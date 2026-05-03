Programación Lunes 4 de Mayo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Howard Shelley, piano
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Juilliard
Robert Schumann
Liederkreis para voz y piano, op.24
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Max Reger
Concierto para piano en fa menor, op.114
Marc-André Hamelin, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ilan Volkov
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Alexander Scriabin
Cuatro estudios para piano, op.8
Nathalie Bera-Tagrine, piano
07.00
Y la mañana va
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”
The English Concert / Trevor Pinnock
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)
Sinfonía en re menor
Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz
Claude Debussy
Trío en Sol mayor
Trío Fontenay
10.00
Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer
Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano
Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Philipp Telemann
Cuarteto N° 6 en mi menor, de los Cuartetos Parisinos
Anna Besson, flauta
Louis Creac'h, violín
Robin Pharo, viola da gamba
Jean Rondeau, clavecín
Georg Muffat
'Armonico tributo', Sonata N°2 en sol menor
El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero
Johann Caspar Ferdinand Fischer
“Diario de primavera” ('Le Journal Du Printemps'), Obertura-Suite en Do mayor N°1
El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero
12.00
Al Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de la ópera La flauta mágica, K.620
Orquesta Sinfónica Columbia / Bruno (alter
Karol Szymanowski
“La fuente de Aretusa”, de Mitos, op30, para violín y piano
Kaja Danczowska, violín
Krystian Zimerman, piano
Knudåge Riisager
Concertino para trompeta y cuerdas, op.29 (1933)
Ketil Kristensen, trompeta
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt
Giacomo Puccini
Crisantemos, para cuarteto
Cuarteto Emerson
Johann Stamitz
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.11, Nº3
Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Amstrong
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Wincenty Kielc
Él entra a la casa, antífona
Levántate Señor, salmo IIII
Scola Seminarista
Anónimo (s.XIV)
Lamento de Tristán
Ensamble Unicorn de Viena
Leonel Power (1470-1445)
“Agnus Dei” (Cordero de Dios), de la Misa Alma Redemptoris Mater, a tres partes
Trío Medieval
Josquin des Prez
La Bernardina y Las fantasías
Ensamble Medieval de Londres / Peter Davies y Timoty Davies
Josquin des Prez
Viva el rey
Ensamble Les Haulz et Les Bas
Giovanni Croce
Quaeramus cum pastoribus (Busquemos con los pastores), para doble coro
Voces Sauves
Concerto Ssirocco / Giulia Genini
Johann Friedrich Meister
Sonata-trío Nº9 en sol menor, de la colección Il giardino del piacere (1695)
Ensamble Diderot
Michel Lambert
El reposo, la sombra, el silencio, aria de corte
Stephan van Dyck, tenor
Ensamble Musica Favola
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano
François Joseph Gossec
Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº3, “Pastorella”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Igor Stravinsky
Concierto de ébano para clarinete y orquesta
Michel Arrignon, clarinete
Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez
Biagio Marini
Sonata Nº3, "Variada"
Ensamble Convivium
19.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Tátrai
Giacomo Puccini
“Recondita armonia” y “E lucevan le stelle” de la ópera Tosca
“Nessun dorma” de Turandot
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti
Joseph Timmer (compositor austriaco, 1708 - 1771)
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Capella Gabetta / Andrés Gabetta
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Tomás Luis de Vitoria
O Magnum Misterium, motete
Joseph Rheinberger
Kyrie
Fernando Moruja
Ave Maria
Sexteto Cantabile
César Franck
Quinteto en fa menor para piano y cuerdas
Quinteto Rego
Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985
Laura Otero
Cuartinas, para cuarteto de saxos
Cuarteto de Saxos 4 Mil
Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires
23.00
Complemento musical
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613
Ingrid Haebler, piano
Edward Elgar
Variaciones sobre un tema original, op.36, "Variaciones enigma"
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti