Programación Lunes 22 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Franz Liszt

Dos episodios del Fausto de Lenau, S.110

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Evgeny Kissin, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.54 (Libro Nº5)

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock

“Perdido en el bosque”, entreacto de la suite de concierto “Marsias”,

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Franz Liszt

"Armonías de la tarde", estudio de ejecución trascendental Nº11, en Re bemol mayor

Evgeny Kissin, piano

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Schubert

“El pastor en la roca”, op.129, Deutsch 965

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcher, clarinet

Klaus Donath, piano

08.00

Dmitri Shostakovich

Tema y variaciones para orquesta en Si bemol mayor, op.3

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética / Gennadi Rozhdestvensky

Johannes Brahms

Ocho piezas para piano, op.76

Gerhard Oppitz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Albert Roussel

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.23

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

John Blackwood Mc Ewen (compositor inglés, 1868-1948)

Donde vuela el tomillo silvestre

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº2 en Mi bemol mayor, K.493

Georg Solti, piano

Miembros del Cuarteto Melos

Gioachino Rossini

Dúo para chelo y contrabajo en Re mayor

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Bernhard Henrik Crusell

Introducción y variaciones sobre una melodía sueca, op.12

Kullervo Kojo, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Wolfgang Amadeus Mozart

“Coro de los jenízaros” de la ópera El rapto en el serrallo

Coro Monteverdi

Los Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Último movimiento, “Rondó a la húngara”, del Trío en Sol Mayor, Hob. XV:25

Trío Wanderer

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Si bemol mayor

György Cziffra, piano

Héctor Berlioz

Obertura de “La huida a Egipto” del oratorio La infancia de Cristo (1854)

Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

Alexandre Luigini

Fragmentos del Ballet egipcio (1875)

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Christoph Willibald Gluck

“Fandango” del ballet Don Juan (1761)

Tafelmusik / Bruno Weil

Carl Maria von Weber

Fragmentos de la obertura de la música incidental para Preciosa, op.79 (1820)

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Münchinger

Nicolai Rimsky-Korsakov

“Canto gitano” del Capricho español, op.34 (1887)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Giacomo Puccini

Final de la primera escena del segundo acto de Turandot

Gottfried Hornik, barítono

Heinz Zeidnik y Francisco Araiza, tenores

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Maurice Ravel

Secuencia de la taza china de la ópera El niño y los sortilegios (1925)

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

21.00

Camille Saint-Saëns

Fragmentos de la “Bacanal” de la ópera Sansón y Dalila

Carl Nielsen

“Danza hindú” de la música incidental para Aladino

Jacques Ibert

“Túnez-Nefta”, de Puertos de escala

Ottorino Respighi

Fragmento de “La huida a Egipto”, de Vitrales de iglesia

Nicolai Rimsky-Korsakov

Tema de Scheherazade, de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Camille Saint-Saëns

“Danza de las sacerdotisas” de la ópera Sansón y Dalila

Léo Delibes

Fragmento inicial del aria de las campanitas, de la ópera Lakmé

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria / Cornelius Meister

Alexander Borodin

Primera danza polovtsiana de la ópera El príncipe Igor

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Gustav Holst

Final: En la calle de los Ouled Naïl”, de la suite oriental Beni Mora, op.29

Orquesta Sinfónica Nacional Real de Escocia / David Lloyd-Jones

Edward Elgar

“Danza de las jóvenes nauch”, de la Suite de La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Piotr Ilich Chaikovsky

“Danza árabe” de El cascanueces, op.71

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Mily Balakirev

El desierto, canción

Boris Christoff, bajo

Alexander Cherepin, piano

Jehan Alain

Segunda danza a la diosa Agni

Thomas Trotter, órgano

Claude Debussy

“Velas”, del Primer libro de preludios para piano

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)