Programación Lunes 29 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto Arcis

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor

János Sebetien, clave

Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger

Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)

Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028

David Geringas, viola da gamba

Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi

Sinfonía de la ópera I vespri siciliani

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13

Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt

Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)

Jenö Jandó, piano

06.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Miramare, obertura de concierto, op.247

Real Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

07.00

Alexander von Zemlinsky

Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”

Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

György Pauk, violín

Mária Frank, chelo

János Sebestyén, clave

Franz Liszt

Balada para piano Nº2 en si menor

Vladimir Horowitz, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni

Svetlanov



08.00

Robert SchumannCuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2Cuarteto Meios

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Anton Rubinstein

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41

Leslie Howard, piano

10.00

Ernst Krenek

Potpourri, op.54

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)

Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57

Thea King, clarinet

Cuarteto de cuerdas Britten

11.00

Los Caminos del Barroco

Giuseppe Tartini

Sonata en sol menor para violín y bajo continuo, “Didone abbandonata”

Rodolfo Richter, violín

Susanne Heinrich, viola da gamba

Silas Standage, clavecín

Antonio Vivaldi

Motete “Salve Regina”

Andreas Scholl, contratenor

Orquesta Australiana Brandemburgo / Paul Dyer

Francesco Antonio Bonporti

Aria cromatica e variata N°1 en la menor

Ensemble Arava

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Lorenzo da Firenze

Pobre labrador, madrigal

No sé cuál quiero, balada con texto de Boccacio (en versiones instrumentales)

Ensamble Alba Musica Kyo

Matthaeus Pipelare

Sólo quizás, chanson a cuatro voces

“Kyrie” de la Misa El hombre armado, a cuatro y cinco voces

John Ward (c.1569-1638)

No vueles tan rápido, In Nomine N°5, Fantasía Nº1 y Aire Nº1

Ensamble de Violas Rose

John Bryan, órgano

Heinrich Schütz

“Presta atención a mi ley, pueblo mío”, del primer volumen de Symphoniae Sacrae (1629)

Capella Fidicinia / Hans Grüss

Heinrich Schütz

“Eso espero Señor”, del primer volumen de los Pequeños conciertos espirituales (1636)

Solistas del Coro de Niños de Tolz

Roman Summereder, chelo

Max Engel, órgano

Gerhard Schmidt-Gaden, director

Jacques Aubert

Concierto para cuatro violines, chelo y continuo, op. 17, N°1 (1732)

Simon Standage, violín

Collegium 90

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Zdeněk Fibich

Una noche en Karlstein, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar

Hélène Nervo de Montgeroult (pianista y compositora francesa, 1764 – 1836)

Concierto para fortepiano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor

Elisabeth Pion, pianoforte

Arion Baroque Orchestra / Mathieu Lussier

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor, EHW 22

Cuarteto Diógenes

Camille Saint-Saëns

"Mon coeur s'ouvre a ta voix" de la ópera Sansón y Dalila

Elina Garanca, mezzosoprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Yves Abel

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarto movimiento de la Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para tres violines y orquesta en Fa mayor, R.551

Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.24

Orquesta Real del Concertgebouw / Daniel Gatti

Oskar Merikanto (comp., organista y pianista fines, 1868-1924)

Romance, op.12 y Barcarola, op.65

Jean Dubé, piano

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Concierto para clariente y orquesta

Hakon Véstly, clarinete

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Thomas Tellefsen

Aire de ballet y En el valle

Oyvind Gimse, chelo

Havard Gimse, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Anónimo

Cuadrillas del Pirata de Bellini

José Luis Juri, piano

Franz Joseph Haydn

Fragmentos de la ópera Armida

Verónica Cangemi, soprano

Andrew Foster-Williams, barítono

Capella Agustina / Andreas Spering

Grabado en vivo en el Castillo de Augustburg, el 30 de agosto de 2009

André Jolivet

Suite en concierto, para flauta y percusión

Patricia Da Dalt, flauta

Paralelo 33º

Luis Gianneo

El tarco en flor poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Jorge Fontenla

Claudio Calmens (1962)

Fuga I. Obra realizada por computadora