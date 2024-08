Programación Lunes 26 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta de la Radio de Bratislava / Adriano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, "De la caza"

Cuarteto Bartók

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op.10

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

George Gershwin

But not for me Pero no para mí

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 "para el gran contrabajo" Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor, op.69

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

06.00

Y la mañana va

Edouard Du Puy (compositor, cantante y violinista suizo nacionalizado sueco, 1770-1822)

Obertura del drama musical “Jóven y desprejuiciado”

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schonwandt

Johann Rosenmüller

Sonata para violín y contínuo Nro.2 en mi menor

The Parley of Instruments

Sergei Bortkiewicz

Nocturne para piano, Op.24

Zhenni Li-Cohen, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

Orquesta The Philharmonia / Francesco D' Avalos

07.00

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Axel y Valborg, obertura op.57

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Johann Kaspar Mertz

Fantasía sobre temas de “il Trovatore”, de Verdi, op.8

Pepe Romero, guitarra

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, del “Armonico Tributo”

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Rolf Liebermann (compositor y director suizo, 1910-1999)

Suite sobre seis canciones folklóricas suizas

Orquesta Filarmónica de Suiza / Patrice Ulrich

08.00

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Robert Dussaut (compositor francés, 1896-1969)

Suite breve en el estilo antiguo, para violín y piano

Marie Radauer-Plank, violín

Henrike Brüggen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

09.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30

Cuarteto Borodin

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

10.00

Gustav Holst

6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20

Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Ottorino Respighi

Suite de ballet “Belkis, reina de Saba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Matthesson

Obertura y fragmentos del primer acto de la ópera “Boris Godunov o El trono obtenido con astucia”

Olivier Gourdy, bajo

Flore Van Meerssche, soprano

Julie Goussot, soprano

Sreten Manojlovic, bajo

Theresia Orchestra / Andrea Marchiol

Georg Philipp Telemann

Fragmentos del intermezzo jocoso “Pimpinone o el matrimonio desigual”

Dominik Köninger, barítono

Marie-Sophie Pollak, soprano

Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

George Frideric Handel

Fragmentos de la ópera “Almira, reina de Castilla”

Emőke Baráth, soprano

Colin Balzer, tenor

Jesse Blumberg, barítono

Amanda Forsythe, soprano

Teresa Wakim, soprano

Boston Early Music Festival Orchestra / Paul O'Dette

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Sinfonía Nº4 en Sol mayor

Sylvia Stahlman, soprano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Georg Solti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Johannes Galiot (activo 1390-1395)

El salto peligroso, balada a tres voces

The Ensemble of London / Peter Davies y Timothy Davies

Marco Dall’Aquila (c.1480-1538)

Preámbulo, La traditora, Ricercar N°33 y transcripción de la chanson Amy souffrez de Pierre Moulu

Christopher Wilson, laúd

Gaspar Sanz

Rojero y Paradetas

Anónimo

Folías

Francisco Guerau

Pavana

Anónimo

Vacas

Ensamble de Cuerdas Extempore

Tarquino Merula

Folle è ben che si crede (Loco es aquél que cree), aria

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Heinrich Ignaz von Biber

Passacaglia en sol menor, para violín solo, “EL ángel guardián”, de las Sonatas del Rosario

Rachel Podger, violín

Daniel Speer

Fragmentos de La gaceta turco-musical (1688)

Markus Miesenberger, tenor

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

David Popper

En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Mijail Glinka

Divertimento en La bemol mayor para piano y cuarteto de cuerdas

sobre temas de ‘La sonámbula’, de Bellini

Valery Kamishov, piano

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Fernando Sor

Estudio para guitarra en Mi mayor, op.29, Nº10

Frank Bungarten, guitarra

19.00

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

Ruggero Leoncavallo

Selección de la ópera Pagliacci

Luciano Pavarotti, tenor

Mirella Freni, soprano

Vincenzo Bello, tenor

Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Lars-Eric Larsson

Concertino para piano y orquesta viola, op.45, Nº12

Hans Palsson, piano

Ensamble Musica Sveciae / Sven Verde

Franz Berwald

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Wilhelm Stenhammar

Cuatro canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alessandro PIccinini

Toccata Nº13, Corrente Nº4, Corrente Nº6 y Canzona Nº3 in aria di corrente

Gabriel Schebor, laúd y tiorba

Alfredo Schiuma

Sinfonía Nº3 en La bemol mayor, “Incaica” (1942)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Alejandro Civilotti (1959)

Quasi tango (2007)

Pablo Mainetti Quinteto