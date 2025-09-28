PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

28/09/2025

Programación Lunes 29 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano

Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano

Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano

06.00
Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (sueco, 1850-1928)
Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Gavlerborg, Suecia / Mats Liljefors

Alessandro Rolla
Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor
Paul Meyer, corno di basetto
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger
Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y “Cortejo”
Olivier Charlier, violín
Emile Naoumoff, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº38 en Mi bemol mayor, op.50, Nº3, "Cuarteto prusiano Nº3"
Cuarteto Tátrai

07.00

Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº2 en do menor (versión orquestal de Franz Doppler)
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Wilhelm Bernhard Molique
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Louis Moreau Gottschalk
Dos miniaturas para piano: La manzanilla y El banjo
Philip Martin, piano

Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6
Jaap Schroeder, violín
Philippe Foulon, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave

08.00

Giacomo Meyerbeer
Suite del ballet "Los Patinadores"
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Berwald
Trío Nº3 en re menor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano

William Walton
Cuatro canciones sobre textos de Edith Sitwell: “Dafne”, “Entre las cortinas doradas”, “Noche española” y “El viejo señor Faulk”
Jill Gómez, soprano
City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Alberto Ginastera
Sonata para chelo y piano, op.49
Atsushi Hashimoto, chelo
Takuya Uchikado, piano

Giuseppe Maria Cambini
Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon

Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus

10.00

Max Reger
Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos
Dúo Tal & Groethuysen

George Frideric Handel
Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5
Heinz Holliger, oboe
Christiane Jaccottet, clave
Thomas Demenga, chelo

Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen

11.00
Los Caminos del Barroco

Vincenzo Manfredini
Aria "Non turbar que’ vagi rai" de la ópera “Carlo Magno”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fassolis

Hermann Raupach
Marcha y aria “Voy a morir” de la ópera “Alceste”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barrochisti / Diego Fassolis

Francesco Araia
Obertura y dúo “Perdona” de la ópera “Céfalo y Procris”
Victoria Yevtodieva, soprano
Alexander Detinkin, tenor
Musica Antiqua Russica / Vladimir Shulyakovsky

Baldassare Galuppi
“En la carne te dormiste”
Coro de Cámara del Conservatorio Estatal de Moscú / Boris Tevlin

Baldassare Galuppi
Sinfonía y aria “Queridos lazos, cuitas de amor” de la ópera “El mundo al revés o Las mujeres mandan”
Marinella Pennicchi, soprano
I Barrochisti / Diego Fassolis

12.00
El Clásico del Mediodía

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17
Pascal Rogé, piano
Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich y Antonio Pappano, pianos
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Johannes Suzoy (activo hacia 1380)
A un árbol seco puede compararse y Pitágoras, Jabol y Orfeo, baladas
Ensamble Ce Diabollique Chant

Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela

Claudio Monteverdi
“Damisela, toda hermosura”, ”Tan dulce el tormento” y “Esa mirada desdeñosa”, de la colección Scherzi Musicali
María Cristina Kiehr, soprano
Stephan MacLeod, tenor
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

Georg Muffat
Sonata N°2 en sol menor, de la colección Armonico tributo
El Gran Teatro Del Mundo

Thomas Arne (1710-1778)
“Dama esplendorosa”, de Comus
“Canción de Arkel”, de La tempestad
Emma Kirkby, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johan Svendsen (compositor noruego del Romanticismo)
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus
Scherzo con variaciones y Danza sueca
Ronald Brautigam, piano

Carl Heinrich Graun
“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko

19.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº40 en Fa mayor, "Cuarteto prusiano Nº5"
Cuarteto Tátrai

Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Mstislav Rostropovich, chelo
Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

20.00
La Gran Aldea (Holanda)

Johann Wilhelm Wilms
Sonata para flauta y piano Nº3 en Do mayor, op.15
Helen Dabringhaus, flauta
Sebastian Berakdar, piano

Cornelis Thymanszoon Padbrué
Sobre la discordia de los príncipes cristianos
Camerata Trajectina

Richard Hol
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional