Programación Lunes 20 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “El día de cumpleaños”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Tres preludios para piano, op.23: Nº 1 a 3

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Johannes Brahms

Cuarteto en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, N°2

Murray McLachlan, piano

Edouard Lalo

Obertura de la ópera El Rey de Ys

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí

23.00

Después del Concierto (Boris)