

Arias de las óperas Sansón y Dalila de Saint-Saëns, La vida breve, de Falla y Adriana Lecouvreur, de Cilea

Graciela Alperyn, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Ivan Anguélov