Programación Lunes 22 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Modest Mussorgsky
Recuerdo de infancia
Lágrimas
Viktoria Postnikova, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos
Marin Marais
Variaciones para flauta sobre Las folias de España
Marc Grauwels, flauta
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mariana Sirbu, violín;
Mihail Sarbu, piano
Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Klára Körmendi, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto para oboe y orquesta en la menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti
Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)
Jean-Yves Thibaudet, piano
Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Arnold Bax
Tintagel, poema sinfónico
Orquesta de Ulster / Bryden Thomson
Alice Mary Smith
Andante para clarinete y orquesta
Angela Malsbury, clarinete
London Mozart Players / Howard Shelley
Leo Brouwer
Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
Henry Purcell
Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg
Franz Liszt
Fantasía romántica sobre dos melodías suizas
Leslie Howard, piano
06.00
Y la mañana va
Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)
Obertura para una comedia, op.53
Oulu Sinfonía / Rumon Gamba
Alexander Zemlinsky
Fantasías sobre poemas de Richard Dehmel
Silke Avenhaus, piano
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave
Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel
07.00
Emile Waldteufel
Los enamorados, vals op.143
Orquesta filarmónica Estatal de Eslovaquia / Alfred Walter
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Michael Haydn
Pastoral en Do mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
08.00
Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta del Ulster
Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)
Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Raphael
Karl Goldmark
“En Italia”, obertura op.49
Orquesta Filarmónica de Budapest / Andreas Korodi
09.00
Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65
Trío Chung
François Couperin
Siete versos de un motete compuesto por orden del rey
Sandrine Piau, soprano
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
10.00
Willy Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy
Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano
Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Felice Sances
Stábat mater
Carlos Mena, contratenor
Ricercar Consort / Philippe Pierlot
Domenico Scarlatti
Stábat mater en do menor
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
Antonio Vivaldi
Stábat mater en fa menor, RV 621
Andreas Scholl, contratenor
Bach Consort de Viena / Rubén Dubrovsky
12.00
El Clásico del Mediodía
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Para que el misterio sea revelado, canto litúrgico medieval de la Iglesia rusa
Coro Deisus / Sergey Krivobokov
Tomás Luis de Victoria
O magnum mysterium, motete a cuatro partes
The Sixteen / Harry Christophers
Michael Praetorius
In dulci jubilo
Susan Hemington Jones y Tessa Bonner, sopranos
Mark le Brocq, bajo
Coro de Niños dela Catedral de Roskilde
Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Marc-Antoine Charpentier
José se ha bien casado, villancico
Ensamble Aradia / Kevin Mellon
Christopher Dawes, órgano
Gregor Joseph Werner
Pastorella de Navidad
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Anónimo
“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, del Códice Martínez de Compañón
Capilla de Indias / Tiziana Palmiero
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gioachino Rossini
Obertura de La urraca ladrona
Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº21 en Re mayor, K.575
Cuarteto Éder
Giacomo Meyerbeer
"Ô beau pays de la Touraine" de la ópera Los Hugonotes
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Ópera de Lyon / Emmanuel Villaume
Bedřich Smetana
Danza checa Nº10, “Danza de los saltos”
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek
19.00
Ernő Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
István Lantos, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº1 en Re mayor, op.2, Nº1
Trío Locatelli
Arnold Bax
Danza del salvaje Irravel
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
20.00
La Gran Aldea (Francia)
Gabriel Pierné
Concierto para piano y orquesta Nº1 en do menor, op.12
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Jean Baptiste Lully
Suite Nº1 de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Gabriel Fauré
Romance, op.28; Andante, op.75 y Morceau de lecture
Isabelle Faust, violín
Florent Boffard, piano
21.00
Industria Nacional
Oscar Giudice (1906-1974)
Salmo al Paraná
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña
Frédéric Chopin
Veinticuatro preludios, op.28
Estela Kersenbaum, piano
22.00
Complemento musical