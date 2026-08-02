PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

02/08/2026

Programación Lunes 3 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet

Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

07.00
Y la mañana va

Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa Mayor
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.11
Martin Roscoe, piano

Orlando Gibbons
Cinco fantasías “a tres”
Ensamble The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Félix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de cámara Orpheus

Francesco Domenico Araia (compositor italiano, 1709-1770)
"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera “Seleuco”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis

Arthur Bliss
Suite para piano
Mark Bebbington, piano

09.00

Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto en Mi mayor para violín, cuerdas y bajo continuo, RV 271.
Félix Ayo, violín
I Musici

Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto en Mi mayor para violín, cuerdas y bajo continuo, RV 271.
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

François Couperin
Las barricadas misteriosas
Robert Hill, clavecín

François Couperin
Las barricadas misteriosas
Luc Beauséjour, clavecín

Francesco Maria Veracini
Sonata académica en re menor, op.12 Nº12
John Holloway, violín
Jaap Ter Linden, violonchelo
Lars Urlik Mortensen, clavecín
(Comienza a sonar el track 6 y luego, los tracks 7 y 8)

Johann Sebastian Bach
Coral “Jesús sigue siendo mi alegría” de la cantata BWV 147
Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo “El invierno”, de Las Cuatro Estaciones
Europa Galante / Fabio Biondi

Johann Pachelbel
Canon y giga en Re mayor
Hespérion XXI / Jordi Savall

12.00
Al Mediodía

Frédéric Chopin
Bolero en la menor, op.19, para piano
Vladimir Ashkenazy, piano

Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

François-Joseph Gossec
Cuarteto op.14, Nº1
Ad Fontes

Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Umea Sinfonietta / Edvard Tjivzjel

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Bernart de Ventadorn (c. 1135–1194)
Cuando veo a la alondra sus alas mover, chanson
Alla Francesca

Raimbault de Vaqueiras
El primero de mayo, chanson
Clemencic Consort / René Clemencic

Tradicional provenzal (s.XV)
Branle de los caballos
Los Músicos de Provenza / Maurice Guis

Tradicional de Provenza
Farándola
Tradicional del Friul
Skarazula marazula (danza compilada por Giorgio Mainerio)
Ensamble Strada

Herinrich Issak (1450-1517)
Innsbruck, debo dejarte, Lied a cuatro partes
Capilla Flamenca

Jacob Regnart
¡Ay, mi joven corazón está destrozado!, canción a tres partes
Nueva Capella de Innsbruck

Richard Mico
“Fantasía N°10 (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La)”, de la Tercera serie de fantasías
Ensamble Phantasm

Henry Purcell
Sonata trío N°2 en Mi bemol mayor en cuatro partes
London Baroque

Giovanni Valentini
Magnificat
Musica Fiata / Robert Wilson

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Christian Bach
Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor
József Vajda, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Tomaso Albinoni
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9
Trío Locatelli

Christoph Ernst Friedrich Weyse
Ocho canciones matinales para niños
Else Torp, soprano
Mathias Hedegaard, tenor
Marie Rørbech, piano

19.00

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Józsa, piano

Franz Lehár
Fantasía húngara para violín y orquesta, op.45
Robert Mc Duffie, violín
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

20.00
Momentos Musicales

Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano

François Couperin
Concierto N°1 de “Las naciones”: La francesa
Musica ad Rhenum

Richard Wagner
Obertura de Tannhäuser, WWV 70.
Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

21.00

Pietro Antonio Locatelli
Sinfonía fúnebre
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano

Benjamin Britten
Suite sobre melodías folklóricas inglesas, "A Time There Was...", op.90
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Franz Schubert
Impromptu para piano en Mi bemol mayor, D.899, Nº2
Maria João Pires, piano

22.00
Industria Nacional

Juan María Solare
Un ángel de hielo y fuego, para orquesta (1997)
Orquesta Sinfónica Nacional / Mariano Chiachiarini

Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine (Estas punzantes espinas), cantata espiritual
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

Camille Saint-Saëns
Concierto N°1 para chelo y orquesta en la menor, op.33
Claudio Baraviera, chelo
Orquesta Académica del Teatro Colón / Nathalie Marin

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano

Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster