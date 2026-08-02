Programación Lunes 3 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa Mayor
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.11
Martin Roscoe, piano
Orlando Gibbons
Cinco fantasías “a tres”
Ensamble The Parley of instruments / Peter Holman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
08.00
Félix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de cámara Orpheus
Francesco Domenico Araia (compositor italiano, 1709-1770)
"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera “Seleuco”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis
Arthur Bliss
Suite para piano
Mark Bebbington, piano
09.00
Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis
August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen
Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano
10.00
George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster
Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto en Mi mayor para violín, cuerdas y bajo continuo, RV 271.
Félix Ayo, violín
I Musici
Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto en Mi mayor para violín, cuerdas y bajo continuo, RV 271.
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
François Couperin
Las barricadas misteriosas
Robert Hill, clavecín
François Couperin
Las barricadas misteriosas
Luc Beauséjour, clavecín
Francesco Maria Veracini
Sonata académica en re menor, op.12 Nº12
John Holloway, violín
Jaap Ter Linden, violonchelo
Lars Urlik Mortensen, clavecín
(Comienza a sonar el track 6 y luego, los tracks 7 y 8)
Johann Sebastian Bach
Coral “Jesús sigue siendo mi alegría” de la cantata BWV 147
Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo “El invierno”, de Las Cuatro Estaciones
Europa Galante / Fabio Biondi
Johann Pachelbel
Canon y giga en Re mayor
Hespérion XXI / Jordi Savall
12.00
Al Mediodía
Frédéric Chopin
Bolero en la menor, op.19, para piano
Vladimir Ashkenazy, piano
Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
François-Joseph Gossec
Cuarteto op.14, Nº1
Ad Fontes
Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Umea Sinfonietta / Edvard Tjivzjel
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Bernart de Ventadorn (c. 1135–1194)
Cuando veo a la alondra sus alas mover, chanson
Alla Francesca
Raimbault de Vaqueiras
El primero de mayo, chanson
Clemencic Consort / René Clemencic
Tradicional provenzal (s.XV)
Branle de los caballos
Los Músicos de Provenza / Maurice Guis
Tradicional de Provenza
Farándola
Tradicional del Friul
Skarazula marazula (danza compilada por Giorgio Mainerio)
Ensamble Strada
Herinrich Issak (1450-1517)
Innsbruck, debo dejarte, Lied a cuatro partes
Capilla Flamenca
Jacob Regnart
¡Ay, mi joven corazón está destrozado!, canción a tres partes
Nueva Capella de Innsbruck
Richard Mico
“Fantasía N°10 (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La)”, de la Tercera serie de fantasías
Ensamble Phantasm
Henry Purcell
Sonata trío N°2 en Mi bemol mayor en cuatro partes
London Baroque
Giovanni Valentini
Magnificat
Musica Fiata / Robert Wilson
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Christian Bach
Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor
József Vajda, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9
Trío Locatelli
Christoph Ernst Friedrich Weyse
Ocho canciones matinales para niños
Else Torp, soprano
Mathias Hedegaard, tenor
Marie Rørbech, piano
19.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Józsa, piano
Franz Lehár
Fantasía húngara para violín y orquesta, op.45
Robert Mc Duffie, violín
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel
20.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano
François Couperin
Concierto N°1 de “Las naciones”: La francesa
Musica ad Rhenum
Richard Wagner
Obertura de Tannhäuser, WWV 70.
Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson
21.00
Pietro Antonio Locatelli
Sinfonía fúnebre
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano
Benjamin Britten
Suite sobre melodías folklóricas inglesas, "A Time There Was...", op.90
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Franz Schubert
Impromptu para piano en Mi bemol mayor, D.899, Nº2
Maria João Pires, piano
22.00
Industria Nacional
Juan María Solare
Un ángel de hielo y fuego, para orquesta (1997)
Orquesta Sinfónica Nacional / Mariano Chiachiarini
Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine (Estas punzantes espinas), cantata espiritual
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes
Camille Saint-Saëns
Concierto N°1 para chelo y orquesta en la menor, op.33
Claudio Baraviera, chelo
Orquesta Académica del Teatro Colón / Nathalie Marin
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster