Programación Lunes 20 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Richard Strauss
Cinco piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano
Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor, K.497
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Joseph Haydn
Misa "Creación" en Si bemol mayor, para solistas, coro y orquesta, Hob.XXIII:13
Christiane Oelze, soprano;
Elisabeth von Magnus, contralto;
Herbert Lippert, tenor;
Gerald Finley, bajo
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
William Sterndale Bennett
Capricho para piano en Mi mayor
Malcolm Binns
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Divertimento Salzburg
Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.78
Nils-Erik Sparf, violín;
Bengt Forsberg, piano
Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
07.00
Y la mañana va
Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Antonio Vivaldi
Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392
Laszlo Barsony, viola d’amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Richard Strauss
Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano
Karl-Heinz Steffens, clarinete
Wolfgang Sawallisch, piano
Franz Schubert
Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173
Cuarteto Melos
08.00
Joaquín Turina
El castillo de Almodovar, op.65
Jordi Masó, piano
Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)
Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9
Friedemann Eichhorn, violin
Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº69: "Alaba al Señor, alma mía", Catálogo Bach 69
Ruth Ziesak, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
09.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Frederick Delius
“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger
Irene Cantos y Peter Philips, piano
10.00
Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)
Partita para cuerdas
Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach
Christoph Förster
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Engelbert Humperdinck
Suite de la ópera “La bella durmiente”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Rosenmüller
Sonata da camera N8 en sol menor
Ensemble Acronym
Arcangelo Corelli
Sonata a 3 en La mayor op.4 Nº3
Ensemble Aurora / Enrico Gatti
Johann Sebastian Bach
Sonata en Sol mayor para viola da gamba y bajo continuo, BWV 1027
Jonathan Manson, viola da gamba
Trevor Pinnock, clavecín
Tomasso Albinoni
Sonate da chiesa Nº 4, 5 y 6
Donatella Colombo, violín
Clare Ibbott, violonchelo
Marco Rossi, clavecín y órgano
12.00
Al Mediodía
Claude Debussy
Estampas, para piano
Pascal Rogé, piano
Christian Cannabich
Sinfonía N°67en Sol mayor
Lukas Consort / VIktor Lukas
Federico Moreno Torroba
Burgalesa, para guitarra
Frank Bungarten, guitarra
Boris Blacher
Variaciones orquestales sobre un tema de Paganini
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Fragmento de la segunda jornada del Misterio de Elche
Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellaard
Johannes Ockeghem
Mi amada y De otro amor, chansons
Capella Flamenca
Johannes Ockeghem (1410-1497)
Kyrie, de la Missa Prolationem
Hilliard Ensemble / Paul Hillier
Clement Woodcock (?-1590)
In Nomine III a cinco
Hespèrion XX / Jordi Savall
Massimiliano Neri
Sonata N°7 a seis partes
Musica Fiata / Ronald Wilson
Filipe da Madre de Deus (1626-1675)
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Manuel Ponce
Instantáneas mejicanas
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Leoš Janáček
Sobre un camino cubierto de hierba (Libro Nº1)
Jet Röling, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, soprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
19.00
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Stanisław Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra
Wolfgang Lendle, guitarra
John Marsh
Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
20.00
Momentos Musicales
Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano
Georg Philip Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave
21.00
Hector Berlioz
Obertura de “Benvenuto Cellini”, op.23
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
Carl Stamitz
Dúo para dos violines en Sol mayor, op.27, Nº6
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
22.00
Industria Nacional
Jorge Arandia Navarro
Playas rítmicas N°1 (1963)
Gerardo Gandini, piano
Jorge Arandia Navarro
Concierto para flauta, dos arpas y cuerdas (1974)
Gabriel de Simone, flauta
Lucrecia Jancsa y Arianna Ruiz Cheylat, arpas
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Bruno D’Astoli
Luis de Milán
Fantasía
Adrian Le Roy
Fantasía
Francesco da Milano
Ricercare
Joan Ambrosio Dalza
Pavana a la francesa
Evar Cativiela, guitarra, laúd y vihuela
Claudia Montero
Un retrato de Camila
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos
Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026
Remo PIgnoni
Cueca N°3 en Sol mayor, piano
Patricia Lamberti, piano
23.00
Complemento musical
Antonín Dvorák
Variaciones sinfónicas, op.78
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2 Hob.III:76
Cuarteto Amadeus