Programación Lunes 27 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Leos Janácek
Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"
Cuarteto Smetana
John Field
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. piano
Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Giovanni Gabrieli
Dulcis Jesu
Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott
Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2
Evgeny Kissin, piano
06.00
Y la mañana va
Hector Berlioz
Rob Roy, obertura
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Johann Georg Albrechtsberger
Concierto para trombón y orquesta en Re mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer
Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: y Nª2 en Mi bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor
Alfred Brendel, piano
Fèlix Godefroid (arpista y compositor belga, 1818-1897)
Carnaval de Venecia, op.184
Chantal Mathieu, arpa
07.00
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"
Frédéric Chopin
Doce preludios para piano, op.28
Claudio Arrau, piano
Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult
08.00
Jean-Philippe Rameau
Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe
Franz Liszt
“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano
Alissa Margulis, violín
Jura Margulis, piano
Carl Heinrich Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
09.00
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete
Eduardo Fernández, guitarra
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)
Impresiones para piano, op.41, libro 2
William Howard, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
10.00
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Arnold Bax
Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano
Robert Plane, clarinete
Lucy Gould, violín
Benjamin Frith, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Philipp Telemann
Fantasías Nº10 y 11 para flauta
François Lazarevitch, flauta traversa barroca
Louis Couperin
Cuatro fantasías del manuscrito Oldham, OL 22, 23, 25 y 26
Jan Willem Jansen, órgano
Johann Sebastian Bach
Fantasía en la menor, BWV 922
Pieter-Jan Belder, clavecín
Carl Philipp Emanuel Bach
Fantasía en fa sostenido menor
Beatrice Martin, clavecín
Cuthbert Hely
Fantasía
Paul O'Dette, laúd
William Lawes
Fantasía de su Suite Nº1
London Baroque
12.00
El Clásico del Mediodía
Tárrega
Recuerdos de la Alhambra
Ernesto Bitetti, guitarra
Heitor Villa-Lobos
Choros Nº1 para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Isaac Albéniz
Recuerdos de viaje, op.71, Nº6; Rumores de la caleta, malagueña (arr. para guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra
Anónimo
Variaciones sobre Greensleeves para flauta dulce y guitarra
René Clémencic, flauta dulce;
András Kecskés, guitarra
Isaac Albéniz
Asturias (leyenda)
Wolfgang Lendle, guitarra
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448
László Szendrey-Karper, guitarra
Carlos Guastavino
Jeromita Linares para guitarra y cuarteto de cuerdas
Eduardo Falú, guitarra
Solistas de la Camerata Bariloche
Astor Piazzolla
Jacinto Chiclana
Baltazar Benítez, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Petrus de Cruce
Hay quien escribe por costumbre, motete a tres voces
The Early Music Consort of London / David Munrow
Perotino
Fragmento del organum Los príncipes se sentaron
Ensamble Hilliard / Paul Hillier
Perotino (atrib.)
Fragmento del conductus Pater noster
Conjunto Diabolus in Musica / Antoine Gueber
Guillaume Dufay
Ey, compañeros, chanson
Johannes Ockeghem
Mi boca ríe, chanson
Pierre de la Rue
Hasta donde el viento lleve, chanson
Currende Consort
Concerto Palatino / Erik van Nevel
William Byrd
Gallarda Mistress Mary Brownlow
Pavana y Gallarda N°2 El conde de Salisbury
Mary Jane Newman, clave
Salomone Rossi (1570-c.1630)
Sonata La Moderna
Ensamble Hypothesis / Leopoldo d'Agustino
Mateo Romero
Entre dos mansos arroyos, romance a cuatro partes
Ensamble Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Johann Pachelbel (1653-1706)
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jakob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1922)
Festival Musical Americano
Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Mats Liljefors
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Bartók
Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
19.00
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº4 en la menor, op.6, Nº4
I Musici
Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano
Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5
Trío Flieder
Johann Wenzel Kalliwoda (compositor checo, 1801-1866)
Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
20.00
La Gran Aldea (Inglaterra)
William Alwyn
Sinfonieta para orquesta de cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones
John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano
Frank Bridge
“Una melodía irlandesa”, “Sally en nuestro callejón” y “Cereza madura”
Cuarteto Delmé
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional