Programación Lunes 20 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor, K.497

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Joseph Haydn

Misa "Creación" en Si bemol mayor, para solistas, coro y orquesta, Hob.XXIII:13

Christiane Oelze, soprano;

Elisabeth von Magnus, contralto;

Herbert Lippert, tenor;

Gerald Finley, bajo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20

Divertimento Salzburg

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violín;

Bengt Forsberg, piano

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos

08.00



Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº69: "Alaba al Señor, alma mía", Catálogo Bach 69

Ruth Ziesak, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Engelbert Humperdinck

Suite de la ópera “La bella durmiente”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Rosenmüller

Sonata da camera N8 en sol menor

Ensemble Acronym

Arcangelo Corelli

Sonata a 3 en La mayor op.4 Nº3

Ensemble Aurora / Enrico Gatti

Johann Sebastian Bach

Sonata en Sol mayor para viola da gamba y bajo continuo, BWV 1027

Jonathan Manson, viola da gamba

Trevor Pinnock, clavecín

Tomasso Albinoni

Sonate da chiesa Nº 4, 5 y 6

Donatella Colombo, violín

Clare Ibbott, violonchelo

Marco Rossi, clavecín y órgano

12.00

Al Mediodía

Claude Debussy

Estampas, para piano

Pascal Rogé, piano

Christian Cannabich

Sinfonía N°67en Sol mayor

Lukas Consort / VIktor Lukas

Federico Moreno Torroba

Burgalesa, para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

Boris Blacher

Variaciones orquestales sobre un tema de Paganini

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Fragmento de la segunda jornada del Misterio de Elche

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellaard

Johannes Ockeghem

Mi amada y De otro amor, chansons

Capella Flamenca

Johannes Ockeghem (1410-1497)

Kyrie, de la Missa Prolationem

Hilliard Ensemble / Paul Hillier

Clement Woodcock (?-1590)

In Nomine III a cinco

Hespèrion XX / Jordi Savall

Massimiliano Neri

Sonata N°7 a seis partes

Musica Fiata / Ronald Wilson

Filipe da Madre de Deus (1626-1675)

Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho

Ars Longa / Teresa Paz

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Leoš Janáček

Sobre un camino cubierto de hierba (Libro Nº1)

Jet Röling, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Ileana Cotrubaş, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

19.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Stanisław Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

John Marsh

Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Momentos Musicales

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

21.00

Hector Berlioz

Obertura de “Benvenuto Cellini”, op.23

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Carl Stamitz

Dúo para dos violines en Sol mayor, op.27, Nº6

Luis Michal, violín

Martha Carfi, violín

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

22.00

Industria Nacional

Jorge Arandia Navarro

Playas rítmicas N°1 (1963)

Gerardo Gandini, piano

Jorge Arandia Navarro

Concierto para flauta, dos arpas y cuerdas (1974)

Gabriel de Simone, flauta

Lucrecia Jancsa y Arianna Ruiz Cheylat, arpas

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Bruno D’Astoli

Luis de Milán

Fantasía

Adrian Le Roy

Fantasía

Francesco da Milano

Ricercare

Joan Ambrosio Dalza

Pavana a la francesa

Evar Cativiela, guitarra, laúd y vihuela

Claudia Montero

Un retrato de Camila

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos

Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026

Remo PIgnoni

Cueca N°3 en Sol mayor, piano

Patricia Lamberti, piano

23.00

Complemento musical

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2 Hob.III:76

Cuarteto Amadeus