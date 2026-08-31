Programación lunes 31 de agosto

02.00

Trasnoche Clásica

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Joseph Haydn

Sinfonía Nº 49 en fa menor, Hob.I:49, “La pasión”

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº 20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Thomas Campion

Aun siendo tú joven y yo viejo

Ven, dichoso día

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº 17

Cuarteto de Brasilia

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op. 31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op. 6

Alfredo Corral, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº 2 en Sol mayor, op. 36

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op. 25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op. 13

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Georges Bizet

“Patria”, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº 5 en do menor, op. 10, Nº 1

Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op. 3, Nº 4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger

Popurrí de Jutlandia

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert

Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op. 1, Nº 8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op. 3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº 1 en Sol mayor

Mikael Ericsson, chelo

Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor

Max Bruch

Sinfonía Nº 1 en Mi bemol mayor, op. 28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D’Indy

Pequeña sonata en forma clásica para piano, op. 9

Michael Schäfer, piano

12.00

Al mediodía

Ernö von Dohnányi

Concertino para arpa y orquesta de cámara, op. 45

Melinda Felletár, arpa

Orquesta Sinfónica de Hungría / Béla Drahos

František Antonín Rössler

Partita en Re mayor para instrumentos de vientos

Collegium Musicum de Praga

Georges Bizet

Revistas de familia, para piano

Julia Severus, piano

Igor Stravinsky

Suite Nº 2 para pequeña orquesta (“Marcha”, “Vals”, “Polca” y “Galop”)

London Sinfonietta / Riccardo Chailly

15.00

Música documental

Notker El Tartamudo (c. 840-912)

Natus ante secula (Nacido antes de las eras), secuencia para la vigilia de Navidad y la Misa de Navidad

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Leonino (fl. 1150-1201)

Aleluya. Nuestra Pascua ha sido sacrificada, organum a dos voces

Capella Ámsterdam

Anónimo (Códice Faenza, XIV)

Águila altiva, transcripción del madrigal de Jacopo da Bologna

Corina Marti, clavisimbalio

Anónimo español (s. XVI)

Diferencias de folías, para vihuela

Francesco Canova da Milano

Recercata Nº 1

Luis de Milán

Pavana Nº 2

Juan Carlos Rivera, vihuela

Amante Franzoni

Magnificat a ocho partes

Accademia Degli Invaghiti

Concerto Palatino

Cappella Santa Barbara / Francesco Moi

Sigmund Stande

Fragmentos del primer acto de la alegoría musical Seelewig (Alma inmortal) (1644)

Monika Mauch y Heidrun Luchterhandt, sopranos

Sebastian Hübner y Hans Jörg Mammel, tenores

Ulrich Maier, bajo

I Ciarlatani / Klaus Winkler

Nicolas de Grigny

“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano

Olivier Houette, órgano

Nicolas de Grigny

“Himno Nº 18 (Fuga a cinco partes)” y “Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano

Olivier Houette, órgano

18.00

El regreso

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Antonín Dvořák

Serenata para vientos, op. 44

Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9

Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op. 126

Nelson Goerner, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Jules Massenet

“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

20.00

Momentos musicales

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Sol mayor, op. 1, Nº 9

Monica Huggett y Alison Bury, violines

Jaap Ter Linden, chelo

Hopkinson Smith, laúd

Ton Koopman, órgano

Richard Wagner

Obertura de la ópera “Tannhäuser”, WWV 70

Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op. 16

Dúo Drinkall-Baker

Edward Elgar

Elegía para orquesta de cuerdas, op. 58

Orquesta de Cámara Orpheus

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op. 41, Nº 1

Cuarteto Melos

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op. 60

Krystian Zimerman, piano

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera “Hipólito y Aricia”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

22.00

Industria Nacional

Mauricio Chabonier

Concierto para violín y orquesta

Édua Zádory, violín

Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín / José Ariel Ramírez Duarte

Werner Wagner

Dos miniaturas para corno inglés y piano

León Mames, corno inglés

Dora Castro, piano

Guillermo Graetzer

Melodía

Juan Carlos Zorzi

La sonrisa de Hiroshima

Goffredo Petrassi

Selección de Nonsense

Coral Contemporáneo / Jorge Armesto

Saúl Cosentino

Un tango para Gary (versión para marimba)

Fabián Pérez Tedesco, marimba

23.00

Complemento musical

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare, op. 18

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op. 49

Vladimir Ashkenazy, piano