Programación Lunes 27 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Hans Abrahamsen

Noche de invierno

London Sinfonietta / Oliver Knussen

Robert Schumann

Novelette en Fa mayor, op.21, Nº1

Vladimir Horowitz, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Antonio Caldara

Lucio Papirio dictador. "Son io Fabio… Troppo è insoffribile fiero martir"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"

Edgar Moreau, chelo

Les Forces Majeurs / Raphaël Merlin

Mili Balakirev

Vals para piano Nº7 en sol menor

Alexander Paley, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Julian Bream, guitarra

Bohuslav Martinu

Serenata para dos violines y viola

Academy of St. Martin in the Fields

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Christian Schickhardt

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Jed Wentz, flauta;

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Ensamble Musica ad Rhenum

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

John Blackwood Mc Ewen

Sinfonía Solway

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Erik Satie

Parade. Ballet realista en un cuadro (versión para piano a cuatro manos)

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Tres piezas para piano: Arabesco op18, Allegro op.8 y Toccata op.7

Robert Hairgrove, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín

Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)

08.00



William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie

Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

09.00

Arnold Bax

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19

Liubov Timofeieva, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

-Sinfonía,

-Aria. "Deh, fuggi un traditore",

-Aria “Qual nave smarrita” y

-Aria “Ombra cara di mia sposa” de la ópera “Radamisto”

Dominique Labelle, soprano

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Giovanni Bononcini

Aria "Tigre piagata", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”

Lawrence Zazzo, contratenor

La Nuova Musica / David Bates

George Frideric Handel

Aria “Con lui volate, dolce pensieri", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”

Jennifer Lane, mezzosoprano

Brewer Baroque Chamber Orchestra / Rudolph Palmer

George Frideric Handel

Aria “Se pietà di me non senti", de la ópera “Giulio Cesare in Egitto”.

Sabine Devieilhe, soprano

Ensemble Pygmalion / Raphaël Pichon

George Frideric Handel

-Sinfonía y

-Aria “Dove sei, amato bene?” de “Rodelinda, regina dei Longobardi”

Marijana Mijanovic, contralto

Il Complesso Barroco / Alan Curtis

John Gay

Aria “Over the Hills and Far Away“, de The Beggar's Opera

Patrizia Kwella, soprano

The Broadside Band / Paul Elliott

12.00

Al Mediodía

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre Greensleeves

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Ernesto Nazareth

Dudoso, tango brasileño

Polly Ferman, piano

Modest Mussorgsky

“Danza de las esclavas persas”, de la ópera Jovánchina

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Iwan Müller

Cuarteto para clarinete y cuerdas en Si bemol mayor

Friedericke, clarinete

Ensmble Bertolina

Bohuslav Martinů

Música incidental para el ballet en un acto La revista de cocina

Ensamble Darlington

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

HIldegard von Bingen

Favus distillans (Una colmena que gotea), responsorio par Santa Úrsula

Ensamble Vocal Sequentia

Jean Vaillant

Muchas veces

Anónimo

En mi bosque

Jacopo da Bologna

Águila altiva y Búho salvaje

Ensamble La Reverdie

Hayne van Ghizeghem (c.1556-c.1497)

Colmada de todos los bienes, chason a tres partes

Ensamble Douce Mémoire / Denis Raisin Dadre

Claudio Merulo

Toccata N°1 del Segundo libro

Andrea Buccarella, clave

Adam Jarzębski

Sonata N°4 para tres trombones y continuo

Ensamble In Stil Moderno

Johann Nawbach

Oh, amada, de prisa

Johann Philip Krieger

Llorando y riendo de amor

Adam Krieger

El vino del Rin

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Friedericke Heumann y Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

César Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14, M.6

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano (se escriben así los apellidos)

Tomás Luis de Victoria

Vidi speciosam sicut columbam

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Saball

19.00

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Richard Wagner

“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

20.00

Momentos Musicales

Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Re mayor. Op.20

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Edvard Grieg

Sonata para chelo y piano en la menor, op. 36

Raphael Wallfisch, chelo

John York, piano

Gabriel Fauré

Suite de la música incidental para Pelléas et Mélisande, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

21.00

Franz Liszt

Poema sinfónico “La batalla de los Hunos”, S. 105

Orquesta Academia Vienesa / Martin Haselböck

oseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor

Maddalena del Gobbo, baritón

Robert Bauerstatter, viola

David Pennetzdorfer, chelo

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1, op.22

José Luis Juri, piano

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

22.00

Industria Nacional

Honorio Siccardi

Elegía, para cuerdas (1923)

Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno Videla

Jean-Baptiste Lully

Courante y Giga

François Couperin

La encantadora

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones sobre “Ah! Vous dirais-je, maman!”, K.265

Pedro Sáenz, clave

Juan Carlos Tolosa

Un hilo sonoro, para soprano, directora, coro mixto y orquesta (2022)

Natalia Salardino, soprano

Coro Nacional de Música Argentina

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Natalia Salinas

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 7 de diciembre de 2022

23.00

Complemento musical

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete;

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre un tema en Fa mayor, op.34

Alfred Brendel, piano