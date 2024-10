Programación Lunes 21 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

06.00

Y la mañana va

Felix Mendelssohn

“Sueño de una noche de verano”, obertura en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Frederic Chopin

Tres valses para piano, op.64: Nº1 en Re bemol mayor, Nº2 en do sostenido menor y Nº3 en La bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, Catálogo Gimo 291

Alexis Kossenko, flauta y dirección

Orquesta “Les Ambassadeurs”

Boris Blacher (compositor alemán, 1903-1975)

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti



07.00

Roy Douglas (pianista y compositor inglés, quien fuera asistente musical de Ralph Vaughan Williams, y que vivió entre 1907 y 2015)

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00

Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi



Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit



09.00

Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi



10.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky

Tres baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Cavalli

Sinfonía de Giasone

L`Arpeggiata / Christina Pluhar

Alessandro Scarlatti

Sinfonía de la ópera “Griselda”

Concerto de Cavalieri / Marcello di Lisa

Antonio Vivaldi

Sinfonia de la ópera “Farnace”

I Barrochisti / Diego Fasolis

William Boyce

Sinfonía en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor

Tha Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Georg Philipp Telemann

Obertura-Suite «La bouffonne» TWV 55:C5

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

12.00

El Clásico del Mediodía

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Ernesto Bitetti, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Isaac Albéniz

Recuerdos de viaje, op.71, Nº6; Rumores de la caleta, malagueña (arr. para guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Anónimo

Variaciones sobre Greensleeves para flauta dulce y guitarra

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Isaac Albéniz

Asturias (leyenda)

Wolfgang Lendle, guitarra

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448

László Szendrey-Karper, guitarra

Carlos Guastavino

Jeromita Linares para guitarra y cuarteto de cuerdas

Eduardo Falú, guitarra

Solistas de la Camerata Bariloche

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana

Baltazar Benítez, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Reina nuestra del universo entero y Juntos estemos, canciones de danza en ronda, del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar / Mireia Barrera

Johannes Ockeghem

De otro amor, chanson a tres voces

Capella Flamenca

Johannes Ockeghem

“Sanctus” y “Lux eterna”, del Requiem a cuatro voces

Ensemble Organum / Marcel Pérès

Filippo Azzaiolo

Quién pasa por la calle, (volota) villota

The King’s Singers

Tradicional / Diego Ortiz

Passamezzo moderno

Nancy Hadden, flauta dulce

Erin Headley, viola da gamba

Paula Chateauneuf, guitarra

Giovan Domenico da Nola

O Dio se vede chiaro

Hespèrion XX / Jordi Savall

Grzegorz Gorczycki

Illuxit sol iustitia (Brilló el sol de la justicia), motete

The Sixteen / Eamonn Dougan

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746)

“Erato”, Suite para clave N°4 de la colección El Parnaso musical

Luc Beauséjoiur, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Zdeněk Fibich

Una noche en Karlstein, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar

Hélène Nervo de Montgeroult (pianista y compositora francesa, 1764 – 1836)

Concierto para fortepiano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor

Élisabeth Pion, pianoforte

Arion Baroque Orchestra / Mathieu Lussier

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor, EHW 22

Cuarteto Diógenes

Camille Saint-Saëns

"Mon coeur s'ouvre a ta voix" de la ópera Sansón y Dalila

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Yves Abel

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

“Adagio” de la Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para tres violines y orquesta en Fa mayor, R.551

Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.24

Orquesta Real del Concertgebouw / Daniele Gatti

Oskar Merikanto (comp., organista y pianista fines, 1868-1924)

Romance, op.12 y Barcarola, op.65

Jean Dubé, piano

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Alfred Hill

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks

Dos piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock

Fortuna

The Kew Band / Mark Ford

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Santino Garsi de Parma

Aria del Gran Duca

Miguel Llobet

El testamento de Amelia

Joaquín Rodrigo

Pastoral

María Luisa Anido, guitarra

Pascual De Rogatis (1880-1980)

Paisaje otoñal y Fantasía oriental

Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín / Pablo Boggiano

Raúl Schemper

Tritono (1987)

Intérpretes no idenfificados

Jan Dismas Zelenka

“Del mio amor”,aria de Magdalena, del oratorio I Penitenti al Sepolchro del Redentore

Mariana Rewerski, mezzoprano

Collegium Vocale 1704 / Václav Luks

George Frideric Handel

“Ombra mai fu”, de la ópera Xerxes

Mariana Rewerski, mezzoprano

La Barroca del Suquía / Manfredo Kraemer

Grabado en vivo en la la Iglesia de Las Teresas, Córdoba, Argentina, el 30 de noviembre de 2013