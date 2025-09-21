Programación Lunes 22 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Camille Saint Saëns
Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60
Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt
Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2
Cuarteto Melos
Igor Stravinsky
El canto del ruiseñor
Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2
Maria João Pires, piano
Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Heinrich Schütz
O Jesu, nomen dulce, SWV 308
Andreas Scholl, contratenor
Karl-Ernst Schröder, laúd
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Wolfgang Amadeus Mozart
A Cloé, K.524
Anne sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
Alexander Scriabin
Cinco preludios para piano, op.74
Emili Gilels, piano
Ludwig van Beethoven
Septimino en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Piotr Ilich Chaikovsky
Álbum para la juventud, op.39
Mijail Pletniev, piano
06.00
Y la mañana va
Arnold Bax
Canción matinal
Margaret Fingerhut, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
André Jolivet
Concierto para flauta y orquesta
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Franciszek Lessel
Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3
Marcin Lukaszewski, piano
Manuel Ponce
Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
07.00
Bedrich Smetana
Obertura de la ópera “Libuse”
Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek
Franz Berwald
Trío Nº1 en Mi bemol mayor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave
Julius Fučik
Leyendas del Danubio, vals, op.233
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº64 en Re mayor, op.76, Nº5
Cuarteto Cleveland
William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)
Sonata para violín y piano Nº4
Solomia Soroka, violín
Arthur Greene, piano
Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos
David James, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos
09.00
Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)
Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406
Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines
Georges Janzer y Max Lesueur, violas
Eva Czako, chelo
10.00
Kenneth Fuchs
“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico
Sinfonia of London / John Wilson
Percy Grainger
“En una cáscara de nuez”, suite para piano
Martin Jones, piano
Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)
Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
11.00
Los Caminos del Barroco
Andreas Düben
Sólo Dios sea en las Alturas
Friedhelm Flamme, órgano
Gustaf Düben
Dos canciones:
- Viaje por el mundo (Världens vandring)
-Precio de amor (Kärlekspris)
Mikael Samuelson, barítono
Thomas Schuback, clavecín
Sven Åberg, laud
Kari Ottesen, cello
Johan Helmich Roman
Selección de la “Música de Drottningholm”
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Henrik Philip Johnsen
Concierto para dos fagots y orquesta
Mats Klingfors y Christian Beuse, fagots
Concerto Copenhagen / Andrew Manze
12.00
El Clásico del Mediodía
Hector Berlioz
Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Salve reginia, antífona mariana
Coro de Monjes de Santo Domingo de Silos
Raimon de Miraval (fallecido en 1215)
Bello es cantar y amar
Ensamble Unicorn / Michael Posch
Antonio Valente
“Cinco diferencias sobre Conde Claros”, “Gallarda napolitana con muchas mudanzas” y “Recercata del octavo tono”, de la colección Entablaura de clave (1576)
Paola Erdas, clave
Giaches de Wert
“Junto a la tumba”, del Séptimo Libro de madrigales, a cinco voces, con texto de Torcuato Tasso
Ensamble La Venexiana / Claudio Cavina
Giaches de Wert
Peccavi super numerum (He pecado más veces), motete a seis partes
Ensamble Vocal Currende
Concerto Palatino / Erik van Nevel
Michael Praetorius
Spagnoletta
Hans Kotter
Spaniol Kochesberger
Hans Weck
Danza española
Atrium Musicæ de Madrid / Gregorio Paniagua
William Lawes
Recoge rosas mientras aún sea mayo
René Jacobs, contratenor
Toyohiko Satoh, laúd
John Blow
“Oh, Cielos, ¿qué es lo que oigo?” y “Pastores, engalanad vuestros cayados”, de la colección Amphius Anglicus
Ensamble Vocal e Instrumental / Gustav Leonhardt
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional