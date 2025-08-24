PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/08/2025

Programación Lunes 25 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano

Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré
6 Nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard
Canticum Secundum
Isabelle Desrochers, soprano;
Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Géza Anda, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

06.00
Y la mañana va

Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)
Obertura para una comedia, op.53
Oulu Sinfonía / Rumon Gamba

Muzio Clementi
Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2
Donatella Failoni, piano

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave

Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

7.00

Emile Waldteufel
Los enamorados, vals op.143
Orquesta filarmónica Estatal de Eslovaquia / Alfred Walter

Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"
Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

8.00

Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta del Ulster

Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)
Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Raphael

Darius Milhaud
“La apoteosis de Molière”, suite orquestal con clave, sobre temas de Baptiste Anet, op.286
Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

9.00

Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65
Trío Chung

François Couperin
Siete versos de un motete compuesto por orden del rey
Sandrine Piau, soprano
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Willy Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)
Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas
The English Concert / Trevor Pinnock

Johann Sebastian Bach
Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047
Gabriele Cassone, trompeta
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Paolo Grazzi, oboe
Cecilia Bernardini, violín
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel
Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Niklas Eklund, trompeta natural
Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Georg Philipp Telemann
Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo
Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen

12.00
El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Condesa de Dia (c.1140-1212)
Debo cantar aunque no lo desee, cansó con texto de la compositora (c.1200)
Montserrat Figueras, canto
Hespèrion XX / Jordi Savall

Anónimo (s.XV)
“Padre omnipotente”, del “Credo” de la segunda Misa basada en la canción borgoña El hombre armado
Huelgas Ensamble / Paul van Nevel

Andrea Gabrieli
“Canzon ariosa” y “Canzon en el primer tono”, del Tercer libro de canzoni
Roberto (loreyán) Loreggian, clave

Alessandro Piccinini
Toccata N°15 y Gallarda N°3
Luca Pianca, archilaúd

Antoine Boesset
Yo muero sin morir, Finalmente esta pastora y El deber me obliga a adelantar la partida, arias de corte
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

George Frideric Handel
“Los pueblos oirán y temerán”, coro del oratorio Israel en Egipto
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Agustín Barrios Mangoré
Minué
John Williams, guitarra

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Wilhelm Tausch (compositor y clarinetista alemán, 1762-1817)
Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.26
Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan, S.418
Marc-André Hamelin, piano

Giuseppe Tartini
Pastoral para violín y bajo continuo en La mayor
Trío Locatelli

Joseph Haydn
Sinfonía Nº83 en sol menor, "La gallina"
Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev

Georges Bizet
"C'est toi, toi qu'enfin je revois!... Au fond du temple saint" de la ópera Los pescadores de perlas
Jonas Kaufmann, tenor
Ludovic Tézier, barítono
Orquesta del Estado de Baviera / Bertrand de Billy

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay

20.00
La Gran Aldea (Hungría)

Miklós Rózsa
Concierto para violín y orquesta, op.24
Anastasia Khitruk, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

Karl Goldmark
Obertura Las criaturas de Prometeo, op.38
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Franz Liszt
Sueño de amor Nº3, nocturno S.541, Nº3
Daniel Barenboim, piano

21.00
Música Nocturna

Camille Saint-Saëns
Sinfonía Nº3 en do menor, op.78, "con órgano"
Daniele Rossi, órgano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299
Magali Mosnier, flauta
Xavier de Maistre, arpa
Orquesta del Mozarteum de Salzburg / Ivor Bolton

Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano

Francis Poulenc
Improvisaciones para piano
N°12 en Mi bemol mayor, “Homenaje a Schubert
N°13 en la menor
N°14 en Re bemol mayor
N°15 en do menor, “Homenaje a Edith Piaf”
Lucille Chung, piano

23.00
Industria Nacional

Fernando Llamazares
Primal II
Cuarteto Fenix

Francesco Cilea
“Esser madre e un inferno” (“Ser madre es un infierno”), de La arlesiana
Giuseppe Verdi
"Re dell'abisso affrettati", (“Reyes del abismo, apresuráos”) de Un Ballo in Maschera
Richard Wagner
Monólogo de Fricka, de La valquiria
Guadalupe Barrientos, mezzosoprano
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Ariane Matiakh
Grabado en vivo durante el Certamen BBC Cardiff Singer of the World 2019

David Petersen
Sonata para violín y continuo N°1, de la colección de sonatas Speelstukken (Piezas para ejecutar)
Manfredo Kraemer, violín
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Nahuel Carfi
Emboscada (2010)
Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman