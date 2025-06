Programación Lunes 23 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Tamás Vásáry, piano

06.00

Y la mañana va

Gioacchino Rossini

Obertura de la ópera “Guillermo Tell”

Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor

Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.2, Nº6

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

07.00

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn

Dos caprichos para piano, op.33

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito



08.00



Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla



Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar



09.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pascal Moragués, clarinete

Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, BWV 1041

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1042

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en re menor, BWV 1043

Sigiswald Kuijken y Lucy van Dael, violines

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Música incidental para El sueño de una noche de verano, op.21 y 61

Edith Mathis, soprano

Ursula Boese, mezzosoprano

Coro de la Radio de Baviera

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.19 (Libro Nº1)

Martin Jones, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

“Ad mortem festinamus” (A la muerte nos precipitamos), del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Clément Jannequin

La guerra, chanson a cuatro voces (primera versión, 1528)

I Fagiolini / Robert Hollingworth

Andrea Gabrieli

Aria de la batalla, canzona a ocho partes

The King’s Consort / Robert King

Jan Dismas Zelenka

Primera parte de las Lamentaciones para el Miércoles Santo, ZWV 53/1 (1722)

Michael George, bajo

Chandos Baroque Players

George Frideric Handel

“Passacaglia”, de la Suite para clave N°7 en sol menor

Laurence Cummings, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Oberón

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Rolla

Divertimento para violín y orquesta en Mi bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Mijail Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo en Mi bemol mayor

Ensamble Capricorn

Carlos Guastavino

Severa Villafañe

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

19.00

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Giacomo Puccini

"E lucevan le stelle" de la ópera Tosca

Lando Bartolini, tenor

Orquesta Filarmónica de Budapest / Tamás Pál

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103

Güher y Süher Pekinel, dúo de pianos

Frederic Curzon

Pasquín y Bravada

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Celestino Piaggio

Sonata para piano en do sostenido menor

Elsa Piaggio, piano

Alberto Ginastera

Concierto para chelo y orquesta Nº2, op.50

Mark Kosower, chelo

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Stanislaw Wislocki

21.00

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Trío con piano Nº4 en Mi mayor, op.90, “Dumky”

Trío de Oslo

Thomas Arne (1710-1778)

Obertura Nº8 en sol menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Zoltán Kodály

Sonatina para chelo y piano

Miklós Perényi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

22.00

Baldassare Galuppi

Concierto para fagot y orquesta en Si mayor

Sergio Azzolini, fagot

Ensamble L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Claude Debussy

Pour le piano

Tamás Vásáry, piano

César Cui

Suite miniatura N°1, op.20

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

23.00

Industria Nacional

Roberto Caamaño

Salmo VI

Coro Alberto Ginastera del Conservatorio de Morón / Roberto Saccente

Johann Nepomuk Hummel

Septeto en re menor, op.74

Ensamble Instrumental de Buenos Aires

Remo Pignoni

Manojito de amancy

Marcela Méndez, arpa