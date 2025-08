Programación Lunes 4 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano



Louis Nicolas Clérambault

”El sol, vencedor de las nubes”, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

07.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Obertura de la ópera “Gudrun”

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

John O'Conor, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ensamble Romanesca

Alexander Borodin

“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00



Tor Aulin (violinista y compositor sueco, 1866-1914)

Concierto para violín y orquesta Nº3 en do menor, op.14

Ulf Wallin, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andrew Manze

Jean Sibelius

“ El abeto solitario”, “El álamo”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75

Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

09.00



Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Sinfonía en re menor

Orquesta Filarmónica de Jena, Alemania / Simon Gaudenz

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Fontenay

10.00

Vincent D’Indy

Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31

Lajos Lencses, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Hans Zimmer

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 420

Marco Ceccato, cello

Gli Incogniti / Amandine Beyer

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor, RV 310

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Andrea Zani

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Martin Rummel, cello

Die Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

Fortunato Chelleri

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Giovanni Benedetto Platti

Trío-sonata para violín, cello y bajo continuo en mi menor

Radio Antiqua

12.00

El Clásico del Mediodía

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto de Cleveland

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Códice de Faenza

Benedicamus Domine

Joseph Rassam, órgano

Códice de Faenza

Alleluia. Yo soy el buen pastor

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Códice de Faenza

Kyrie Orbis factor (Señor ten piedad. Creador del mundo)

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Enrique VIII

En vray amour, bassedanse

Anónimo

Las trompetas

Pierre Alamire

Tandernacken Bassedanse

Anónimo

El mask de la reina

Luis de Briceño

El caballo del marqués y Al villano se le dan, villanos

Pasacalle

Ay, ay, ay, todos se burlan de mí, romance

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Manuel Rodrigues Coehlo

Primer tiento en el primer tono

János Sebestyén, clave

Andreas Rauch

Kyrie eleison. Gloria

Ensamble Vocal Tomkins de Budapest

Ensamble de Cámara Ars Longa / János Dobra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, “Patética”

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

George Frideric Handel

“Io seguo sol fiero”, de la ópera Partenope

Nathalie Stutzmann, contralto

Ensamble Orfeo 55 / Nathalie Stutzmann

22.00

Bohuslav Martinů

Sinfonietta giocosa para piano y orquesta de cámara

Jan Panenka, piano

Orquesta de Cámara de Praga / Bohumil Gregor

Ludwig van Beethoven

Trío Nº10, op.44, "Catorce variaciones sobre un tema original"

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

23.00

Industria Nacional

Celia Torrá

Milonga del destino

Diana Arzumanián, soprano

Roberto Caamaño, piano

Celia Torrá

Cantar de arriero

Marta Blanco, mezzosprano

Enrique Prémoli, piano

Celia Torrá

Abandono

Sara Gabriela Guzzo, soprano

Tomás Ballicora, piano

José María Castro

Suite instrumental del monodrama La otra voz

Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 23 de octubre de 2019

Joseph Rheinberger

Misa en La mayor, op.126

Coral Canon

Orquesta Buenos Aires Barroca / Maximiliano Mancuso,

Marcelo Delgado

Ex R&C

Ensamble Instrumental / Marcelo Delgado