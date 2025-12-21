Programación Lunes 22 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Modest Mussorgsky

Recuerdo de infancia

Lágrimas

Viktoria Postnikova, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Marin Marais

Variaciones para flauta sobre Las folias de España

Marc Grauwels, flauta

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Mariana Sirbu, violín;

Mihail Sarbu, piano

Antonio Vivaldi

In turbato mare irato, R.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Klára Körmendi, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto para oboe y orquesta en la menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Ludwig Krebs

Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta de Ulster / Bryden Thomson

Alice Mary Smith

Andante para clarinete y orquesta

Angela Malsbury, clarinete

London Mozart Players / Howard Shelley

Leo Brouwer

Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Henry Purcell

Regocijaos en el Señor siempre, Verse Anthem, Z.49

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

Fantasía romántica sobre dos melodías suizas

Leslie Howard, piano

06.00

Y la mañana va

Leevi Madetoja (compositor finlandés, 1887-1947)

Obertura para una comedia, op.53

Oulu Sinfonía / Rumon Gamba

Alexander Zemlinsky

Fantasías sobre poemas de Richard Dehmel

Silke Avenhaus, piano

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor

Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas

Anneke Boeke, flauta dulce

Cseperke Falvay, chelo

Miklós Spányi, clave



Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

07.00

Emile Waldteufel

Los enamorados, vals op.143

Orquesta filarmónica Estatal de Eslovaquia / Alfred Walter

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Michael Haydn

Pastoral en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

08.00



Jan Ladislav Dussek

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.29

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta del Ulster

Jan Brandts Buys (compositor y organista holandés, 1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

Karl Goldmark

“En Italia”, obertura op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / Andreas Korodi

09.00



Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Trío Chung

François Couperin

Siete versos de un motete compuesto por orden del rey

Sandrine Piau, soprano

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Willy Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc

Canción rusa variada, op.17

Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók

Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Felice Sances

Stábat mater

Carlos Mena, contratenor

Ricercar Consort / Philippe Pierlot

Domenico Scarlatti

Stábat mater en do menor

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Antonio Vivaldi

Stábat mater en fa menor, RV 621

Andreas Scholl, contratenor

Bach Consort de Viena / Rubén Dubrovsky

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Para que el misterio sea revelado, canto litúrgico medieval de la Iglesia rusa

Coro Deisus / Sergey Krivobokov

Tomás Luis de Victoria

O magnum mysterium, motete a cuatro partes

The Sixteen / Harry Christophers

Michael Praetorius

In dulci jubilo

Susan Hemington Jones y Tessa Bonner, sopranos

Mark le Brocq, bajo

Coro de Niños dela Catedral de Roskilde

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Marc-Antoine Charpentier

José se ha bien casado, villancico

Ensamble Aradia / Kevin Mellon

Christopher Dawes, órgano

Gregor Joseph Werner

Pastorella de Navidad

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Anónimo

“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, del Códice Martínez de Compañón

Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gioachino Rossini

Obertura de La urraca ladrona

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº21 en Re mayor, K.575

Cuarteto Éder

Giacomo Meyerbeer

"Ô beau pays de la Touraine" de la ópera Los Hugonotes

Diana Damrau, soprano

Orquesta de la Ópera de Lyon / Emmanuel Villaume

Bedřich Smetana

Danza checa Nº10, “Danza de los saltos”

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

19.00

Ernő Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

István Lantos, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº1 en Re mayor, op.2, Nº1

Trío Locatelli

Arnold Bax

Danza del salvaje Irravel

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

20.00

La Gran Aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta Nº1 en do menor, op.12

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Jean Baptiste Lully

Suite Nº1 de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Romance, op.28; Andante, op.75 y Morceau de lecture

Isabelle Faust, violín

Florent Boffard, piano

21.00

Industria Nacional

Oscar Giudice (1906-1974)

Salmo al Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios, op.28

Estela Kersenbaum, piano

22.00

Complemento musical