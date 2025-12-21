PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/12/2025

Programación Lunes 22 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Modest Mussorgsky
Recuerdo de infancia
Lágrimas
Viktoria Postnikova, piano

Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos

Marin Marais
Variaciones para flauta sobre Las folias de España
Marc Grauwels, flauta

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mariana Sirbu, violín;
Mihail Sarbu, piano

Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Klára Körmendi, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto para oboe y orquesta en la menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti

Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)
Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Arnold Bax
Tintagel, poema sinfónico
Orquesta de Ulster / Bryden Thomson

Alice Mary Smith
Andante para clarinete y orquesta
Angela Malsbury, clarinete
London Mozart Players / Howard Shelley

Leo Brouwer
Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra

Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Henry Purcell
Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt
Fantasía romántica sobre dos melodías suizas
Leslie Howard, piano

06.00
Y la mañana va

Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)
Obertura para una comedia, op.53
Oulu Sinfonía / Rumon Gamba

Alexander Zemlinsky
Fantasías sobre poemas de Richard Dehmel
Silke Avenhaus, piano

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave

Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

07.00

Emile Waldteufel
Los enamorados, vals op.143
Orquesta filarmónica Estatal de Eslovaquia / Alfred Walter

Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante

Michael Haydn
Pastoral en Do mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

08.00

Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta del Ulster

Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)
Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Raphael

Karl Goldmark
“En Italia”, obertura op.49
Orquesta Filarmónica de Budapest / Andreas Korodi

09.00

Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65
Trío Chung

François Couperin
Siete versos de un motete compuesto por orden del rey
Sandrine Piau, soprano
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Willy Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

11.00
Los Caminos del Barroco

Giovanni Felice Sances
Stábat mater
Carlos Mena, contratenor
Ricercar Consort / Philippe Pierlot

Domenico Scarlatti
Stábat mater en do menor
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Antonio Vivaldi
Stábat mater en fa menor, RV 621
Andreas Scholl, contratenor
Bach Consort de Viena / Rubén Dubrovsky

12.00
El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo
Para que el misterio sea revelado, canto litúrgico medieval de la Iglesia rusa
Coro Deisus / Sergey Krivobokov

Tomás Luis de Victoria
O magnum mysterium, motete a cuatro partes
The Sixteen / Harry Christophers

Michael Praetorius
In dulci jubilo
Susan Hemington Jones y Tessa Bonner, sopranos
Mark le Brocq, bajo
Coro de Niños dela Catedral de Roskilde
Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Marc-Antoine Charpentier
José se ha bien casado, villancico
Ensamble Aradia / Kevin Mellon
Christopher Dawes, órgano

Gregor Joseph Werner
Pastorella de Navidad
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Anónimo
“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, del Códice Martínez de Compañón
Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Gioachino Rossini
Obertura de La urraca ladrona
Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº21 en Re mayor, K.575
Cuarteto Éder

Giacomo Meyerbeer
"Ô beau pays de la Touraine" de la ópera Los Hugonotes
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Ópera de Lyon / Emmanuel Villaume

Bedřich Smetana
Danza checa Nº10, “Danza de los saltos”
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

19.00

Ernő Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
István Lantos, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº1 en Re mayor, op.2, Nº1
Trío Locatelli

Arnold Bax
Danza del salvaje Irravel
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

20.00
La Gran Aldea (Francia)

Gabriel Pierné
Concierto para piano y orquesta Nº1 en do menor, op.12
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Jean Baptiste Lully
Suite Nº1 de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Gabriel Fauré
Romance, op.28; Andante, op.75 y Morceau de lecture
Isabelle Faust, violín
Florent Boffard, piano

21.00
Industria Nacional

Oscar Giudice (1906-1974)
Salmo al Paraná
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña

Frédéric Chopin
Veinticuatro preludios, op.28
Estela Kersenbaum, piano

22.00
Complemento musical