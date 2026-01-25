Programación Lunes 26 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Nicolai Rimsky-Korsakov
La doncella de Pskov. Obertura
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº5 en re menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Gaspar Sanz
Clarinetes y trompetas
Rolf Lislevand, guitarra barroca
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Carl Maria von Weber
Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, op.18
Musica Camerata Montréal
Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Dmitri Shostakovich
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Carl Michael Ziehrer
Noctámbulos, vals op.466
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
Camille Saint-Saëns
El carnaval de los animales. Gran fantasía zoológica, para dos pianos y ensamble de cámara
Martha Argerich y Nelson Freire, piano;
Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violíon;
Tabea Zimmermann, viola;
Mischa Maisky, chelo;
Georg Hörtnagel, contrabajo;
Irena Grafenauer, flauta;
Eduard Brunner, clarinete;
Markus Steckeler, xilofón
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
07.00
Y la mañana va
Carl Stamitz
Sinfonía en Re mayor, "La caza"
Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor
Ensamble L'Ecole d'Orphée
Frederic Chopin
Polonesa para piano en mi bemol menor, op.26, Nro.2
Maurizio Pollini, piano
Pierre Mercure (compositor y fagotista canadiense, 1927-1966)
“Caleidoscopio”, poema sinfónico
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
08.00
Johannes Brahms
Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24
Murray Perahia, piano
François Couperin
Concierto Real Nro.3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Mieczyslaw Karlowicz
Un cuento triste, op.13
Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk
09.00
Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Anna Mauthner, viola
Cuarteto Tátrai
10.00
Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Robert Russell Bennett (compositor y arreglador estadounidense)
En los barcos hacia el mar
Orquesta de vientos del Royal Northern College of Music / Mark Heron
11.00
Música de Verano
Franz Schubert
Momento musical para piano Nº4 en do sostenido menor, D.780, Nº4
Daniel Barenboim, piano
Pietro Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6 N°12
Chouchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clavecín
Felix Mendelssohn
Sinfonía N°5, op.107, “Sinfonía de la Reforma”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
12.00
Franz Lehár
Obertura de la opereta “El país de las sonrisas”
Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor
Michele Stratico
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Giacomo Meyerbeer
Cinco canciones:
-Mina
-¡Ven!
-Mi barca ligera
-La hija del aire
-Siciliana
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
Samuel Barber
Primer ensayo para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Mario Kuri-Aldana
Trío mexicano
Trío Tempori
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº 4
Albert Guinovart, piano
Fritz Kreisler
Penas de amor (Liebesleid)
Frédéric Cho-Liang Lin, violín
Sandra Rivers, piano
Alessandro Rolla
Concierto para corno di bassetto en Fa mayor
Paul Meyer, corno di basetto
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
19.00
Jean-Philippe Rameau
Aria de Zima de Las indias galantes
Sabine Devieilhe, soprano
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli
Carlo Graziani (compositor italiano de la segunda mitad del siglo XVIII)
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Edgar Moreau, chelo
Orquesta Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi
20.00
Música de Verano
Felix Mendelssohn
Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor,
Octeto de Viena
Anatol Liadov
El lago encantado, op.62
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Gaspar Sanz
“Clarines y trompetas”, “Marizápalos” y “Jácaras I”, de la Instrucción de música sobre la guitarra española
Hopkinson Smith, guitarra barroca
21.00
Giuseppe Ferlendis
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor
Heinz Holliger, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Henri Duparc
Invitación al viaje, Éxtasis, La ola y la campana y Serenata florentina, canciones
Gérard Souzay, barítono
Dalton Baldwin, piano
John Jenkins
Suite para ensamble de violas lira en Sol mayor
The Parley of Instruments / Peter Holman
Percy Grainger
Arreglo para piano de la canción folklórica El ruiseñor y las dos hermanas
Martin Jones, piano
Julius Fučik
Entrada de los gladiadores, op.68
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
22.00
Johann Joseph Fux
“Turcaria. Sinfonía en Do mayor”, Partita del Concentus-Musicum Intrumentale dividido en siete partitas
Ensamble Accentus de Austria
Gustav Holst
Himno a Jesús, para coros mixtos, semicoro femenino y orquesta, op.37 (1917)
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Groves
Georgy Catoire
Elegía en re menor, op.26, para violín y piano
Miembros del ensamble Room Music
Roy Harris
Sinfonía N°3
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Pierre Sancan
Tema y variaciones para arpa
Isabelle Moretti, arpa
23.00
Frank Bridge
Sonata para chelo y piano en re menor
Oystein Birkeland, chelo;
Vebjorn Anvik, piano
Carlos Chávez
Sinfonía Nº2, "Sinfonía India"
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano
Ludwig van Beethoven
Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80
Vladimir Ashkenazy, piano
The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy
The Cleveland Orchestra Chorus