Programación Lunes 31 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Johann Sebastian Bach

Quince invenciones a 3 voces para clave, BWV 787-801. Versión para violín, viola y chelo

Janine Jansen, violín;

Maxim Rysanov, viola;

Torleif Thedéen, chelo

Thomas Moore

The last Rose of Summer

Kiri Te Kanawa, soprano

National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley

Darius Milhaud

Sinfonía Nº6, op.343

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Johannes Brahms

Sinfonía Nº1 en do menor, op.68

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Schubert

Cuarteto Nº15 en Sol mayor, D.887

Cuarteto Melos

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

07.00

Y la mañana va

André Ernest Modeste Grétry (compositor belga, 1741-1813)

Obertura de la ópera “Le Magnifique”

Orquesta de Bretaña / Stefan Sanderling

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Daniil Trifonov, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas en re menor

Nicholas Daniels, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniels

Claude Debussy

Suite de la música del ballet Khamma

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

08.00



William Walton

“Los doce”, antífona para la festividad de un apóstol

James Oxley, tenor

Patricia Forbes soprano

Ruth Gleave, mezzosoprano

Simon Gay contratenor

Coro de Westminster

City of London Sinfonía / Richard Hickox

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

09.00



Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittotio Antonellini

Michael Haydn

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Ordea / Ervin Acél

John Duarte (Compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)

Nubes errantes, op.102

Stein-Erik Olsen, guitarra

10.00

Robert Schumann

Cuarteto con piano en mi bemol mayor, op.47

Trío Florestan

Thomas Riebl, viola

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº6 en re menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shephard

Alexander Glazunov

Preludio, dos mazurcas y pequeño vals para piano

Tatjana Franová, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Gioachino Rossini

Marcha y reminiscencias para mi último viaje

Alessandro Marangoni, piano

Gioachino Rossini

Canción del bebé

Thomas Hampson, barítono

Richard Amstrong, piano

Gioachino Rossini

Un trencito de placer

Aldo Ciccolini, piano

Gioachino Rossini

La siesta de los niños, canción

Catherine Wyn-Rogers, mezzosoprano

Malcolm Martineau, piano

Gioachino Rossini

Coro de cazadores demócratas

Coro de la Radio del Sur de Alemania y Ensamble Instrumental / Rupert Huber

Gioachino Rossini

“Quando corpus morietur” y “Amén. In sempiterna saecula”, del Stabat Mater (1841)

Camerata Singers / Abraham Kaplan

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Thomas Schippers

21.00

Dimitri Shostakovich

Último movimiento del Trío N°2 en mi menor, op.67

GIdon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Dimitri Shostakovich

Segundo movimiento del Concierto para violín y orquesta en la menor, op.77

Lisa Batiasvilli, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Esa-Pekka Salonen

Dimitri Shostakovich

Ocho primeras canciones de De la poesía folklórica judía, op.79 (1948)

Nina Dorliak, soprano

Zara Dolukhanova, mezzo-soprano

Aleksei Maslennikov, tenor

Dmitri Shostakovich, piano

Grabación realizada en 1948

Dimitri Shostakovich

Último movimiento del Cuarteto Nº4 en Re mayor, op.83 (1949)

Cuarteto Borodin

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)