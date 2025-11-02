PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

02/11/2025

Programación Lunes 3 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto Arcis

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn
Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor
János Sebetien, clave
Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)
Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028
David Geringas, viola da gamba
Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi
Sinfonía de la ópera I vespri siciliani
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13
Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt
Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)
Jenö Jandó, piano

06.00
Y la mañana va

Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi
Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392
Laszlo Barsony, viola d’amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss
Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano
Karl-Heinz Steffens, clarinete
Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas Nro.6 en Re mayor, Deutsch 74
Cuarteto Melos

07.00

Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Muzio Clementi
Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6
Donatella Failoni, piano

Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel

Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº2, op.66
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

08.00

Joaquín Turina
El castillo de Almodovar, op.65
Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)
Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9
Friedemann Eichhorn, violin
Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach
Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Christophe Prégardien, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius
“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger
Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)
Partita para cuerdas
Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Christoph Förster
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Engelbert Humperdinck
Suite de la ópera “La bella durmiente”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00
Los Caminos del Barroco

Jan Zelenka
Lamentación para el Sábado de Gloria
Sabine Kaipainen, mezzosoprano
Solistas Barrocos de Moscú

Antonio Vivaldi
Aria “Ven, ven, sígueme fielmente” del oratorio “Judit triunfante”
Manuela Custer, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fasolis

Giuseppe Paganelli
Concierto para chalumeau, cuerdas y bajo continuo
EnsеmbIe Mеnsa Sοnοra

Georg Philipp Telemann
Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y bajo continuo en re menor
Erich Hoeprich y Lisa Klewitt, chalumeaux
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Christoph Graupner
Concierto para chalumeau, fagot y violonchelo
Sergio Azzolini, fagot
Kristin Dom, violonchelo
Christian Leitherer, chalumeau
Ensemble Il Capriccio / Friedemann Wezel

12.00
El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum corpus, K.618
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533 / 494
Mitsuko Uchida, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Guillaume de Machaut (c.1399-1377)
“Esperanza que me asegura”, balada
“Amo sin sufrir”, virelais (versión instrumental)
“Llora reino / Vosotros que gobernáis el rebaño”, motete
Composiciones musicales del poema El juicio del rey de Navarra
Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Tradicional judeo-italiano (s.XVI)
Las caterinas
La canción sobre el incendio de Venecia
Huye, huye, huye
Ensamble Lucidarium

Johann Jacob Froberger
Tombeau escrito en París por la muerte de Monsieur Blanchecrocher
Lars Ulrik Mortensen, clave

Matthew Locke y Christopher Gibbons
Fragmentos del masque en cinco entradas Cupido y la Muerte, con texto de James Shirley (1634)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)
Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano

Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35
Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

19.00

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)
Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor
Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes
Manfredo Kraemer, violín
Ensamble Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Ferdinand Hiller
Trío Nº4 en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín

20.00
La Gran Aldea (Israel)

Paul Ben-Haim
Concierto para violín y orquesta
Michael Gutman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / David Shallon

Ödön Pártos
Visiones para flauta, piano y orquesta de cuerdas
Noam Buchman, flauta
Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Oradea / Erwin Acel

Daniel Shalit
Divertimento para violín, chelo y piano
Trío Yuval

21.00
Música Nocturna

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Nigel Kennedy, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley

22.00

Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Jean Françaix
Cinco retratos de muchachas
Jean Françaix, piano

César Cui
Suite “En modo popular”, op.43
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

George Frideric Handel
“Ma quando tornerà”, de la ópera Alcina
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis

23.00
Industria Nacional