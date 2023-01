Programación Lunes 30 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

La buena canción, op.61

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.77

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Kurt Weill

Los siete pecados capitales

Angelina Réoux, soprano

Orquesta Filarmónica Nueva York / Kurt Masur

Gaspar Sanz

Danzas populares para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Louis Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Anatoly Liadov

Ocho canciones populares rusas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor, WoO 27 (obra sin número de opus Nº27)

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Nicole Henriot, piano

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

George Frideric Handel

Sonata a cinque en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulengspiegel, op.28

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Johann Nepomuk Hummel

Grosses Septett en re menor, op.74, Nº1 (Transcripción para piano de Franz Liszt)

Leslie Howard, piano

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Y la mañana va

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini



09.00



Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Florestan



Claudio Monteverdi

“Qui rise, o tirsi”, del libro 6to.de madrigales

Ensamble Delitiae Musicae / Marco Longhini

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

Música de Verano

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Frédéric Chopin

Polonesas op.26: N°1 en do sostenido menor y N°2 en Mi bemol menor

Rafał Blechacz, piano

12.00

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, op.7, N°3

Europa Galante

Fabio Biondi, violín y dirección

Ángel Lasala (compositor argentino, 1914-2000)

Trío de Olavarría

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite orquestal de la ópera El Zar Saltan

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

13.00

Actualidad Musical

Celia Torrá

Sonata para piano

Melina Marcos, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta N°2 en Sol mayor, op.16

Yulianna Avdeeva, piano

Orquesta Sinfónica de Frankfurt / Andris Poga

Konzert Saal de Frankfurt 20 de enero de 2023

14.00

Gaetano Donizetti

Prologo de Lucrecia Borgia con libreto de Felice Romani, basado en el drama homónimo de Víctor Hugo

Lucrezia Borgia, la soprano Olga Peretyatko

Gennaro, el tenor Stefan Pop

Maffio Orsini, la contralto Lamia Beuque

Solistas, Coro y Orquesta del Teatro Comunale di Bologna / Yves Abel

15.00

George Friedrich Händel

Obertura del oratorio Theodora

Ensamble Barroco Il Pomo D’Oro / Maxim Emelyanychev

Palais Garnier Octubre de 2022

Wilhelm Stenhammar (Compositor Sueco 1871-1927)

Serenata en Fa mayor, op.31

Orquesta Sinfónica de Boston / Alan Gilbert

Symphony Hall, Boston, Massachusetts 14 de enero de 2023

Jacinto Freire (Compositor ecuatoriano nacido en 1950)

Suite para flauta y piano

Daniel Velazco, flauta

Ellen Sommer, piano

Gerardo Guevara (Compositor ecuatoriano nacido en 1930)

Diálogos

Daniel Velazco, flauta

Ellen Sommer, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

20.00

Música Documental

Frederick Delius

Primera parte de A Mass of Life (Una misa de la vida) (1905)

Janice Watson, soprano

Catherine Wyn-Rogers, mezzosoprano

Andrew Kennedy, tenor

Alan Opie, baritone

Coro Bach

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / David Hill

Arnold Schönberg

Lied de Waldemar. Segunda parte de Gurrelieder

Brandon Jovanovich tenor

Orquesta Gürnezich de Colonia / Markus Stenz

Gustav Mahler

“El solitario en otoño”, de La canción de la Tierra (1909)

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Carlo Maria Giulini

21.00

Alexander Zemlinsky

“No hallo reposo”, primer Lied de la Sinfonía lírica, op.18 (1922)

Bryn Terfel, barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Giuseppe Sinopoli

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Coro John Alldis

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

22.00

Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel

Suite del ballet El castillo mágico (1814)

London Mozart Players / Howard Shelley

Georges Auric

Música del ballet La pastoral

Orquesta Filarmónica de la Radio del Sarre / Christopher Poppen

23.00

Industria Nacional

Dietrich Buxtehude

Preludio y fuga en sol menor

Adelma Gómez, órgano

Grabado en el órgano del Auditorio “Juan Victoria” de la Universidad Nacional de San Juan

Héctor Iglesias Villoud

Nochebuena serrana, Canción de la niña colonial y “Villancico”, del ciclo Cantos indios

Jacqueline Livieri, soprano

Tomás Ballicora, piano

Béla Bartók

Divertimento para cuerdas

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Luis Milán

Fantasía N°23

Antonio Laudo

El marabino

Horacio Salgán

A Don Agustín Bardi