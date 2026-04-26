Programación Lunes 27 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Hans Abrahamsen
Noche de invierno
London Sinfonietta / Oliver Knussen
Robert Schumann
Novelette en Fa mayor, op.21, Nº1
Vladimir Horowitz, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta:
William Christie, clave
César Franck
Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Antonio Caldara
Lucio Papirio dictador. "Son io Fabio… Troppo è insoffribile fiero martir"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"
Edgar Moreau, chelo
Les Forces Majeurs / Raphaël Merlin
Mili Balakirev
Vals para piano Nº7 en sol menor
Alexander Paley, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Julian Bream, guitarra
Bohuslav Martinu
Serenata para dos violines y viola
Academy of St. Martin in the Fields
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Johann Christian Schickhardt
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Jed Wentz, flauta;
Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes
Ensamble Musica ad Rhenum
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50
Emanuel Ax, piano
John Blackwood Mc Ewen
Sinfonía Solway
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell
Erik Satie
Parade. Ballet realista en un cuadro (versión para piano a cuatro manos)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo;
Kenneth Cooper, clave
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54
Maurizio Pollini, piano
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht
Robert Schumann
Tres piezas para piano: Arabesco op18, Allegro op.8 y Toccata op.7
Robert Hairgrove, piano
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Etienne-Jack David, violín
Nicole Mastero, arpa
Gaetano Donizetti
Obertura de la ópera “Don Pasquale”
Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)
08.00
William Alwyn
Sinfonietta para cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones
Erik Satie
Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador
Aldo Ciccolini, piano
Luigi Cherubini
Obertura de concierto
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Gabriel Fauré
Cántico de Jean Racine, op.11
Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi
09.00
Arnold Bax
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafal Blechacz, piano
10.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Thea King, clarinete
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Liubov Timofeieva, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de Ballet para orquesta Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
-Sinfonía,
-Aria. "Deh, fuggi un traditore",
-Aria “Qual nave smarrita” y
-Aria “Ombra cara di mia sposa” de la ópera “Radamisto”
Dominique Labelle, soprano
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis
Giovanni Bononcini
Aria "Tigre piagata", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”
Lawrence Zazzo, contratenor
La Nuova Musica / David Bates
George Frideric Handel
Aria “Con lui volate, dolce pensieri", de la ópera pasticcio “Muzio Scevola”
Jennifer Lane, mezzosoprano
Brewer Baroque Chamber Orchestra / Rudolph Palmer
George Frideric Handel
Aria “Se pietà di me non senti", de la ópera “Giulio Cesare in Egitto”.
Sabine Devieilhe, soprano
Ensemble Pygmalion / Raphaël Pichon
George Frideric Handel
-Sinfonía y
-Aria “Dove sei, amato bene?” de “Rodelinda, regina dei Longobardi”
Marijana Mijanovic, contralto
Il Complesso Barroco / Alan Curtis
John Gay
Aria “Over the Hills and Far Away“, de The Beggar's Opera
Patrizia Kwella, soprano
The Broadside Band / Paul Elliott
12.00
Al Mediodía
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre Greensleeves
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze
Ernesto Nazareth
Dudoso, tango brasileño
Polly Ferman, piano
Modest Mussorgsky
“Danza de las esclavas persas”, de la ópera Jovánchina
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
Iwan Müller
Cuarteto para clarinete y cuerdas en Si bemol mayor
Friedericke, clarinete
Ensmble Bertolina
Bohuslav Martinů
Música incidental para el ballet en un acto La revista de cocina
Ensamble Darlington
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
HIldegard von Bingen
Favus distillans (Una colmena que gotea), responsorio par Santa Úrsula
Ensamble Vocal Sequentia
Jean Vaillant
Muchas veces
Anónimo
En mi bosque
Jacopo da Bologna
Águila altiva y Búho salvaje
Ensamble La Reverdie
Hayne van Ghizeghem (c.1556-c.1497)
Colmada de todos los bienes, chason a tres partes
Ensamble Douce Mémoire / Denis Raisin Dadre
Claudio Merulo
Toccata N°1 del Segundo libro
Andrea Buccarella, clave
Adam Jarzębski
Sonata N°4 para tres trombones y continuo
Ensamble In Stil Moderno
Johann Nawbach
Oh, amada, de prisa
Johann Philip Krieger
Llorando y riendo de amor
Adam Krieger
El vino del Rin
Andreas Scholl, contratenor
Karl Ernst Schröder, laúd
Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines
Friedericke Heumann y Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Alix Verzier, chelo
Markus Märkl, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Joachim Raff
"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare
Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider
Mauro Giuliani
Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30
Eduardo Fernández, guitarra
Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm
César Franck
Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14, M.6
Mariana Sirbu, violín
Mihail Sarbu, piano (se escriben así los apellidos)
Tomás Luis de Victoria
Vidi speciosam sicut columbam
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Saball
19.00
George Gershwin
Rhapsody in Blue
Michael Tilson Thomas, piano
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas
Ferdinad Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
Richard Wagner
“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Friedrich von Flotow
"Ach so fromm" de la ópera Martha
Luciano Pavarotti, tenor
New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge
20.00
Momentos Musicales
Juan Crisóstomo de Arriaga
Obertura en Re mayor. Op.20
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Edvard Grieg
Sonata para chelo y piano en la menor, op. 36
Raphael Wallfisch, chelo
John York, piano
Gabriel Fauré
Suite de la música incidental para Pelléas et Mélisande, op.80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster
21.00
Franz Liszt
Poema sinfónico “La batalla de los Hunos”, S. 105
Orquesta Academia Vienesa / Martin Haselböck
oseph Haydn
Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor
Maddalena del Gobbo, baritón
Robert Bauerstatter, viola
David Pennetzdorfer, chelo
Alberto Ginastera
Sonata para piano Nº1, op.22
José Luis Juri, piano
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
22.00
Industria Nacional
Honorio Siccardi
Elegía, para cuerdas (1923)
Orquesta del Festival Siccardi / Lucio Bruno Videla
Jean-Baptiste Lully
Courante y Giga
François Couperin
La encantadora
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones sobre “Ah! Vous dirais-je, maman!”, K.265
Pedro Sáenz, clave
Juan Carlos Tolosa
Un hilo sonoro, para soprano, directora, coro mixto y orquesta (2022)
Natalia Salardino, soprano
Coro Nacional de Música Argentina
Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Natalia Salinas
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 7 de diciembre de 2022
23.00
Complemento musical
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Kálmán Berkes, clarinete;
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano
Ludwig van Beethoven
Seis variaciones para piano sobre un tema en Fa mayor, op.34
Alfred Brendel, piano