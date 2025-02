Programación Lunes 3 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Hubert Parry

Obertura para una tragedia inconclusa

English Northern Philharmonia / David Lloyd Jones

Heinrich Franz von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor

Ensamble Romanesca

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº1 en Do mayor, K.279

Maria João Pires, piano

Heitor Villa-Lobos

Suite para cuerdas

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky



07.00

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)

Suite pastoral, op.13b

Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Pal Nemeth, flauta

Piroska Vitarius, violín

Gergely Balazs, viola

Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn

“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)

Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor

Viviane Spanoghe, chelo

Jan Michiels, piano

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº6 en Re mayor, catálogo Deutsch 74

Cuarteto Melos

Sergei Prokofiev

Tres movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, de ascendencia polaca, que vivió entre 1850 y 1924)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster



Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra



10.00

Elisabetta Brusa (compositora ítalo-británica nacida en Milán en 1954)

Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt

Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536

Jenö Jándo, piano

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn)

Sinfonía Nº21 en Re mayor, Catálogo Perger 42

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Concierto para clavecín Nº6 en Fa mayor, BWV 1057

Ivor Bolton, clavecín

St. James' Baroque Players / Ivor Bolton

Ludwig van Beethoven

Dúo para viola y chelo en Mi bemol mayor, WoO 32

Jürgen Kussmaul, viola

Anner Bylsma, chelo

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

12.00



Franz Joseph Haydn

Obertura “La isla deshabitada”

Il Giardino Armonio / Giovanni Antonini

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº2 en la menor, op.13

Cuarteto Gabrieli

Erik Satie

Seis gnossiennes

Aldo Ciccolini, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Si bemol menor, op. 23

Denis Matsuev, piano

Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo / Valery Gergiev

André Cardinal Destouches (compositor francés: 1672 –1749)

Suite de la ópera-ballet Los elementos

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Sigismond Thalberg

Trío en La mayor, op.69

Trio Göbel

Henry Purcell

Te Deum y Jubilate en Re mayor, Z.232

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

19.00

Ferdinad Ries

Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"

Alexandra Oehler, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

20.00

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields



Franz Schubert

El amor ha mentido, D.751

Nicolai Gedda, tenor;

Erik Werba, piano

21.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

22.00

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, chelo

Luciano Sgrizzi, fortepiano

William Walton

Sinfonía N°2

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Ferdinand Carulli

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

23.00

Francesco Cavalli

Obertura de la ópera Jasón

Cuatro arias de la ópera La Calisto

Nuria Rial y Hana Blazikova, sopranos

L’Arpeggiata / Christina Pluhar

Robert Schumann

Piezas de fantasía para clarinete y piano, op.73

Antony Morf, clarinete

Daniel Levy, piano

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor, op.99

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eduardo Rovira

Tango para Eduardo

Eduardo Rovira y Tango contemporáneo