Programación lunes 31 de agosto

02.00
Trasnoche Clásica
Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Joseph Haydn
Sinfonía Nº 49 en fa menor, Hob.I:49, “La pasión”
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Thomas Campion
Aun siendo tú joven y yo viejo
Ven, dichoso día
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº 17
Cuarteto de Brasilia
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op. 31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov
Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op. 6
Alfredo Corral, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº 2 en Sol mayor, op. 36
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op. 25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Robert Schumann
Estudios sinfónicos para piano, op. 13
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Georges Bizet
“Patria”, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº 5 en do menor, op. 10, Nº 1
Rudolf Buchbinder, piano
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op. 3, Nº 4
Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave
Percy Grainger
Popurrí de Jutlandia
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
William Walton
Partita para orquesta
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Franz Schubert
Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”
Sharon Bezaly, flauta
Ronald Brautigam, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op. 1, Nº 8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Johann Sebastian Bach
Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903
Maria Tipo, piano
Alban Berg
Cuarteto para cuerdas, op. 3
Cuarteto Alban Berg
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº 1 en Sol mayor
Mikael Ericsson, chelo
Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor
Max Bruch
Sinfonía Nº 1 en Mi bemol mayor, op. 28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Vincent D’Indy
Pequeña sonata en forma clásica para piano, op. 9
Michael Schäfer, piano
12.00
Al mediodía
Ernö von Dohnányi
Concertino para arpa y orquesta de cámara, op. 45
Melinda Felletár, arpa
Orquesta Sinfónica de Hungría / Béla Drahos
František Antonín Rössler
Partita en Re mayor para instrumentos de vientos
Collegium Musicum de Praga
Georges Bizet
Revistas de familia, para piano
Julia Severus, piano
Igor Stravinsky
Suite Nº 2 para pequeña orquesta (“Marcha”, “Vals”, “Polca” y “Galop”)
London Sinfonietta / Riccardo Chailly
15.00
Música documental
Notker El Tartamudo (c. 840-912)
Natus ante secula (Nacido antes de las eras), secuencia para la vigilia de Navidad y la Misa de Navidad
Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard
Leonino (fl. 1150-1201)
Aleluya. Nuestra Pascua ha sido sacrificada, organum a dos voces
Capella Ámsterdam
Anónimo (Códice Faenza, XIV)
Águila altiva, transcripción del madrigal de Jacopo da Bologna
Corina Marti, clavisimbalio
Anónimo español (s. XVI)
Diferencias de folías, para vihuela
Francesco Canova da Milano
Recercata Nº 1
Luis de Milán
Pavana Nº 2
Juan Carlos Rivera, vihuela
Amante Franzoni
Magnificat a ocho partes
Accademia Degli Invaghiti
Concerto Palatino
Cappella Santa Barbara / Francesco Moi
Sigmund Stande
Fragmentos del primer acto de la alegoría musical Seelewig (Alma inmortal) (1644)
Monika Mauch y Heidrun Luchterhandt, sopranos
Sebastian Hübner y Hans Jörg Mammel, tenores
Ulrich Maier, bajo
I Ciarlatani / Klaus Winkler
Nicolas de Grigny
“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
Olivier Houette, órgano
Nicolas de Grigny
“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
Olivier Houette, órgano
18.00
El regreso
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański
Antonín Dvořák
Serenata para vientos, op. 44
Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9
Trío Locatelli
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op. 126
Nelson Goerner, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Jules Massenet
“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
20.00
Momentos musicales
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Sol mayor, op. 1, Nº 9
Monica Huggett y Alison Bury, violines
Jaap Ter Linden, chelo
Hopkinson Smith, laúd
Ton Koopman, órgano
Richard Wagner
Obertura de la ópera “Tannhäuser”, WWV 70
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op. 16
Dúo Drinkall-Baker
Edward Elgar
Elegía para orquesta de cuerdas, op. 58
Orquesta de Cámara Orpheus
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op. 41, Nº 1
Cuarteto Melos
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op. 60
Krystian Zimerman, piano
Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera “Hipólito y Aricia”
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
22.00
Industria Nacional
Mauricio Chabonier
Concierto para violín y orquesta
Édua Zádory, violín
Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín / José Ariel Ramírez Duarte
Werner Wagner
Dos miniaturas para corno inglés y piano
León Mames, corno inglés
Dora Castro, piano
Guillermo Graetzer
Melodía
Juan Carlos Zorzi
La sonrisa de Hiroshima
Goffredo Petrassi
Selección de Nonsense
Coral Contemporáneo / Jorge Armesto
Saúl Cosentino
Un tango para Gary (versión para marimba)
Fabián Pérez Tedesco, marimba
23.00
Complemento musical
Marin Marais
Couplets de Folies
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, tiorba
Michael Behringer, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare, op. 18
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op. 49
Vladimir Ashkenazy, piano