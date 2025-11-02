Programación Lunes 3 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto Arcis
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz
Joseph Haydn
Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor
János Sebetien, clave
Trío Tátrai
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano
Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)
Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028
David Geringas, viola da gamba
Hanns Martin Schneidt, clave
Giuseppe Verdi
Sinfonía de la ópera I vespri siciliani
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Richard Strauss
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13
Cuarteto con piano Ames
Franz Liszt
Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)
Jenö Jandó, piano
06.00
Y la mañana va
Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Antonio Vivaldi
Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392
Laszlo Barsony, viola d’amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Richard Strauss
Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano
Karl-Heinz Steffens, clarinete
Wolfgang Sawallisch, piano
Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas Nro.6 en Re mayor, Deutsch 74
Cuarteto Melos
07.00
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi
Muzio Clementi
Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6
Donatella Failoni, piano
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel
Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº2, op.66
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
08.00
Joaquín Turina
El castillo de Almodovar, op.65
Jordi Masó, piano
Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)
Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9
Friedemann Eichhorn, violin
Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Christophe Prégardien, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
09.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Frederick Delius
“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger
Irene Cantos y Peter Philips, piano
10.00
Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)
Partita para cuerdas
Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach
Christoph Förster
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Engelbert Humperdinck
Suite de la ópera “La bella durmiente”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
11.00
Los Caminos del Barroco
Jan Zelenka
Lamentación para el Sábado de Gloria
Sabine Kaipainen, mezzosoprano
Solistas Barrocos de Moscú
Antonio Vivaldi
Aria “Ven, ven, sígueme fielmente” del oratorio “Judit triunfante”
Manuela Custer, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fasolis
Giuseppe Paganelli
Concierto para chalumeau, cuerdas y bajo continuo
EnsеmbIe Mеnsa Sοnοra
Georg Philipp Telemann
Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y bajo continuo en re menor
Erich Hoeprich y Lisa Klewitt, chalumeaux
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Christoph Graupner
Concierto para chalumeau, fagot y violonchelo
Sergio Azzolini, fagot
Kristin Dom, violonchelo
Christian Leitherer, chalumeau
Ensemble Il Capriccio / Friedemann Wezel
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum corpus, K.618
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533 / 494
Mitsuko Uchida, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Guillaume de Machaut (c.1399-1377)
“Esperanza que me asegura”, balada
“Amo sin sufrir”, virelais (versión instrumental)
“Llora reino / Vosotros que gobernáis el rebaño”, motete
Composiciones musicales del poema El juicio del rey de Navarra
Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard
Tradicional judeo-italiano (s.XVI)
Las caterinas
La canción sobre el incendio de Venecia
Huye, huye, huye
Ensamble Lucidarium
Johann Jacob Froberger
Tombeau escrito en París por la muerte de Monsieur Blanchecrocher
Lars Ulrik Mortensen, clave
Matthew Locke y Christopher Gibbons
Fragmentos del masque en cinco entradas Cupido y la Muerte, con texto de James Shirley (1634)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)
Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35
Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos
19.00
Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)
Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor
Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes
Manfredo Kraemer, violín
Ensamble Musica ad Rhenum
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
Ferdinand Hiller
Trío Nº4 en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín
20.00
La Gran Aldea (Israel)
Paul Ben-Haim
Concierto para violín y orquesta
Michael Gutman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / David Shallon
Ödön Pártos
Visiones para flauta, piano y orquesta de cuerdas
Noam Buchman, flauta
Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Oradea / Erwin Acel
Daniel Shalit
Divertimento para violín, chelo y piano
Trío Yuval
21.00
Música Nocturna
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Nigel Kennedy, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley
22.00
Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Jean Françaix
Cinco retratos de muchachas
Jean Françaix, piano
César Cui
Suite “En modo popular”, op.43
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn
George Frideric Handel
“Ma quando tornerà”, de la ópera Alcina
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis
23.00
Industria Nacional