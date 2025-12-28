Programación Lunes 29 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto Arcis

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor

János Sebetien, clave

Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger

Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)

Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028

David Geringas, viola da gamba

Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi

Sinfonía de la ópera I vespri siciliani

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13

Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt

Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)

Jenö Jandó, piano

06.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.1 en Re mayor

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Bizet

“El periódico familiar”, tres piezas para piano

Julia Severus, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven

Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nro.1

Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

07.00

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Frederic Chopin

Cuatro valses: op.64, Nº2 y 3, y op.69, Nº1 yNº2

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

08.00



Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Félix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6

Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)

Sinfonía Nº4, "Las victorias"

Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119

Kathryn Scott, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Giulio Caccini

Tres canciones:

- Dalla porta d'oriente

-Muove si dolce

- Torna, deh, torna

Marco Horvat, bajo

Éric Bellocq, laúd

Angélique Mauillon, arpa doble

Bruno Caillat, percusión

Johann Sebastian Bach

-Aria “Gran Señor y fuerte Rey”, del Oratorio de Navidad

Stephan Macleod, bajo

Orquesta de la Fundación Bach de Suiza / Rudolf Lutz

-Aria „Para danzar y saltar, y así se mueva el corazón“, de la cantata profana „¡Rápido, vientos arremolinados“ o “La pelea entre Febo y Pan“, BWV 201

-Aria “Purifícate, corazón mío“, de la Pasión según Mateo, BWV 244

Benjamin Appl, barítono

Concerto Köln

George Frideric Handel

Arias para bajo del oratorio “El Mesías”

Robert Hale, bajo-barítono

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Henry Purcell

Canción del frío y dúo de la Nereida y el dios Pan de la semi-ópera “Rey Arturo”

Stephen Varcoe, bajo

Jennifer Smith, soprano

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº1

Carlos Groisman, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº2

Carlos Groisman, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Carlos Groisman, guitarra

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín;

Alicia Belleville, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo inglés

Sumer is icumen in (El verano ha llegado), canon a cuatro voces (c.1260)

The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard

Anónimo (s.XIII)

“Ven, Baco, ven” y “Cuando estamos en la taberna”, del manuscrito Carmina Burana

Clemencic Consort / René Clemencic

Juan Cornago

Gentil dama, canción

Ensamble Hesperus / Scot Reiss.

Luis de Milán

Fantasía décima

Christopher Wilson, vihuela

Luis de Narváez

Fantasía del quinto tono

Christopher Wilson, vihuela

Alessandro Striggio

“Agnus Dei”, de la Misa sobre Ecco si beato giorno (Contemplad un día tan bendito)

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio (versión del compositor para orquesta completa)

The English Concert / Trevor Pinnock

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aram Jachaturián

Suite Nº1 del ballet “Gayaneh”

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkánov

Joseph Haydn

Trío en Fa mayor, Hob.XV:6

Trío 1790

Franz Schubert

El rey de los Alisos, op.1

Jessye Norman, soprano

Phillip Moll, piano

Heitor Villa-Lobos

“O Trenzinho do Caipira”, de las Bachianas Brasileiras Nº2

Orquesta Sinfónica Petrobras Pro Música / Roberto Tibiriçá

19.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Marin Marais

Suite para flautas, violines y violas da gamba en Re mayor

Ensamble A los Pies del Rey

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Howard Ferguson (compositor inglés, 1908 – 1999)

Cuatro piezas cortas para clarinete y piano, op.6

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Blowing

Erik Niord Larsen, oboe

The Royal Norwegian Navy Band / Terje Wik Mikkelsen

Thomas Tellefsen

Sonata para piano en do menor, op.13

Malgorzata Jaworska, piano



21.00

Industria Nacional

Oscar Giudice (1906-1974)

Salmo al Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios, op.28

Estela Kersenbaum, piano

22.00

Complemento musical