Programación Lunes 29 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto Arcis
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz
Joseph Haydn
Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor
János Sebetien, clave
Trío Tátrai
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano
Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)
Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028
David Geringas, viola da gamba
Hanns Martin Schneidt, clave
Giuseppe Verdi
Sinfonía de la ópera I vespri siciliani
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Richard Strauss
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13
Cuarteto con piano Ames
Franz Liszt
Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)
Jenö Jandó, piano
06.00
Y la mañana va
Joseph Haydn
Sinfonía Nro.1 en Re mayor
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Bizet
“El periódico familiar”, tres piezas para piano
Julia Severus, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli
Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nro.1
Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos
07.00
Gasparo Spontini
El paso de los guerreros
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Frederic Chopin
Cuatro valses: op.64, Nº2 y 3, y op.69, Nº1 yNº2
Cyprien Katsaris, piano
Sergei Rachmaninov
Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov
Franz Berwald
Trío Nº2 en fa menor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano
08.00
Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “El zarévich”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther
09.00
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
10.00
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Giulio Caccini
Tres canciones:
- Dalla porta d'oriente
-Muove si dolce
- Torna, deh, torna
Marco Horvat, bajo
Éric Bellocq, laúd
Angélique Mauillon, arpa doble
Bruno Caillat, percusión
Johann Sebastian Bach
-Aria “Gran Señor y fuerte Rey”, del Oratorio de Navidad
Stephan Macleod, bajo
Orquesta de la Fundación Bach de Suiza / Rudolf Lutz
-Aria „Para danzar y saltar, y así se mueva el corazón“, de la cantata profana „¡Rápido, vientos arremolinados“ o “La pelea entre Febo y Pan“, BWV 201
-Aria “Purifícate, corazón mío“, de la Pasión según Mateo, BWV 244
Benjamin Appl, barítono
Concerto Köln
George Frideric Handel
Arias para bajo del oratorio “El Mesías”
Robert Hale, bajo-barítono
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
Henry Purcell
Canción del frío y dúo de la Nereida y el dios Pan de la semi-ópera “Rey Arturo”
Stephen Varcoe, bajo
Jennifer Smith, soprano
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
12.00
El Clásico del Mediodía
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº1
Carlos Groisman, guitarra
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº2
Carlos Groisman, guitarra
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
Carlos Groisman, guitarra
Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín;
Alicia Belleville, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo inglés
Sumer is icumen in (El verano ha llegado), canon a cuatro voces (c.1260)
The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard
Anónimo (s.XIII)
“Ven, Baco, ven” y “Cuando estamos en la taberna”, del manuscrito Carmina Burana
Clemencic Consort / René Clemencic
Juan Cornago
Gentil dama, canción
Ensamble Hesperus / Scot Reiss.
Luis de Milán
Fantasía décima
Christopher Wilson, vihuela
Luis de Narváez
Fantasía del quinto tono
Christopher Wilson, vihuela
Alessandro Striggio
“Agnus Dei”, de la Misa sobre Ecco si beato giorno (Contemplad un día tan bendito)
Le Concert Spirituel / Hervé Niquet
George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio (versión del compositor para orquesta completa)
The English Concert / Trevor Pinnock
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aram Jachaturián
Suite Nº1 del ballet “Gayaneh”
Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkánov
Joseph Haydn
Trío en Fa mayor, Hob.XV:6
Trío 1790
Franz Schubert
El rey de los Alisos, op.1
Jessye Norman, soprano
Phillip Moll, piano
Heitor Villa-Lobos
“O Trenzinho do Caipira”, de las Bachianas Brasileiras Nº2
Orquesta Sinfónica Petrobras Pro Música / Roberto Tibiriçá
19.00
Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Marin Marais
Suite para flautas, violines y violas da gamba en Re mayor
Ensamble A los Pies del Rey
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Howard Ferguson (compositor inglés, 1908 – 1999)
Cuatro piezas cortas para clarinete y piano, op.6
Thea King, clarinete
Clifford Benson, piano
20.00
La Gran Aldea (Noruega)
Fartein Valen
Sinfonía Nº2, op.40
Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato
Olav Berg
Blowing
Erik Niord Larsen, oboe
The Royal Norwegian Navy Band / Terje Wik Mikkelsen
Thomas Tellefsen
Sonata para piano en do menor, op.13
Malgorzata Jaworska, piano
21.00
Industria Nacional
Oscar Giudice (1906-1974)
Salmo al Paraná
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña
Frédéric Chopin
Veinticuatro preludios, op.28
Estela Kersenbaum, piano
22.00
Complemento musical