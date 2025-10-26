PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

26/10/2025

Programación Lunes 27 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Leos Janácek
Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"
Cuarteto Smetana

John Field
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. piano

Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Giovanni Gabrieli
Dulcis Jesu
Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2
Evgeny Kissin, piano

06.00
Y la mañana va

Hector Berlioz
Rob Roy, obertura
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Georg Albrechtsberger
Concierto para trombón y orquesta en Re mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: y Nª2 en Mi bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor
Alfred Brendel, piano

Fèlix Godefroid (arpista y compositor belga, 1818-1897)
Carnaval de Venecia, op.184
Chantal Mathieu, arpa

07.00

Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin
Doce preludios para piano, op.28
Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00

Jean-Philippe Rameau
Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt
“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano
Alissa Margulis, violín
Jura Margulis, piano

Carl Heinrich Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete
Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)
Impresiones para piano, op.41, libro 2
William Howard, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

10.00

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax
Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano
Robert Plane, clarinete
Lucy Gould, violín
Benjamin Frith, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann
Fantasías Nº10 y 11 para flauta
François Lazarevitch, flauta traversa barroca

Louis Couperin
Cuatro fantasías del manuscrito Oldham, OL 22, 23, 25 y 26
Jan Willem Jansen, órgano

Johann Sebastian Bach
Fantasía en la menor, BWV 922
Pieter-Jan Belder, clavecín

Carl Philipp Emanuel Bach
Fantasía en fa sostenido menor
Beatrice Martin, clavecín

Cuthbert Hely
Fantasía
Paul O'Dette, laúd

William Lawes
Fantasía de su Suite Nº1
London Baroque

12.00
El Clásico del Mediodía

Tárrega
Recuerdos de la Alhambra
Ernesto Bitetti, guitarra

Heitor Villa-Lobos
Choros Nº1 para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

Isaac Albéniz
Recuerdos de viaje, op.71, Nº6; Rumores de la caleta, malagueña (arr. para guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra

Anónimo
Variaciones sobre Greensleeves para flauta dulce y guitarra
René Clémencic, flauta dulce;
András Kecskés, guitarra

Isaac Albéniz
Asturias (leyenda)
Wolfgang Lendle, guitarra

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448
László Szendrey-Karper, guitarra

Carlos Guastavino
Jeromita Linares para guitarra y cuarteto de cuerdas
Eduardo Falú, guitarra
Solistas de la Camerata Bariloche

Astor Piazzolla
Jacinto Chiclana
Baltazar Benítez, guitarra

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Petrus de Cruce
Hay quien escribe por costumbre, motete a tres voces
The Early Music Consort of London / David Munrow

Perotino
Fragmento del organum Los príncipes se sentaron
Ensamble Hilliard / Paul Hillier

Perotino (atrib.)
Fragmento del conductus Pater noster
Conjunto Diabolus in Musica / Antoine Gueber

Guillaume Dufay
Ey, compañeros, chanson
Johannes Ockeghem
Mi boca ríe, chanson
Pierre de la Rue
Hasta donde el viento lleve, chanson
Currende Consort
Concerto Palatino / Erik van Nevel

William Byrd
Gallarda Mistress Mary Brownlow
Pavana y Gallarda N°2 El conde de Salisbury
Mary Jane Newman, clave
Salomone Rossi (1570-c.1630)
Sonata La Moderna
Ensamble Hypothesis / Leopoldo d'Agustino

Mateo Romero
Entre dos mansos arroyos, romance a cuatro partes
Ensamble Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Johann Pachelbel (1653-1706)
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Jakob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1922)
Festival Musical Americano
Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Mats Liljefors

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Bartók

Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

19.00

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº4 en la menor, op.6, Nº4
I Musici

Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano

Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5
Trío Flieder

Johann Wenzel Kalliwoda (compositor checo, 1801-1866)
Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00
La Gran Aldea (Inglaterra)

William Alwyn
Sinfonieta para orquesta de cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones

John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano

Frank Bridge
“Una melodía irlandesa”, “Sally en nuestro callejón” y “Cereza madura”
Cuarteto Delmé

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional