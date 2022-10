Programación Lunes 24 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Thomas Tallis

O sacrum convivium

Coro de la Capilla Real / John Williams

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO35

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura op.97

Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christian Ferras, violines

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann

Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90

Paul Armin Edelmann, barìtono

Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini

Obertura de “La hospitalidad portuguesa”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, N°1

Pierre-Arnaud Dablemont, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto en modo galante, para chelo y orquesta

Robert Cohen, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrique Batiz

Károl Lipiñski

Fantasía para violín y dúo de cuerdas sobre temas de la ópera “Cracovianos y Montañeses” de Jan Stefani, op.33

Konstanty Kulka, violín solista

Aurelia Livanowska, violín

Andrzej Wróbel, chelo

09.00



George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Einar Englund (compositor finlandés, 1916 – 1999)

Concierto para clarinete y orquesta

Richard Stoltzman, clarinete

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lukas Foss

10.00

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Adalbert Gyrowetz (compositor y director checo, 1763-1850)

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.29, Nº1

Cuarteto Pleyel

Moritz Moszkowski (compositor y pianista alemán, 1854-1925)

Tres momentos musicales, op.7

Ian Hobson, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Johannes Ciconia

Fragmento del motete O felix templum jubila

John Dunstable

Fragmento del motete Veni Sancte Spiritus - Veni Creator

Guillaume Dufay

Primer versículo del motete Salve Regina y fragmento de la Misa San Antonio de Padua

Gilles Binchois

Muchachas casaderas, chanson

Adriano Willaert

Ricercare N°1 a tres

David Hatcher, viola da gamba

Luis de Milán

Pavana N°5

Christopher Wilson, vihuela

Luis de Narváez

Diferencias sobre ‘Conde Claros’

Les Eisenhardt, vihuela

Jacques Arcadelt

Il bianco e dolce cigno (El blanco y suave cisne), madrigal a cuatro voces

Ensamble Vocal Quattro Stagioni

Philip Rosseter

¿Qué es pues el amor sino permanente dolor?, ayre

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Vilana, che sa tu far (Aldeana, ¿qué sabes hacer?), canto carnavalesco

Doulce Mémoire / Denis Raisin-Dadre

Bartolomeo Tromboncino

Si ahora no revelo la causa, frottola

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laud

Anónimo

Hoy comamos y bebamos, villancico

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Giovanni Perluigi da Palestrina

Sicut cervus (Así como el siervo), motete a cuatro voces

Coro de la Capilla Sixtina / Massimo Palombella

Carlo Gesualdo

Se la mia morte brami (Si mi muerte deseas), madrigal a cinco voces

Il Complesso Armonico / Alan Curtis

Giovanni Antonio Rigatti

Fragmento del motete a ocho partes Dixit Dominus (Dijo el Señor)

Gabrieli Consort & Players / Paul McCresh

21.00

Mischa Spoliansly

Masculino-femenino, canción con texto Marcellus Schiffer

Ute Lemper

Jeff Cohen, piano

Mischa Spoliansky

Das lila Lied (La canción lila o The Lavender Song), con texto de Kurt Schwabach (1920)

Ute Lemper

Ensamble Matrix / Robert Ziegler

Mischa Spoliansky

Cuando la amiga especial, canción con texto de Marcellus Schiffer (1928)

Marlene Dietrich, Margo Lion y Oskar Karlweiss

Pianista no identificado

Friedrich Hollander

¡Fuera con los hombres!, canción con texto de Friedrich Hollander

Ute Lemper

Ensamble Matrix / Robert Ziegler

Mischa Spoliansky

¡Soy una vampiresa!, canción con texto de Marcellus Schiffer

Ute Lemper

Ensamble Matrix / Robert Ziegler

Mischa Spoliansky

Todo es una estafa, canción con letra de Marcellus Schiffer

Ute Lemper

Ensamble Matrix / Robert Ziegler

Arnold Schoenberg

“El amante frugal”, con texto de Hugo Salus, de los Brettl-Lieder (Canciones de cabaret) (1901)

Jill Gómez, soprano

John Constalble, piano

Klaus Amadeus Hartmann (1905-1963)

Concierto fúnebre para violín y orquesta (1939, rev.1959)

Alina Ibragimova, violín

Orquesta Sinfónica de Boston / Vladimir Juowski

Grabación en vivo realizada en el Symphony Hall de Boston el 20 de febrero de 2016

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)