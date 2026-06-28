Programación Lunes 29 de Junio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ferruccio Busoni
Figuras medievales para piano, op.33, BV 194
Geoffrey Douglas Madge, piano
Antonio Piacentini Romano
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Aram Jachaturián
Masquerade suite
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Anónimo del siglo XVIII
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Sephira de Stuttgart
Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda
Alicia De Larrocha, piano
London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos
Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano
Richard Davy
Joan is sick and ill at ease
Pro Cantione Antiqua de Londres
Aram Jachaturián
Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)
James Galway, flauta
Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung
Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415
Robert Schumann
Liederkreis para voz y piano, op.24
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Jean Marie Leclair
Recreación musical de ejecución sencilla Nº2
Florilegium
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Pablo Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Helmut Zacharias, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay
Granville Bantock
El Pierrot del minuto
Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar
Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en Fa mayor
Camerata Köln
07.00
Y la mañana va
Richard Wagner
Marcha Imperial
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº49 en Fa mayor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.
Howard Shelley, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11
Ensamble Musica ad Rhenum
08.00
Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano
George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
09.00
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
(Grabación realizada en vivo en el Konzerthaus de Bremen en noviembre de 2018)
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano, op.15
Elisabeth Leonskaja, piano
10.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)
Doce piezas para flauta y piano, op.157b
Fenwick Smith, flauta
Martin Amlin, piano
John Francis Larchet (compositor irlandés, 1884-1967)
“A orillas del Moyle”, nocturno para orquesta
Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias O’Duinn
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”
-Sing all ye muses
-From rosy bowers
- Let the dreadful engines
James Bowman, contratenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Joseph Bodin de Boismortier
Selección del ballet “Don Quijote”
Le Concert Spirituel / Hervé Niquet
Georg Philipp Telemann
Suite burlesca “Don Quijote“
New York Baroque
12.00
Al Mediodía
Gustav Holst
Suite St. Paul, op.29, para cuerdas
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Studt
François Devienne
Sonata en Sol mayor para oboe y continuo
Burkhard Glaetzner, oboe
Christine Schornsheim, chelo
Siegfried Pank, fortepiano
Richard Wagner
Preludio al primer acto de la ópera Lohengrin
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Víctor Villadangos
Hora libre, para guitarra
Víctor Villadangos, guitarra
Pancho Vladigerov
“Ratchenitza”, de la Suite búlgara, op.21, para orquesta
Orquesta Filarmónica de Ruse / Nayden Todorov
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Donato da Firenze
He perdido el árbol. madrigal
Anónimo
La manfredina, danza monofónica
Francesco Landini
Abunda en virtudes, ballata
Ensamble Micrologus
Pierre Phalèse
El ballo furlano “L’arboscello”
Pierre Attaignant
Tourdion, Pavana y Gallarda
Claude Gervaise
Branle
Collegium Aureum
Francisco Guerrero
Ave Maria y Regina caeli, motetes
A Sei Voci
Los Sacabuches de Toulouse / Bernard Fabre-Garrus
Johann Hyeronimus Kapsberger (c.1580-1651)
Preludio Nº12 para tiorba, Sinfonía Nº17, Preludio Nº3 para tiorba, Corrente Nº5 y Canzona Nº1 para tiorba y bajo
Tiziano Bagnati, tiorba
Accademia Bizantina
Heinrich Schütz
“¿Qué has hecho?”, del primer volumen de los Pequeños conciertos espirituales (1636)
Solistas del Coro de Niños de Tolz
Roman Summereder, chelo
Max Engel, órgano
Gerhard Schmidt-Gaden, director
Heinrich Schütz
“Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”, del tercer volumen de Sinfonías sacras (1650)
Cantus Cölln / Konrad Junghänel
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745-1798)
Obertura de la ópera Penélope
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
David Popper
En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman
Mijaíl Glinka
Divertimento en La bemol mayor para piano y cuarteto de cuerdas sobre temas de ‘La sonámbula’, de Bellini
Valery Kamishov, piano
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Fernando Sor
Estudio para guitarra en Mi mayor, op.29, Nº10
Frank Bungarten, guitarra
19.00
Charles Avison
Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Leónidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
Ruggero Leoncavallo
Selección de la ópera Pagliacci
Luciano Pavarotti, tenor
Mirella Freni, soprano
Vincenzo Bello, tenor
Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè
Percy Grainger (comp. australiano, nacionalizado estadounidense, 1882 – 1961).
Melodía para caminar
Bournemouth Sinfonietta / Kenneth Montgomery
20.00
Momentos Musicales
Frédéric Chopin
Cuatro mazurcas para piano, op.6
Bruno Mezzena, piano
Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, WoO 1
Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos
Johann Gottlieb Graun
Sinfonía en Si bemol mayor
Cappella Akademica Franfurt
Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
21.00
André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
Antonio Vivaldi
Aria "Vedro con mio diletto" de la ópera Il Giustino, R.717
Vivica Genoux, mezzosoprano
Armonia Atenea / George Petrou
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Gidon Kremer, violín
Kim Kashkashian, viola
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
22.00
Industria Nacional
Alberto Ginastera
Fragmentos del segundo acto de la ópera Bomarzo, con libreto de Manuel Mujica Láinez
Salvador Novoa, tenor
Isabel Penagos, soprano
Brent Ellis y Richard Torigi, barítonos
Joaquín Romaguerra, tenor
David Pather, niño soprano
Sociedad de Ópera de Washington / Julius Rudel
23.00
Complemento musical
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20
Vladimir Horowitz, piano