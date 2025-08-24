Programación Lunes 25 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨
Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Gabriel Fauré
6 Nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Sébastien de Brossard
Canticum Secundum
Isabelle Desrochers, soprano;
Frédéric Desenclos, órgano
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Géza Anda, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
06.00
Y la mañana va
Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)
Obertura para una comedia, op.53
Oulu Sinfonía / Rumon Gamba
Muzio Clementi
Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2
Donatella Failoni, piano
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave
Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel
7.00
Emile Waldteufel
Los enamorados, vals op.143
Orquesta filarmónica Estatal de Eslovaquia / Alfred Walter
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"
Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf
8.00
Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta del Ulster
Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)
Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Raphael
Darius Milhaud
“La apoteosis de Molière”, suite orquestal con clave, sobre temas de Baptiste Anet, op.286
Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp
9.00
Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65
Trío Chung
François Couperin
Siete versos de un motete compuesto por orden del rey
Sandrine Piau, soprano
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
10.00
Willy Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy
Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano
Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)
Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas
The English Concert / Trevor Pinnock
Johann Sebastian Bach
Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047
Gabriele Cassone, trompeta
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Paolo Grazzi, oboe
Cecilia Bernardini, violín
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
George Frideric Handel
Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Niklas Eklund, trompeta natural
Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Georg Philipp Telemann
Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo
Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen
12.00
El Clásico del Mediodía
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Condesa de Dia (c.1140-1212)
Debo cantar aunque no lo desee, cansó con texto de la compositora (c.1200)
Montserrat Figueras, canto
Hespèrion XX / Jordi Savall
Anónimo (s.XV)
“Padre omnipotente”, del “Credo” de la segunda Misa basada en la canción borgoña El hombre armado
Huelgas Ensamble / Paul van Nevel
Andrea Gabrieli
“Canzon ariosa” y “Canzon en el primer tono”, del Tercer libro de canzoni
Roberto (loreyán) Loreggian, clave
Alessandro Piccinini
Toccata N°15 y Gallarda N°3
Luca Pianca, archilaúd
Antoine Boesset
Yo muero sin morir, Finalmente esta pastora y El deber me obliga a adelantar la partida, arias de corte
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
George Frideric Handel
“Los pueblos oirán y temerán”, coro del oratorio Israel en Egipto
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
Agustín Barrios Mangoré
Minué
John Williams, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Wilhelm Tausch (compositor y clarinetista alemán, 1762-1817)
Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.26
Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan, S.418
Marc-André Hamelin, piano
Giuseppe Tartini
Pastoral para violín y bajo continuo en La mayor
Trío Locatelli
Joseph Haydn
Sinfonía Nº83 en sol menor, "La gallina"
Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev
Georges Bizet
"C'est toi, toi qu'enfin je revois!... Au fond du temple saint" de la ópera Los pescadores de perlas
Jonas Kaufmann, tenor
Ludovic Tézier, barítono
Orquesta del Estado de Baviera / Bertrand de Billy
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
20.00
La Gran Aldea (Hungría)
Miklós Rózsa
Concierto para violín y orquesta, op.24
Anastasia Khitruk, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky
Karl Goldmark
Obertura Las criaturas de Prometeo, op.38
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody
Franz Liszt
Sueño de amor Nº3, nocturno S.541, Nº3
Daniel Barenboim, piano
21.00
Música Nocturna
Camille Saint-Saëns
Sinfonía Nº3 en do menor, op.78, "con órgano"
Daniele Rossi, órgano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299
Magali Mosnier, flauta
Xavier de Maistre, arpa
Orquesta del Mozarteum de Salzburg / Ivor Bolton
Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano
Francis Poulenc
Improvisaciones para piano
N°12 en Mi bemol mayor, “Homenaje a Schubert
N°13 en la menor
N°14 en Re bemol mayor
N°15 en do menor, “Homenaje a Edith Piaf”
Lucille Chung, piano
23.00
Industria Nacional
Fernando Llamazares
Primal II
Cuarteto Fenix
Francesco Cilea
“Esser madre e un inferno” (“Ser madre es un infierno”), de La arlesiana
Giuseppe Verdi
"Re dell'abisso affrettati", (“Reyes del abismo, apresuráos”) de Un Ballo in Maschera
Richard Wagner
Monólogo de Fricka, de La valquiria
Guadalupe Barrientos, mezzosoprano
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Ariane Matiakh
Grabado en vivo durante el Certamen BBC Cardiff Singer of the World 2019
David Petersen
Sonata para violín y continuo N°1, de la colección de sonatas Speelstukken (Piezas para ejecutar)
Manfredo Kraemer, violín
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
Nahuel Carfi
Emboscada (2010)
Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman