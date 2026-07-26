Programación Lunes 27 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Darius Milhaud
La creación del mundo, op.81
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Ludwig van Beethoven
Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120
Daniel Barenboim, piano
César Franck
Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Franz Schubert
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor, WoO 20
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
07.00
Y la mañana va
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert
Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics
08.00
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
09.00
Johann Christoph Friedrich Foerster
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Xenia Löffler, oboe
Ensamble Hofkapelle de Bartzodf
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)
Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner
Frederick Delius
Sonata para violín y piano Nº1
Susanne Stanzeleit, violín
Gusztáv Fenyo, piano
10.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Agustín Barrios Mangoré
Tango Nro.2 y Danza paraguaya
Marcelo Kayath, guitarra
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hoboken 15, Nº15
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Andreas Düben
Solo Dios sea en las Alturas
Friedhelm Flamme, órgano
Gustaf Düben
Dos canciones:
- Viaje por el mundo (Världens vandring)
-Precio de amor (Kärlekspris)
Mikael Samuelson, barítono
Thomas Schuback, clavecín
Sven Åberg, laud
Kari Ottesen, cello
Johan Helmich Roman
Selección de la “Música de Drottningholm”
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Henrik Philip Johnsen
Concierto para dos fagots y orquesta
Mats Klingfors y Christian Beuse, fagots
Concerto Copenhagen / Andrew Manze
12.00
Al Mediodía
Samuel Wesley
Sinfonía N°5 en Mi bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
Ruggiero Leoncavallo
Serenata, para chelo y piano
Lev Sivkov, chelo
Alexander Boldachev, arpa
Igor Stravinsky
Concierto de ébano
Benny Goodman, clarinete
Columbia Jazz Combo / Igor Stravinsky
Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra, para guitarra
Pepe Romero, guitarra
Antonín Dvořák
Obertura En el reino de la naturaleza, op,91
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo inglés
In te concepitur, himno
Anónimo 4
Wizlav von Rügen (c. 1265 – 1325)
Danza sobre la canción El otoño nos llega generoso
Ensamble Iokulatores
Josquin Baston (c. 1515 – c. 1576)
Eheu dolor (Ay de mí), motete-chanson a seis voces
Ensamble Ratas del Viejo Mundo
Marco Uccellini
Aria sobre “La bergamasca”
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Salomone Rossi
Sonata sobre el aria del Ruggero
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Samuel Scheidt
El Año Viejo ha pasado ya, motete a doble coro (1620)
Vox Luminis / Lionel Meunier
Samuel Scheidt
Variaciones para teclado sobre la alemanda “Así van las cosas”, de la colección Tabulatura nueva
Rafael Antonio Castellanos
Negros de Guaranganá, vilancico
Ensamble El Mundo
Richard Savino, arreglos y dirección
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
Momentos Musicales
Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº2
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano del op.15:
- N°1 en Fa mayor,
- N°2 en Fa sostenido mayor y
- N°3 en sol menor
Nelson Goerner, piano
Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
21.00
Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester
Carl Nielsen
Canciones populares checas y danesas
Cuerdas Jóvenes de Copenhague / Morten Ryelund Sørensen
Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Maria João Pires, piano
Bohuslav Martinu
Serenata Nº5 para orquesta de cámara, H.199
Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek
22.00
Industria Nacional
Antonín Dvorák
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87
Miembros de Músicos de Cámara de Buenos Aires
Gilardo Gilardi
Obertura tritemática (1952)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter
Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984
Emilio Dublanc
Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti
Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti
Benedetto Marcello
Sonata en mi menor
Mónica Fucci, contrafagot
Cecilia Eisele, piano
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg