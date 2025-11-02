Programación Lunes 3 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto Arcis

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor

János Sebetien, clave

Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger

Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)

Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028

David Geringas, viola da gamba

Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi

Sinfonía de la ópera I vespri siciliani

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13

Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt

Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)

Jenö Jandó, piano

06.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nro.6 en Re mayor, Deutsch 74

Cuarteto Melos

07.00

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6

Donatella Failoni, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº2, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

08.00



Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Engelbert Humperdinck

Suite de la ópera “La bella durmiente”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00

Los Caminos del Barroco

Jan Zelenka

Lamentación para el Sábado de Gloria

Sabine Kaipainen, mezzosoprano

Solistas Barrocos de Moscú

Antonio Vivaldi

Aria “Ven, ven, sígueme fielmente” del oratorio “Judit triunfante”

Manuela Custer, mezzosoprano

I Barrochisti / Diego Fasolis

Giuseppe Paganelli

Concierto para chalumeau, cuerdas y bajo continuo

EnsеmbIe Mеnsa Sοnοra

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y bajo continuo en re menor

Erich Hoeprich y Lisa Klewitt, chalumeaux

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Christoph Graupner

Concierto para chalumeau, fagot y violonchelo

Sergio Azzolini, fagot

Kristin Dom, violonchelo

Christian Leitherer, chalumeau

Ensemble Il Capriccio / Friedemann Wezel

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum corpus, K.618

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533 / 494

Mitsuko Uchida, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Guillaume de Machaut (c.1399-1377)

“Esperanza que me asegura”, balada

“Amo sin sufrir”, virelais (versión instrumental)

“Llora reino / Vosotros que gobernáis el rebaño”, motete

Composiciones musicales del poema El juicio del rey de Navarra

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Tradicional judeo-italiano (s.XVI)

Las caterinas

La canción sobre el incendio de Venecia

Huye, huye, huye

Ensamble Lucidarium

Johann Jacob Froberger

Tombeau escrito en París por la muerte de Monsieur Blanchecrocher

Lars Ulrik Mortensen, clave

Matthew Locke y Christopher Gibbons

Fragmentos del masque en cinco entradas Cupido y la Muerte, con texto de James Shirley (1634)

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)

Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Antonin Dvorák

El duende del agua, op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35

Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

19.00

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)

Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor

Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violín

Ensamble Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Ferdinand Hiller

Trío Nº4 en la menor, op.64

Trío Göbel de Berlín

20.00

La Gran Aldea (Israel)

Paul Ben-Haim

Concierto para violín y orquesta

Michael Gutman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / David Shallon

Ödön Pártos

Visiones para flauta, piano y orquesta de cuerdas

Noam Buchman, flauta

Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Oradea / Erwin Acel

Daniel Shalit

Divertimento para violín, chelo y piano

Trío Yuval

21.00

Música Nocturna

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Nigel Kennedy, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley

22.00

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Jean Françaix

Cinco retratos de muchachas

Jean Françaix, piano

César Cui

Suite “En modo popular”, op.43

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

George Frideric Handel

“Ma quando tornerà”, de la ópera Alcina

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

23.00

Industria Nacional