Programación Lunes 30 de Septiembre

00.00

02.00

Camille Saint Saëns

Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloé, K.524

Anne sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin

Cuatro piezas, op.51

Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano

06.00

Gioacchino Rossini

Obertura de la ópera “Guillermo Tell”

Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor

Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

07.00

Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer



08.00

Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Vals brillante y Nocturno

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.



09.00

Edvard Grieg

Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter



Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos



10.00

Franz Schmidt (compositor y pianista austríaco, 1874-1939)

Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta

Ragna Schirmer, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko

Roland Dyens

Nostalgia N°3

Roberto Aussel, guitarra

Johan Svendsen

“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas



11.00

Antonio Vivaldi

Concierto para cello en la menor, RV 419

Jean-Guihen Queyras, cello

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Nicola Porpora

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Joseph Crouch, cello

The English Concert / Harry Bicket

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para cello en la menor

Peter Bruns, cello

Academia de Música Antigua de Berlín

12.00

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1, R.269 (Las cuatro estaciones)

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, tiorba

Jan Jansen, clave

Joseph Haydn

Las estaciones. La primavera

Edith Mathis, soprano;

Siegfrid Jerusalem, tenor;

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Coro de la Academy of St. Martin in the Fields

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº12: "Noche de primavera"

Johannes Brahms

Amor y primavera I op.3, Nº2

Amor y primavera II op.3, Nº3

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Ástor Piazzolla

Primavera porteña (Estaciones)

Juan Carlos Cirigliano, piano

Música Camerata Montreal

13.00

15.00

Anónimo (s.XIII)

“Bienvenido, Baco” y “Verdes prados en invierno”, del manuscrito Carmina Burana

Clemencic Consort / René Clemencic

Francesco Landini

Águila altiva, Del bello castillo y Si dulce no soy, madrigales a dos y tres voces

Alla Francesca

Alfonso Ferrabosco

Pavana de cuatro notas

Anthony Holborne

Heigh Ho Holiday, gallarda

La guardia nocturna

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Tomás Luis de Victoria

O magnum mysterium, motete a cuatro partes

Voces 8

Johann Schmelzer

Sonata Nº1 para violín y bajo continuo, de Sonatae unum fidium (1664)

Ensamble Romanesca

Anónimo

“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, “Tonada: El diamante” y “Lanchas para bailar”, del Códice Martínez de Compañón

Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

16.00

18.00

Jacques Offenbach

Las bellas americanas

Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

Ferdinand David (compositor alemán, 1810 – 1873)

Concertino para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.23

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Paul Watkins, chelo

Huw Watkins, piano

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213

Miembros del Holliger Wind Ensemble

George Frideric Handel

"Dall' ondoso periglio... L'aure che spira" y "Al lampo dell' armi" de la ópera Julio César en Egipto, HWV 17

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Franz Liszt

Rapsodia española para piano, S.254

Evgeny Kissin, piano

20.00

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Enrique Granados

Seis piezas para piano sobre cantos populares españoles, H.125

Alicia de Larrocha, piano

Joaquin Turina

Primer movimiento de las Danzas fantásticas para orquesta

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux

21.00

23.00

Juan José Castro

Concierto para violín y dieciocho instrumentos (1953)

Eduardo Ludueña, violín

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Más

Francis Poulenc

Siete canciones

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de agosto de 2011

Daniel Cocchetti

Baguales sobre un cuadro de Molina Campos, op..56, para cinco timbales y piano

Marcos Serrano, timbales

Claudio Pascua, piano

Gilardo Gilardi

El gaucho con botas nuevas (transcripción para quinteto de vientos)

Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino

Registro documental en vivo