Programación Lunes 3 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta de la Radio de Bratislava / Adriano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, "De la caza"

Cuarteto Bartók

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op.10

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

George Gershwin

But not for me Pero no para mí

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 "para el gran contrabajo" Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Y la mañana va

Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.51

Roberto Aussel, guitarra

Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº5

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Dos polonesas, op.26

Rafal Blechacz, piano

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Sinfonía Nº95 en do menor

The Hanover Band / Roy Goodman

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí

23.00

Después del Concierto (Boris)