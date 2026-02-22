PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

22/02/2026

Programación Lunes 23 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano

Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Alexander Scriabin
Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5
Evgeny Kissin, piano

Francesco Geminiani
Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alphons Diepenbrock
Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Bernhard Joachim Hagen
Minue con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano

Johann Sebastian Bach
Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787
Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788
Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794
Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795
Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798
Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker

Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22
Boris Berman, piano

07.00
Y la mañana va

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard

08.00

Johann Simon Mayr
Obertura para el melodrama “Los americanos”
Orquesta Concerto de Bassus / Franz Hauk

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano N°31 en La bemol mayor, op.10
Alexandre Tharaud, piano

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en Ia menor, op.1, N°4
Ensamble L’Ecole d’Orphée

Carl Nielsen
Pequeña suite para cuerdas, op.1
Orquesta Juvenil de Copenhague / Morten Ryelund Sörensen

09.00

Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)
Sinfonía de los colores
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox

Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)
Sonata para piano Nº5, op.58
Stefan Irmer, piano

10.00

Leopold Kozeluch
Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor
Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos
Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky

Christoph Graupner
Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux

Alexander Arutiunian
Sinfonietta
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00
Música de Verano

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano

Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Franz Schubert
Momentos musicales para piano D.780, Nº1, Nº2 y Nº3
Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cinco contradanzas para orquesta, K.609
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

12.00

Mijail Glinka
-Barcarola en Sol mayor
-Polonesa en Mi bemol mayor
Valery Kamishov, piano

George Frideric Handel
Jubilate, Salmo 11, HWV 279
Emma Kirkby, soprano
Judith Nelson, soprano
Charles Brett, contratenor
Rogers Covey-Trump, tenor
Paul Elliot, tenor
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Ottorino Respighi
Chacona para violín, órgano y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Georg Philip Telemann
Partita para flauta dulce y continuo Nº5 en mi menor
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Sonata para viola y piano, op.81
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano

Muzio Clementi
Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO 35
Orquesta Philharmonia / Francesco D'Avalos

Joseph Bodin de Boismortier
Sonata en trío en mi menor
Trío Barroco de Hungría

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Ernő Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº3 en Re mayor, K.40
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

19.00

Zdeněk Fibich
Primavera, Un poema sinfónico, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar

Bohuslav Martinů
La revue de cuisine (La revista de cocina)
The Darlington Ensemble

Maria Szymanowska
Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek; Capricho sobre el romance de Joconde dedicado a monsieur John Field y Danza polaca dedicada a monsieur Baillot
Anna Ciborowska, piano

20.00
Música de Verano

Filipe da Madre de Deus
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz

Édouard Lalo
Trío N°1 en do menor, op.7
Trío Parnassus

Alfredo Casella
Paganiniana. Divertimento para orquesta, op.65
Orquesta Filarmónica de La Scala / Riccardo Muti

21.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”
Emil Gilels, piano

Arvid Kleven
El bosque durmiente, op.9, poema sinfónico (1923)
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susanna Mälki

Tomaso Albinoni
Sonata en Fa mayor, op.6, N°5 (transcripción para trompeta y órgano)
Maurice André, trompeta
Marie-Claire Alain, órgano

22.00

Franz von Suppé
Obertura de la opereta Caballería ligera
Orquesta Filarmónica de Viena / Andris Nelsons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2020

Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra (primera versión)
Dagoberto Linhares, guitarra

Samuel Barber
Dover Beach
Samual Barber, barítono
Cuarteto Curtis

Hugo Alfvén
Rapsodia sueca N°1. Vigilia de verano, op.19
Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Loyset Compère
Somos de la orden de San Babouyn
Pierre de la Rue
Lo mismo se lleva el viento
Claudin de Sermisy
Ven a brindar
Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

23.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Dumka, escena rusa rústica para piano en do menor, op.59
Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola