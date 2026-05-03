PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/05/2026

Programación Lunes 4 de Mayo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo

Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Howard Shelley, piano

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Juilliard

Robert Schumann
Liederkreis para voz y piano, op.24
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano

Max Reger
Concierto para piano en fa menor, op.114
Marc-André Hamelin, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ilan Volkov

Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Alexander Scriabin
Cuatro estudios para piano, op.8
Nathalie Bera-Tagrine, piano

07.00
Y la mañana va

Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin
Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57
Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”
The English Concert / Trevor Pinnock


08.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)
Sinfonía en re menor
Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy
Trío en Sol mayor
Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00
Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann
Cuarteto N° 6 en mi menor, de los Cuartetos Parisinos
Anna Besson, flauta
Louis Creac'h, violín
Robin Pharo, viola da gamba
Jean Rondeau, clavecín

Georg Muffat
'Armonico tributo', Sonata N°2 en sol menor
El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

Johann Caspar Ferdinand Fischer
“Diario de primavera” ('Le Journal Du Printemps'), Obertura-Suite en Do mayor N°1
El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

12.00
Al Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de la ópera La flauta mágica, K.620
Orquesta Sinfónica Columbia / Bruno (alter

Karol Szymanowski
“La fuente de Aretusa”, de Mitos, op30, para violín y piano
Kaja Danczowska, violín
Krystian Zimerman, piano

Knudåge Riisager
Concertino para trompeta y cuerdas, op.29 (1933)
Ketil Kristensen, trompeta
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Giacomo Puccini
Crisantemos, para cuarteto
Cuarteto Emerson

Johann Stamitz
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.11, Nº3
Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Amstrong

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Wincenty Kielc
Él entra a la casa, antífona
Levántate Señor, salmo IIII
Scola Seminarista

Anónimo (s.XIV)
Lamento de Tristán
Ensamble Unicorn de Viena

Leonel Power (1470-1445)
“Agnus Dei” (Cordero de Dios), de la Misa Alma Redemptoris Mater, a tres partes
Trío Medieval

Josquin des Prez
La Bernardina y Las fantasías
Ensamble Medieval de Londres / Peter Davies y Timoty Davies

Josquin des Prez
Viva el rey
Ensamble Les Haulz et Les Bas

Giovanni Croce
Quaeramus cum pastoribus (Busquemos con los pastores), para doble coro
Voces Sauves
Concerto Ssirocco / Giulia Genini

Johann Friedrich Meister
Sonata-trío Nº9 en sol menor, de la colección Il giardino del piacere (1695)
Ensamble Diderot

Michel Lambert
El reposo, la sombra, el silencio, aria de corte
Stephan van Dyck, tenor
Ensamble Musica Favola

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano

François Joseph Gossec
Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº3, “Pastorella”
London Mozart Players / Matthias Bamert

Igor Stravinsky
Concierto de ébano para clarinete y orquesta
Michel Arrignon, clarinete
Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Biagio Marini
Sonata Nº3, "Variada"
Ensamble Convivium

19.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Tátrai

Giacomo Puccini
“Recondita armonia” y “E lucevan le stelle” de la ópera Tosca
“Nessun dorma” de Turandot
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Joseph Timmer (compositor austriaco, 1708 - 1771)
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Capella Gabetta / Andrés Gabetta

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Tomás Luis de Vitoria
O Magnum Misterium, motete
Joseph Rheinberger
Kyrie
Fernando Moruja
Ave Maria
Sexteto Cantabile

César Franck
Quinteto en fa menor para piano y cuerdas
Quinteto Rego
Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985

Laura Otero
Cuartinas, para cuarteto de saxos
Cuarteto de Saxos 4 Mil
Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires

23.00
Complemento musical

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613
Ingrid Haebler, piano

Edward Elgar
Variaciones sobre un tema original, op.36, "Variaciones enigma"
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti