Programación Lunes 27 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Lucia Popp, soprano;

Simon Estes, barítono

Staatskapelle Dresden / Colin Davis

Joseph Bodin de Boismortier

Suite para flauta Nº1 en mi menor, op.35

Marc Grauwels, flauta

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Deszó Ránki, piano

07.00

Y la mañana va

William Walton

Marcha por la historia de los pueblos de habla inglesa

The Philharmonia / David Willcocks

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

I Musici

Béla Bartók

Sonata para piano

Claude Helffer, piano

Hans Pfitzner

Scherzo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Johann Strauss, hijo

Rosas del sur, vals

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

08.00



Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra en Sol mayor, Gerard 450

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Percy Grainger

Cinco piezas para piano: Canción del marinero, Canción colonial, Melodía para caminar, Himno a la cosecha y En Dahomey

Martin Jones, piano

Darius Milhaud

Suite Provenzal

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

09.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, Searle 126

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Duke Ellington

La novia tatuada

Ensamble Schoenberg

Sexteto de jazz “The Houdini’s” / John Adams

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en sol menor, BWV 1031

Lorant Kovacs, flauta

Janos Sebestyén, clave

Charles Hubert Parry

Variaciones sinfónicas

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

10.00

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Henry Dumont (compositor y organista francés, 1610-1684)

Memorare, motete

Solistas, Coro y Orquesta de la Chapelle Royale / Philippe Herreweghe.

Christoph Förster

Concierto a 5 para oboe, cuerdas y bajo continuo en do menor

Xenia Löffler, oboe

Ensamble Hofkapelle de Batzdorf

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Perotino (c. 1160- c. 1230)

Sederunt principes, organum para la festividad de San Esteban

The Hilliard Ensemble / Paul Hillier

Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)

“La danza” y “Durmiendo un día”, de Capricci in musica a tre voci (1564)

Andrea Favari, bajo

Academia Instrumental Italiana / Alberto Rasi

Erik Satie

Vexations (versión reducida) (1895)

Aldo Ciccolini, piano

George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Fa mayor

Trevor Pinnock, órgano

The English Concert / Trevor Pinnock

Olivier Messiaen

“Modo de valores e intensidades”, de Cuatro estudios de ritmo (1950)

Roger Muraro, piano

Charles Ives

Segundo movimiento de la Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

21.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía para cuerdas N°7 en re menor

Northern Chamber Orchestra / Nicholas Ward conductor

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, para piano (1819)

Alexander Paley, piano

Johann Strauss II

Vida de artista, op.316, vals (1867)

Orquesta Filarmónica de Viena (bili) Willi Boskovsky

Maurice Ravel

La Valse, poema coreográfico (1920)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji OZawa

22.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

23.00

Después del Concierto (Boris)