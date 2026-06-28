Programación Lunes 29 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni

Figuras medievales para piano, op.33, BV 194

Geoffrey Douglas Madge, piano

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aram Jachaturián

Masquerade suite

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Anónimo del siglo XVIII

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Ensamble Sephira de Stuttgart

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Richard Davy

Joan is sick and ill at ease

Pro Cantione Antiqua de Londres

Aram Jachaturián

Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Jean Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2

Florilegium

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Granville Bantock

El Pierrot del minuto

Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en Fa mayor

Camerata Köln

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum

08.00



Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

09.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

(Grabación realizada en vivo en el Konzerthaus de Bremen en noviembre de 2018)

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

10.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)

Doce piezas para flauta y piano, op.157b

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

John Francis Larchet (compositor irlandés, 1884-1967)

“A orillas del Moyle”, nocturno para orquesta

Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias O’Duinn

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”

-Sing all ye muses

-From rosy bowers

- Let the dreadful engines

James Bowman, contratenor

Emma Kirkby, soprano

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Bodin de Boismortier

Selección del ballet “Don Quijote”

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Georg Philipp Telemann

Suite burlesca “Don Quijote“

New York Baroque

12.00

Al Mediodía

Gustav Holst

Suite St. Paul, op.29, para cuerdas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Studt

François Devienne

Sonata en Sol mayor para oboe y continuo

Burkhard Glaetzner, oboe

Christine Schornsheim, chelo

Siegfried Pank, fortepiano

Richard Wagner

Preludio al primer acto de la ópera Lohengrin

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Víctor Villadangos

Hora libre, para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra

Pancho Vladigerov

“Ratchenitza”, de la Suite búlgara, op.21, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Ruse / Nayden Todorov

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Donato da Firenze

He perdido el árbol. madrigal

Anónimo

La manfredina, danza monofónica

Francesco Landini

Abunda en virtudes, ballata

Ensamble Micrologus

Pierre Phalèse

El ballo furlano “L’arboscello”

Pierre Attaignant

Tourdion, Pavana y Gallarda

Claude Gervaise

Branle

Collegium Aureum

Francisco Guerrero

Ave Maria y Regina caeli, motetes

A Sei Voci

Los Sacabuches de Toulouse / Bernard Fabre-Garrus

Johann Hyeronimus Kapsberger (c.1580-1651)

Preludio Nº12 para tiorba, Sinfonía Nº17, Preludio Nº3 para tiorba, Corrente Nº5 y Canzona Nº1 para tiorba y bajo

Tiziano Bagnati, tiorba

Accademia Bizantina

Heinrich Schütz

“¿Qué has hecho?”, del primer volumen de los Pequeños conciertos espirituales (1636)

Solistas del Coro de Niños de Tolz

Roman Summereder, chelo

Max Engel, órgano

Gerhard Schmidt-Gaden, director

Heinrich Schütz

“Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”, del tercer volumen de Sinfonías sacras (1650)

Cantus Cölln / Konrad Junghänel

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745-1798)

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

David Popper

En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Mijaíl Glinka

Divertimento en La bemol mayor para piano y cuarteto de cuerdas sobre temas de ‘La sonámbula’, de Bellini

Valery Kamishov, piano

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Fernando Sor

Estudio para guitarra en Mi mayor, op.29, Nº10

Frank Bungarten, guitarra

19.00

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Leónidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

Ruggero Leoncavallo

Selección de la ópera Pagliacci

Luciano Pavarotti, tenor

Mirella Freni, soprano

Vincenzo Bello, tenor

Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè

Percy Grainger (comp. australiano, nacionalizado estadounidense, 1882 – 1961).

Melodía para caminar

Bournemouth Sinfonietta / Kenneth Montgomery

20.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas para piano, op.6

Bruno Mezzena, piano

Ludwig van Beethoven

Música para un ballet caballeresco, WoO 1

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

Johann Gottlieb Graun

Sinfonía en Si bemol mayor

Cappella Akademica Franfurt

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

21.00

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Antonio Vivaldi

Aria "Vedro con mio diletto" de la ópera Il Giustino, R.717

Vivica Genoux, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

22.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Fragmentos del segundo acto de la ópera Bomarzo, con libreto de Manuel Mujica Láinez

Salvador Novoa, tenor

Isabel Penagos, soprano

Brent Ellis y Richard Torigi, barítonos

Joaquín Romaguerra, tenor

David Pather, niño soprano

Sociedad de Ópera de Washington / Julius Rudel

23.00

Complemento musical

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano