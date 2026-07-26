PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

26/07/2026

Programación Lunes 27 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Darius Milhaud
La creación del mundo, op.81
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Ludwig van Beethoven
Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120
Daniel Barenboim, piano

César Franck
Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Franz Schubert
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor, WoO 20
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

07.00
Y la mañana va

Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics

08.00

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

09.00

Johann Christoph Friedrich Foerster
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Xenia Löffler, oboe
Ensamble Hofkapelle de Bartzodf

Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)
Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius
Sonata para violín y piano Nº1
Susanne Stanzeleit, violín
Gusztáv Fenyo, piano

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Agustín Barrios Mangoré
Tango Nro.2 y Danza paraguaya
Marcelo Kayath, guitarra

Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hoboken 15, Nº15
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Andreas Düben
Solo Dios sea en las Alturas
Friedhelm Flamme, órgano

Gustaf Düben
Dos canciones:
- Viaje por el mundo (Världens vandring)
-Precio de amor (Kärlekspris)
Mikael Samuelson, barítono
Thomas Schuback, clavecín
Sven Åberg, laud
Kari Ottesen, cello

Johan Helmich Roman
Selección de la “Música de Drottningholm”
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Henrik Philip Johnsen
Concierto para dos fagots y orquesta
Mats Klingfors y Christian Beuse, fagots
Concerto Copenhagen / Andrew Manze

12.00
Al Mediodía

Samuel Wesley
Sinfonía N°5 en Mi bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert

Ruggiero Leoncavallo
Serenata, para chelo y piano
Lev Sivkov, chelo
Alexander Boldachev, arpa

Igor Stravinsky
Concierto de ébano
Benny Goodman, clarinete
Columbia Jazz Combo / Igor Stravinsky

Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra, para guitarra
Pepe Romero, guitarra

Antonín Dvořák
Obertura En el reino de la naturaleza, op,91
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo inglés
In te concepitur, himno
Anónimo 4

Wizlav von Rügen (c. 1265 – 1325)
Danza sobre la canción El otoño nos llega generoso
Ensamble Iokulatores

Josquin Baston (c. 1515 – c. 1576)
Eheu dolor (Ay de mí), motete-chanson a seis voces
Ensamble Ratas del Viejo Mundo

Marco Uccellini
Aria sobre “La bergamasca”
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Salomone Rossi
Sonata sobre el aria del Ruggero
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Samuel Scheidt
El Año Viejo ha pasado ya, motete a doble coro (1620)
Vox Luminis / Lionel Meunier

Samuel Scheidt
Variaciones para teclado sobre la alemanda “Así van las cosas”, de la colección Tabulatura nueva

Rafael Antonio Castellanos
Negros de Guaranganá, vilancico
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
Momentos Musicales

Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº2
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano del op.15:
- N°1 en Fa mayor,
- N°2 en Fa sostenido mayor y
- N°3 en sol menor
Nelson Goerner, piano

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

21.00

Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester

Carl Nielsen
Canciones populares checas y danesas
Cuerdas Jóvenes de Copenhague / Morten Ryelund Sørensen

Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Maria João Pires, piano

Bohuslav Martinu
Serenata Nº5 para orquesta de cámara, H.199
Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

22.00
Industria Nacional

Antonín Dvorák
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87
Miembros de Músicos de Cámara de Buenos Aires

Gilardo Gilardi
Obertura tritemática (1952)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter
Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984

Emilio Dublanc
Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti
Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti

Benedetto Marcello
Sonata en mi menor
Mónica Fucci, contrafagot
Cecilia Eisele, piano

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg