Programación Lunes 4 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert

Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2

Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)

Pequeña Suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)

07.00

Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta de Minnesota / Antal Dorati

Luigi Gianella

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata catálogo Bach 165

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00



Johannes Brahms

Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24

Murray Perahia, piano

François Couperin

Concierto Real Nro.1

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Mieczyslaw Karlowicz

Un cuento triste, op.13

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk



09.00

Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Josef Suk, viola

Cuarteto Smetana



10.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu

“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

Ensamble Darlington

11.00

Los Caminos del Barroco

Marin Marais

Primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo

Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba

Andrew Lawrence-King, arpa

Pierre Hantaï, clavecín

Marin Marais

Conclusión de la primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba

Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba

Andrew Lawrence-King, arpa

Pierre Hantaï, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt

Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2, S.96

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Vladimir Horowitz, piano

Franz Liszt

Seis grandes estudios de Paganini, S.141, Nº3: "La Campanella"

Daniil Trifonov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Per gloriam, canto de la liturgia visigótico-mozárabe

Música Antigua / Eduardo Paniagua

Arnold de Lantins

Tota pulchra es (Toda bella eres), motete

Ensamble El Espejo de Música / Baptiste Romain

Simone Molinaro

Fantasía N°8, para laúd

Paul O’Dette, laúd

Orlando di Lasso

Chichilichi. Cucurucu!, y Canta, Giorgi, canta, morescas

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Thomas Baltzar (1631-1663)

John come kiss me now (John, ven y bésame ahora)

Palladian Ensemble

André Campra

“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)

Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos

Reinoud Van Mechelen, contratenor

Lisandro Abadie, bajo barítono

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Engelbert Humperdinck

Obertura de Los hijos del rey

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Marianna Martines

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Helen Huang, piano

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

19.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"

Cuarteto Tátrai

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8

Béla Bánfalvi, violin

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, Nº3

Jason Vieaux, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Gottfried von Einem

Concierto para órgano y orquesta, op.62

Andrea Pach, órgano

Orquesta de Cámara de Graz / Andreas Stöhr

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Joseph Haydn

“Quando la rosa” de la ópera La Metilda ritrovata

Nuria Rial, soprano

Orquesta Barroca L'Orfeo / Michi Gaigg

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Honorio Siccardi

Elegía, para cuerdas (1923)

Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno Videla

Jean-Baptiste Lully

Courante y Giga

François Couperin

La encantadora

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones sobre “Ah! Vous dirais-je, maman!”, K.265

Pedro Sáenz, clave

Juan Carlos Tolosa

Un hilo sonoro, para soprano, directora, coro mixto y orquesta (2022)

Natalia Salardino, soprano

Coro Nacional de Música Argentina

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Natalia Salinas