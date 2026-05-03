Programación Lunes 4 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Howard Shelley, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Juilliard

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Max Reger

Concierto para piano en fa menor, op.114

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ilan Volkov

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Alexander Scriabin

Cuatro estudios para piano, op.8

Nathalie Bera-Tagrine, piano

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock



08.00



Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00



Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Sinfonía en re menor

Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy

Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31

Lajos Lencses, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Cuarteto N° 6 en mi menor, de los Cuartetos Parisinos

Anna Besson, flauta

Louis Creac'h, violín

Robin Pharo, viola da gamba

Jean Rondeau, clavecín

Georg Muffat

'Armonico tributo', Sonata N°2 en sol menor

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

Johann Caspar Ferdinand Fischer

“Diario de primavera” ('Le Journal Du Printemps'), Obertura-Suite en Do mayor N°1

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

12.00

Al Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera La flauta mágica, K.620

Orquesta Sinfónica Columbia / Bruno (alter

Karol Szymanowski

“La fuente de Aretusa”, de Mitos, op30, para violín y piano

Kaja Danczowska, violín

Krystian Zimerman, piano

Knudåge Riisager

Concertino para trompeta y cuerdas, op.29 (1933)

Ketil Kristensen, trompeta

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Giacomo Puccini

Crisantemos, para cuarteto

Cuarteto Emerson

Johann Stamitz

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.11, Nº3

Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Amstrong

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Wincenty Kielc

Él entra a la casa, antífona

Levántate Señor, salmo IIII

Scola Seminarista

Anónimo (s.XIV)

Lamento de Tristán

Ensamble Unicorn de Viena

Leonel Power (1470-1445)

“Agnus Dei” (Cordero de Dios), de la Misa Alma Redemptoris Mater, a tres partes

Trío Medieval

Josquin des Prez

La Bernardina y Las fantasías

Ensamble Medieval de Londres / Peter Davies y Timoty Davies

Josquin des Prez

Viva el rey

Ensamble Les Haulz et Les Bas

Giovanni Croce

Quaeramus cum pastoribus (Busquemos con los pastores), para doble coro

Voces Sauves

Concerto Ssirocco / Giulia Genini

Johann Friedrich Meister

Sonata-trío Nº9 en sol menor, de la colección Il giardino del piacere (1695)

Ensamble Diderot

Michel Lambert

El reposo, la sombra, el silencio, aria de corte

Stephan van Dyck, tenor

Ensamble Musica Favola

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

François Joseph Gossec

Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº3, “Pastorella”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Igor Stravinsky

Concierto de ébano para clarinete y orquesta

Michel Arrignon, clarinete

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Biagio Marini

Sonata Nº3, "Variada"

Ensamble Convivium

19.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Tátrai

Giacomo Puccini

“Recondita armonia” y “E lucevan le stelle” de la ópera Tosca

“Nessun dorma” de Turandot

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Joseph Timmer (compositor austriaco, 1708 - 1771)

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

20.00

Momentos Musicales

22.00

Industria Nacional

Tomás Luis de Vitoria

O Magnum Misterium, motete

Joseph Rheinberger

Kyrie

Fernando Moruja

Ave Maria

Sexteto Cantabile

César Franck

Quinteto en fa menor para piano y cuerdas

Quinteto Rego

Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985

Laura Otero

Cuartinas, para cuarteto de saxos

Cuarteto de Saxos 4 Mil

Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires

23.00

Complemento musical

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613

Ingrid Haebler, piano

Edward Elgar

Variaciones sobre un tema original, op.36, "Variaciones enigma"

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti