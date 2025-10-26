Programación Lunes 27 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Leos Janácek

Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"

Cuarteto Smetana

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. piano

Granville Bantock

The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Giovanni Gabrieli

Dulcis Jesu

Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: y Nª2 en Mi bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Fèlix Godefroid (arpista y compositor belga, 1818-1897)

Carnaval de Venecia, op.184

Chantal Mathieu, arpa



07.00

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00



Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt

“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano

Alissa Margulis, violín

Jura Margulis, piano

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)

Impresiones para piano, op.41, libro 2

William Howard, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Fantasías Nº10 y 11 para flauta

François Lazarevitch, flauta traversa barroca

Louis Couperin

Cuatro fantasías del manuscrito Oldham, OL 22, 23, 25 y 26

Jan Willem Jansen, órgano

Johann Sebastian Bach

Fantasía en la menor, BWV 922

Pieter-Jan Belder, clavecín

Carl Philipp Emanuel Bach

Fantasía en fa sostenido menor

Beatrice Martin, clavecín

Cuthbert Hely

Fantasía

Paul O'Dette, laúd

William Lawes

Fantasía de su Suite Nº1

London Baroque

12.00

El Clásico del Mediodía

Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Ernesto Bitetti, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Isaac Albéniz

Recuerdos de viaje, op.71, Nº6; Rumores de la caleta, malagueña (arr. para guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Anónimo

Variaciones sobre Greensleeves para flauta dulce y guitarra

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Isaac Albéniz

Asturias (leyenda)

Wolfgang Lendle, guitarra

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448

László Szendrey-Karper, guitarra

Carlos Guastavino

Jeromita Linares para guitarra y cuarteto de cuerdas

Eduardo Falú, guitarra

Solistas de la Camerata Bariloche

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana

Baltazar Benítez, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Petrus de Cruce

Hay quien escribe por costumbre, motete a tres voces

The Early Music Consort of London / David Munrow

Perotino

Fragmento del organum Los príncipes se sentaron

Ensamble Hilliard / Paul Hillier

Perotino (atrib.)

Fragmento del conductus Pater noster

Conjunto Diabolus in Musica / Antoine Gueber

Guillaume Dufay

Ey, compañeros, chanson

Johannes Ockeghem

Mi boca ríe, chanson

Pierre de la Rue

Hasta donde el viento lleve, chanson

Currende Consort

Concerto Palatino / Erik van Nevel

William Byrd

Gallarda Mistress Mary Brownlow

Pavana y Gallarda N°2 El conde de Salisbury

Mary Jane Newman, clave

Salomone Rossi (1570-c.1630)

Sonata La Moderna

Ensamble Hypothesis / Leopoldo d'Agustino

Mateo Romero

Entre dos mansos arroyos, romance a cuatro partes

Ensamble Clematis

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Johann Pachelbel (1653-1706)

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Pachelbel

Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jakob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1922)

Festival Musical Americano

Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Mats Liljefors

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Bartók

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

19.00

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº4 en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

Johann Wenzel Kalliwoda (compositor checo, 1801-1866)

Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

William Alwyn

Sinfonieta para orquesta de cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Frank Bridge

“Una melodía irlandesa”, “Sally en nuestro callejón” y “Cereza madura”

Cuarteto Delmé

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional