Programación Lunes 22 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Camille Saint Saëns

Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloé, K.524

Anne sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.74

Emili Gilels, piano

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano

06.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

07.00

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Franz Berwald

Trío Nº1 en Mi bemol mayor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Julius Fučik

Leyendas del Danubio, vals, op.233

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº64 en Re mayor, op.76, Nº5

Cuarteto Cleveland

William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)

Sonata para violín y piano Nº4

Solomia Soroka, violín

Arthur Greene, piano

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos

David James, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00



Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406

Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines

Georges Janzer y Max Lesueur, violas

Eva Czako, chelo

10.00

Kenneth Fuchs

“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico

Sinfonia of London / John Wilson

Percy Grainger

“En una cáscara de nuez”, suite para piano

Martin Jones, piano

Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)

Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

11.00

Los Caminos del Barroco

Andreas Düben

Sólo Dios sea en las Alturas

Friedhelm Flamme, órgano

Gustaf Düben

Dos canciones:

- Viaje por el mundo (Världens vandring)

-Precio de amor (Kärlekspris)

Mikael Samuelson, barítono

Thomas Schuback, clavecín

Sven Åberg, laud

Kari Ottesen, cello

Johan Helmich Roman

Selección de la “Música de Drottningholm”

Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Henrik Philip Johnsen

Concierto para dos fagots y orquesta

Mats Klingfors y Christian Beuse, fagots

Concerto Copenhagen / Andrew Manze

12.00

El Clásico del Mediodía

Hector Berlioz

Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Salve reginia, antífona mariana

Coro de Monjes de Santo Domingo de Silos

Raimon de Miraval (fallecido en 1215)

Bello es cantar y amar

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Antonio Valente

“Cinco diferencias sobre Conde Claros”, “Gallarda napolitana con muchas mudanzas” y “Recercata del octavo tono”, de la colección Entablaura de clave (1576)

Paola Erdas, clave

Giaches de Wert

“Junto a la tumba”, del Séptimo Libro de madrigales, a cinco voces, con texto de Torcuato Tasso

Ensamble La Venexiana / Claudio Cavina

Giaches de Wert

Peccavi super numerum (He pecado más veces), motete a seis partes

Ensamble Vocal Currende

Concerto Palatino / Erik van Nevel

Michael Praetorius

Spagnoletta

Hans Kotter

Spaniol Kochesberger

Hans Weck

Danza española

Atrium Musicæ de Madrid / Gregorio Paniagua

William Lawes

Recoge rosas mientras aún sea mayo

René Jacobs, contratenor

Toyohiko Satoh, laúd

John Blow

“Oh, Cielos, ¿qué es lo que oigo?” y “Pastores, engalanad vuestros cayados”, de la colección Amphius Anglicus

Ensamble Vocal e Instrumental / Gustav Leonhardt

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional