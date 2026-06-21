Programación Lunes 22 de Junio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta:
William Christie, clave
Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Thomas Campion
Aun siendo tú joven y yo viejo
Ven, dichoso día
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov
Alberto Ginastera
Tres piezas para piano, op.6
Alfredo Corral, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36.
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
07.00
Y la mañana va
Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko
Vincent D'Indy
Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65
Michael Schäfer, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1
Cuarteto Purcell
Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8
John Storgårds, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
08.00
Frederic Chopin
Dos valses op.34
Artur Rubinstein, piano
Ottorino Respighi
Pastoral para violín y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti
Niels Gade
Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10
Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt
09.00
Gordon Jacob
Suite para fagot y cuarteto de cuerdas
Daniel Smith, fagot
Cuarteto Coulll
Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)
Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”
Ignacio López, guitarra
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg
10.00
Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)
Concierto para violín y orquesta Nro.2
Er-Gene Kahng, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Dueto “¿Cuándo vendrás, mi Salvador?”, de la cantata “Despierten, la voz nos llama”, BWV 140
Maria Keohane, soprano
Matthew Brook, bajo
Shunske Sato, violín piccolo
Sociedad Bach de los Países Bajos / Jos van Veldhoven
Ignaz Biber
Sonatas del Rosario Nº 1, 3, 4 y 7
Lina Tur Bonet, violín barroco
Musica Alchemica
Francesco Geminiani
Sonata en do menor para violín y bajo continuo, op. 4 Nº9
Rüdiger Lotter, violin barroco
Olga Watts, clavecín
12.00
Al Mediodía
Edward Elgar
Marcha de pompa y circunstancia en Sol mayor, op.39, Nº4
Orquesta Filarmónica Real de Londres / Norman Del Mar
Bernhard Crussel
Cuarteto Nº1 para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor, op.2
László Horváth, clarinete
Trío Dumas
César Franck
Variaciones sinfónicas, para piano y orquesta
Ingrid Haebler, piano
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Eliahu Inbal
Dusan Bogdanovic
La fantasía de Omar
Dusan Bogdanovic, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo inglés (s.XIII)
Miri it is
The Dufay Collective
Christopher Tye
Omnes gentes (Todas las gentes), motete
The Oxford Camerata / Jeremy Summerly
Luis Milán
Pavanas Nº1, 5, 3 y 4
Luis de Narváez
La canción del emperador sobre “Mille regretz de Desprez
Alfonso de Mudarra
Fantasía que contrahace el arpa en la manera de Ludovico
Hopkinson Smith, vihuela de mano
Francesco Rovigo
Canzon N°18 a ocho partes
Capella Musicale di Santa Barbara / Umberto Forni
Henry Du Mont (1610-1684)
Magnificat, gran motete
Solistas vocales
Coro de Cámara de Namur
Ricercar Consort / Philippe Pierlot
Carlos Seixas
Concierto en La mayor para clave y orquesta
José Luis González Uriol, clave
Ensamble Arcomelo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
Momentos Musicales
Leos Janácek
Juventud (Mládí), JW 7/10
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Evgeny Kissin, piano
François Couperin
Concierto Nº6 de la colección de conciertos Les Goûts-réünis
Música Ad Rhenum / Jed Wentz
21.00
Joseph Haydn
Trío Nº20 en Re mayor, Hob.XV:7
Trío 1790
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor, Seibel 205
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Ottorino Respighi
Vitrales de iglesia, cuatro impresiones para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
22.00
Industria Nacional
Floro Ugarte
Sinfonía en La mayor, op.23
Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de General San Martín / Javier Más
Cecilia Gros
Gotas, para cuarteto de saxos y piano (2010)
Cuarteto Tsunami
Sebastián Napolitano, piano
Carlos Guastavino
“Jeromita Linares”, N°6 de Las presencias
Fernando Tavolaro, guitarra
Cuarteto Urbs Vetus
23.00
Complemento musical
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Truls Mörk, chelo
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Johann Sebastian Bach
Toccata para clave en re menor, BWV 913
Glenn Gould, piano