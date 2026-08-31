PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

31/08/2026

Programación lunes 31 de agosto

02.00
Trasnoche Clásica

Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

Joseph Haydn
Sinfonía Nº 49 en fa menor, Hob.I:49, “La pasión”
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Thomas Campion
Aun siendo tú joven y yo viejo
Ven, dichoso día
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº 17
Cuarteto de Brasilia

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op. 31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op. 6
Alfredo Corral, piano

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº 2 en Sol mayor, op. 36
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op. 25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann
Estudios sinfónicos para piano, op. 13
Alfred Brendel, piano

07.00
Y la mañana va

Georges Bizet
“Patria”, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº 5 en do menor, op. 10, Nº 1
Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op. 3, Nº 4
Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger
Popurrí de Jutlandia
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

William Walton
Partita para orquesta
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert
Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”
Sharon Bezaly, flauta
Ronald Brautigam, piano

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op. 1, Nº 8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach
Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903
Maria Tipo, piano

Alban Berg
Cuarteto para cuerdas, op. 3
Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº 1 en Sol mayor
Mikael Ericsson, chelo
Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor

Max Bruch
Sinfonía Nº 1 en Mi bemol mayor, op. 28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D’Indy
Pequeña sonata en forma clásica para piano, op. 9
Michael Schäfer, piano

12.00
Al mediodía

Ernö von Dohnányi
Concertino para arpa y orquesta de cámara, op. 45
Melinda Felletár, arpa
Orquesta Sinfónica de Hungría / Béla Drahos

František Antonín Rössler
Partita en Re mayor para instrumentos de vientos
Collegium Musicum de Praga

Georges Bizet
Revistas de familia, para piano
Julia Severus, piano

Igor Stravinsky
Suite Nº 2 para pequeña orquesta (“Marcha”, “Vals”, “Polca” y “Galop”)
London Sinfonietta / Riccardo Chailly

15.00
Música documental

Notker El Tartamudo (c. 840-912)
Natus ante secula (Nacido antes de las eras), secuencia para la vigilia de Navidad y la Misa de Navidad
Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Leonino (fl. 1150-1201)
Aleluya. Nuestra Pascua ha sido sacrificada, organum a dos voces
Capella Ámsterdam

Anónimo (Códice Faenza, XIV)
Águila altiva, transcripción del madrigal de Jacopo da Bologna
Corina Marti, clavisimbalio

Anónimo español (s. XVI)
Diferencias de folías, para vihuela
Francesco Canova da Milano
Recercata Nº 1
Luis de Milán
Pavana Nº 2
Juan Carlos Rivera, vihuela

Amante Franzoni
Magnificat a ocho partes
Accademia Degli Invaghiti
Concerto Palatino
Cappella Santa Barbara / Francesco Moi

Sigmund Stande
Fragmentos del primer acto de la alegoría musical Seelewig (Alma inmortal) (1644)
Monika Mauch y Heidrun Luchterhandt, sopranos
Sebastian Hübner y Hans Jörg Mammel, tenores
Ulrich Maier, bajo
I Ciarlatani / Klaus Winkler

Nicolas de Grigny
“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
Olivier Houette, órgano

Nicolas de Grigny
“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
Olivier Houette, órgano

18.00
El regreso

Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Antonín Dvořák
Serenata para vientos, op. 44
Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9
Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op. 126
Nelson Goerner, piano

Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Jules Massenet
“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

20.00
Momentos musicales

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Sol mayor, op. 1, Nº 9
Monica Huggett y Alison Bury, violines
Jaap Ter Linden, chelo
Hopkinson Smith, laúd
Ton Koopman, órgano

Richard Wagner
Obertura de la ópera “Tannhäuser”, WWV 70
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op. 16
Dúo Drinkall-Baker

Edward Elgar
Elegía para orquesta de cuerdas, op. 58
Orquesta de Cámara Orpheus

Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op. 41, Nº 1
Cuarteto Melos

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op. 60
Krystian Zimerman, piano

Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera “Hipólito y Aricia”
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

22.00
Industria Nacional

Mauricio Chabonier
Concierto para violín y orquesta
Édua Zádory, violín
Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín / José Ariel Ramírez Duarte

Werner Wagner
Dos miniaturas para corno inglés y piano
León Mames, corno inglés
Dora Castro, piano

Guillermo Graetzer
Melodía
Juan Carlos Zorzi
La sonrisa de Hiroshima
Goffredo Petrassi
Selección de Nonsense
Coral Contemporáneo / Jorge Armesto

Saúl Cosentino
Un tango para Gary (versión para marimba)
Fabián Pérez Tedesco, marimba

23.00
Complemento musical

Marin Marais
Couplets de Folies
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, tiorba
Michael Behringer, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare, op. 18
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op. 49
Vladimir Ashkenazy, piano