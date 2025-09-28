Programación Lunes 29 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano
Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano
Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano
06.00
Y la mañana va
Jacob Adolf Hägg (sueco, 1850-1928)
Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Gavlerborg, Suecia / Mats Liljefors
Alessandro Rolla
Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor
Paul Meyer, corno di basetto
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lili Boulanger
Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y “Cortejo”
Olivier Charlier, violín
Emile Naoumoff, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº38 en Mi bemol mayor, op.50, Nº3, "Cuarteto prusiano Nº3"
Cuarteto Tátrai
07.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº2 en do menor (versión orquestal de Franz Doppler)
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Wilhelm Bernhard Molique
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes
Louis Moreau Gottschalk
Dos miniaturas para piano: La manzanilla y El banjo
Philip Martin, piano
Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6
Jaap Schroeder, violín
Philippe Foulon, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave
08.00
Giacomo Meyerbeer
Suite del ballet "Los Patinadores"
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Franz Berwald
Trío Nº3 en re menor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano
William Walton
Cuatro canciones sobre textos de Edith Sitwell: “Dafne”, “Entre las cortinas doradas”, “Noche española” y “El viejo señor Faulk”
Jill Gómez, soprano
City of London Sinfonia / Richard Hickox
09.00
Alberto Ginastera
Sonata para chelo y piano, op.49
Atsushi Hashimoto, chelo
Takuya Uchikado, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus
10.00
Max Reger
Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos
Dúo Tal & Groethuysen
George Frideric Handel
Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5
Heinz Holliger, oboe
Christiane Jaccottet, clave
Thomas Demenga, chelo
Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen
11.00
Los Caminos del Barroco
Vincenzo Manfredini
Aria "Non turbar que’ vagi rai" de la ópera “Carlo Magno”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fassolis
Hermann Raupach
Marcha y aria “Voy a morir” de la ópera “Alceste”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fassolis
Francesco Araia
Obertura y dúo “Perdona” de la ópera “Céfalo y Procris”
Victoria Yevtodieva, soprano
Alexander Detinkin, tenor
Musica Antiqua Russica / Vladimir Shulyakovsky
Baldassare Galuppi
“En la carne te dormiste”
Coro de Cámara del Conservatorio Estatal de Moscú / Boris Tevlin
Baldassare Galuppi
Sinfonía y aria “Queridos lazos, cuitas de amor” de la ópera “El mundo al revés o Las mujeres mandan”
Marinella Pennicchi, soprano
I Barrochisti / Diego Fassolis
12.00
El Clásico del Mediodía
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17
Pascal Rogé, piano
Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit
Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich y Antonio Pappano, pianos
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Johannes Suzoy (activo hacia 1380)
A un árbol seco puede compararse y Pitágoras, Jabol y Orfeo, baladas
Ensamble Ce Diabollique Chant
Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela
Claudio Monteverdi
“Damisela, toda hermosura”, ”Tan dulce el tormento” y “Esa mirada desdeñosa”, de la colección Scherzi Musicali
María Cristina Kiehr, soprano
Stephan MacLeod, tenor
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes
Georg Muffat
Sonata N°2 en sol menor, de la colección Armonico tributo
El Gran Teatro Del Mundo
Thomas Arne (1710-1778)
“Dama esplendorosa”, de Comus
“Canción de Arkel”, de La tempestad
Emma Kirkby, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johan Svendsen (compositor noruego del Romanticismo)
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Joseph Martin Kraus
Scherzo con variaciones y Danza sueca
Ronald Brautigam, piano
Carl Heinrich Graun
“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko
19.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº40 en Fa mayor, "Cuarteto prusiano Nº5"
Cuarteto Tátrai
Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Mstislav Rostropovich, chelo
Martha Argerich, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
20.00
La Gran Aldea (Holanda)
Johann Wilhelm Wilms
Sonata para flauta y piano Nº3 en Do mayor, op.15
Helen Dabringhaus, flauta
Sebastian Berakdar, piano
Cornelis Thymanszoon Padbrué
Sobre la discordia de los príncipes cristianos
Camerata Trajectina
Richard Hol
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional