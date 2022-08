Programación Lunes 29 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Yuja Wang, piano

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

07.00

Y la mañana va

Frank Bridge

Verano, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

Mario Castelnuovo Tedesco

Capricho diabólico

Ernesto Bitetti, guitarra

8.00

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre “Sacha”, op.2

Tatjana Franová, piano

9.00

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor

Truls Mork, chelo

Orquesta de cámara “Les violons du Roy” / Bernard Labadie

Jean Sibelius

Diez pensamientos líricos, op.40

Erik Tawaststjerna, piano

Francis Poulenc

Leocadia, música incidental para la obra de Jean Anouilh

Ronald Van Spaendonck, clarinete

Laurent Lefevre, fagot

Thibault Vieux, violín

Stéphane Logerot, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Danielle Darrieaux, voz

10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Alexandre Tharaud, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Alexander Vedernikov

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1, Ryom 27

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera “Las marionetas”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Maridaje (Nora Nicótera)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Gloria in excelsis, himno de la liturgia ambrosiana

Voces Femeninas In Dulce Jubilo / Alberto Turco

Solista: Manuela Schenale

Anónimo

“Chi vuol lo mondo”, del Laudario de Cortona

René Zosso, zanfona

Walter Frye

‘Alas Alas’ is My Chief Song (Mis lamentos son mi única canción)

“Sanctus” de la Missa sine nomine

Ensemble Ferrara

Giorgio Mainerio

“Schiarazula marazula”, “Saltarello”, “Ballo milanese”, “Tedesca” y “Passamezzo Paganina”, de Il Primo Libro de Balli (1578)

Ensamble Musica Antiqua / Christian Mendoze

Charles Tessier

No hay en la tierra y Madonna di Cucagna

Le Poéme Harmonique / Vincent Dumestre

Charles Tessier

He vel aquer y Tal lissi man

Le Poéme Harmonique / Vincent Dumestre

“Malograda fuentecilla”, A cierto galán su dama y “Yo sé que ha de ganar”, canciones del Códice Zuola (siglo XVII)

Bárbara Kusa, soprano

Gabriel Schebor, guitarras y vihuela

Adam Jarzębski (1590-1648)

Concerti a due N°2 y 3

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense / Liliana Stawarz

21.00

Johann Sebastian Bach

“Fantasía”, de la Fantasía y fuga para órgano en sol menor, BWV 542

Edward Power Biggs, órgano

Toivo Tulev (1958, compositor estonio)

Y luego en el silencio sólo estás tú conmigo

Coro de Cámara Filarmónico de Estonia / Paul Hillier

Amy Beach

Trío en la menor, op.150 (1939)

Miembros del ensamble The Ambache

Jean Françaix

Danzas exóticas, para once instrumentos de viento y percusión (1981)

Ensamble de Vientos de Mainz / Klaus Reiner Schöll

Jerónimo Jiménez

Interludio sinfónico de la zarzuela La boda de Luis Alonso (1898)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria / García Navarro

Grabado en vivo en el Festival de Salzburgo de 1983

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)