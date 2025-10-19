Programación Lunes 20 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Modest Mussorgsky
Recuerdo de infancia
Lágrimas
Viktoria Postnikova, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos
Marin Marais
Variaciones para flauta sobre Las folias de España
Marc Grauwels, flauta
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mariana Sirbu, violín;
Mihail Sarbu, piano
Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Klára Körmendi, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto para oboe y orquesta en la menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Alice Mary Smith
Andante para clarinete y orquesta
Angela Malsbury, clarinete
London Mozart Players / Howard Shelley
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg
Franz Liszt
Fantasía romántica sobre dos melodías suizas
Leslie Howard, piano
06.00
Y la mañana va
Engelbert Humperdinck
Movimiento de cuarteto en mi menor
Cuarteto Diógenes
Edvard Grieg
Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal
Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset
Domenico Cimarosa
Cuatro sonatas para teclado: en Si bemol mayor, en do menor, en La mayor y en Do mayor
Victor Sangiorgio, piano
Benjamin Godard
Jocelyn, suite para orquesta Nº1
Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates
07.00
Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)
Correggio, obertura op.59
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard
Ignacy Jan Paderewski
Dos piezas para violín y piano: Romance en La mayor y Melodía en Sol bemol mayor
Slawomir Tomasik, violín
Robert Morawski, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
Albert Roussel
Rapsodia flamenca, op.56
Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll
08.00
Gaetano Donizetti
Dos piezas para piano: Allegro en Do mayor y Adagio en Sol mayor
Pietro Spada, piano
Max Bruch
Pieza de concierto para violín y orquesta en fa sostenido menor, op.84
Jack Liebeck, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Nícolo Pórpora
“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata
Iestyn Davies, contratenor
Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen
09.00
Louis Vierne (compositor y organista francés, 1870-1937)
Quinteto con piano en do menor, op.42
Stephen Coombs, piano
Cuarteto Chilingirian
Heitor Villa-Lobos
Uirapurú, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
10.00
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)
Boris Berman, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
11.00
Los Caminos del Barroco
Jehan Chardavoine
Une jeune fillette
Monserrat Figueras y María Cristina Kiehr, sopranos
Rolf Lislevand, laúd
Jordi Savall, viola da gamba
Philipp Friedrich Böddecker
Sonata La Monica
Carles Cristóbal, fagot
Katharina Heutjer, violín
Jörg-Andreas Bötticher, órgano
Giovanni Antonio Bertoli
Sonata Nº7 para fagot antiguo o dulcián
Giovanni Battista Graziadio, dulcián
Andrea Buccarella, órgano
Johann Sebastian Bach
Quoniam tu solus, de la Misa en Si menor
Stephen Varcoe, bajo
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
Giuseppe Sammartini
Sonata para dos flautas alemanas y bajo continuo Nº8 en Fa mayor
I Fiori Musicali
Georg Phlipp Telemann
Sonata para fagot y bajo continuo en fa menor, TWV 41:f1
Marc Vallon, fagot
Ton Koopman, clavecín
Jaap Ter Linden, violonchelo
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, (catálogo Ryom) RV 473
Peter Whelan, fagot
La Serenissima / Adrian Chandler
12.00
El Clásico del Mediodía
Manuel de Falla
El amor brujo
Teresa Berganza, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Enrique Granados
Goyescas, los majos enamorados, op.11:
Nº1 Los requiebros
Nº2 Coloquio en la reja
Nº4 Quejas o la maja y el ruiseñor
Alicia de Larrocha, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Manuscrito Old Hall
John Cooke (?-1419)
Alma proles, motete
Pycard (activo hacia 1410)
Gloria
Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner
Antonio de Cabezón (c.1510-1566)
Tiento N°2, Diferencias sobre la pavana milanesa y Fabordón y glosa del primer tono llano
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Johannes de Cleve
Carole qui veniens a Cesare (Carlos, que viene de César), motete
Que Dios tenga misericordia de nosotros, arreglo del coral homónimo
Ensamble Vocal Cinquecento
Samuel Scheidt (1587-1654)
Nueve variaciones sobre una gallarda de Dowland
Philip Aggesen, órgano
Giovanni Battista Fasolo
Una mirada halagadora y Jácara: Ari a la napolitana
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Jean-Philipp Rameau
“L’enarmonique” de las Nuevas suites de piezas para clave (1727)
Pieter-Jan Belder, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº3 en Re mayor, K.40
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
19.00
Zdenek Fibich
Primavera. Un poema sinfónico, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar
Bohuslav Martinu
La revista de cocina
The Darlington Ensemble
Maria Szymanowska
Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek; Capricho sobre el romance de Joconde dedicado a monsieur John Field y Danza polaca dedicada a monsieur Baillot
Anna Ciborowska, piano
20.00
La Gran Aldea (Rusia)
Alexander Glazunov
El Kremlin, boceto sinfónico op.30
Orquesta Sinfónica de Moscú / Konstantin Krimets
Karl Davydov
Barcarola y Adiós, op.17
Marina Tarasova, chelo
Alexander Polezhaev, piano
Alfred Schnittke
Canon en memoria de Stravinsky
Cuarteto Chilingirian
Anónimo
Adiós, felicidad
Dmitri Hvorostovsky, barítono
Orquesta Folclórica Ossipov de Rusia / Nicolai Kalinin
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional