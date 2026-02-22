Programación Lunes 23 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Alexander Scriabin
Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5
Evgeny Kissin, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alphons Diepenbrock
Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Bernhard Joachim Hagen
Minue con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
Johann Sebastian Bach
Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787
Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788
Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794
Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795
Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798
Glenn Gould, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22
Boris Berman, piano
07.00
Y la mañana va
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko
Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano
George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard
08.00
Johann Simon Mayr
Obertura para el melodrama “Los americanos”
Orquesta Concerto de Bassus / Franz Hauk
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano N°31 en La bemol mayor, op.10
Alexandre Tharaud, piano
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en Ia menor, op.1, N°4
Ensamble L’Ecole d’Orphée
Carl Nielsen
Pequeña suite para cuerdas, op.1
Orquesta Juvenil de Copenhague / Morten Ryelund Sörensen
09.00
Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)
Sinfonía de los colores
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox
Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)
Sonata para piano Nº5, op.58
Stefan Irmer, piano
10.00
Leopold Kozeluch
Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor
Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos
Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky
Christoph Graupner
Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux
Alexander Arutiunian
Sinfonietta
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian
11.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
Franz Schubert
Momentos musicales para piano D.780, Nº1, Nº2 y Nº3
Claudio Arrau, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cinco contradanzas para orquesta, K.609
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
12.00
Mijail Glinka
-Barcarola en Sol mayor
-Polonesa en Mi bemol mayor
Valery Kamishov, piano
George Frideric Handel
Jubilate, Salmo 11, HWV 279
Emma Kirkby, soprano
Judith Nelson, soprano
Charles Brett, contratenor
Rogers Covey-Trump, tenor
Paul Elliot, tenor
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston
Ottorino Respighi
Chacona para violín, órgano y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti
Georg Philip Telemann
Partita para flauta dulce y continuo Nº5 en mi menor
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Sonata para viola y piano, op.81
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano
Muzio Clementi
Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO 35
Orquesta Philharmonia / Francesco D'Avalos
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata en trío en mi menor
Trío Barroco de Hungría
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Ernő Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº3 en Re mayor, K.40
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
19.00
Zdeněk Fibich
Primavera, Un poema sinfónico, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar
Bohuslav Martinů
La revue de cuisine (La revista de cocina)
The Darlington Ensemble
Maria Szymanowska
Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek; Capricho sobre el romance de Joconde dedicado a monsieur John Field y Danza polaca dedicada a monsieur Baillot
Anna Ciborowska, piano
20.00
Música de Verano
Filipe da Madre de Deus
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz
Édouard Lalo
Trío N°1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Alfredo Casella
Paganiniana. Divertimento para orquesta, op.65
Orquesta Filarmónica de La Scala / Riccardo Muti
21.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”
Emil Gilels, piano
Arvid Kleven
El bosque durmiente, op.9, poema sinfónico (1923)
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susanna Mälki
Tomaso Albinoni
Sonata en Fa mayor, op.6, N°5 (transcripción para trompeta y órgano)
Maurice André, trompeta
Marie-Claire Alain, órgano
22.00
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Caballería ligera
Orquesta Filarmónica de Viena / Andris Nelsons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2020
Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra (primera versión)
Dagoberto Linhares, guitarra
Samuel Barber
Dover Beach
Samual Barber, barítono
Cuarteto Curtis
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca N°1. Vigilia de verano, op.19
Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi
Loyset Compère
Somos de la orden de San Babouyn
Pierre de la Rue
Lo mismo se lleva el viento
Claudin de Sermisy
Ven a brindar
Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse
23.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Dumka, escena rusa rústica para piano en do menor, op.59
Yefim Bronfman, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola