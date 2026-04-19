Programación Lunes 20 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano
Sergei Prokofiev
La flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Ensamble Romanesca
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
Max Reger
Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135
Jerzy Sterczynski, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe
08.00
Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
09.00
Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
11.00
Los Caminos del Barroco
Andrea Zani
Concierto para cello en la menor
Martin Rummel, cello
La Academia de Colonia / Michael Alexander Wilens
Nicola Porpora
Concierto para cello y orquesta en Sol mayor
Joseph Crouch, cello
The English Concert / Harry Bicket
Leonardo Leo
Concierto para cello y orquesta N°4 en La mayor
Anner Bylsma, cello
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon
Antonio Vivaldi
Concierto para cello piccolo en Sol mayor, RV 414
Chistophe Coin, cello piccolo
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
12.00
Al Mediodía
Arthur Bliss
Conversaciones, para flauta, oboe, violín, viola y chelo (1920)
Michael Cox, flauta
Nicholas Daniel, oboe
Cuarteto Maggini
Giacomo Meyerbeer
“Marcha de la coronación”, de la ópera El profeta
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania, Hanover / Michail Jurowski
Antonio Lauro
Cuatro valses venezolanos, para guitarra
Adam Holzman, guitarra
Giovanni Bottesini
Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta de cuerdas
Joshua Bell, violín
Edgar Meyer, contrabajo
Orquesta de Cámara Saint Paul / Hugh Wolff
Mily Balakirev
Islamey. Fantasía oriental, para piano
Boris Berezovsky, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Francesco Landini
De! Dinmi tu
Lorenzo da Firenze
A poste messe
Ensamble Alba Musica Kyo
Bartholomeo de Escobedo (1515-1563)
Gloria, de la Misa Felipe Rey de España
A Sei Voci
Los Sacabuches de Toulouse / Bernard Fabre-Garrus
Bálint Bakfark (1507-1576)
Fantasía Nº9 a cuatro y Je prens en gré (Aceptaré con gusto) (chanson de Jacobus Clemens non Papa)
Dániel Benkö, laúd
Walter Porter
“¡Salve, Cloris, Salve!”, de la colección Madrigales y aires (1632)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Johann Hermann Schein
“Oh, Señor, yo soy tu siervo” y “Regocíjate, mujer, de tu juventud, de la colección Fuente de Israel
Ensamble Vocal Europeo / Philippe Herreweghe
Benedetto Marcello
Sinfonía para cuerdas, vientos y bajo continuo, del argumento escénico musical Ariana (1726)
Accademia de li Musici / Filippo Maria Bressan
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Johann Sebastian Bach
Dios mío, ¡Cuánto tiempo! (cantata para el segundo domingo después de Epifanía)
Caroline Stam, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
19.00
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna
Ludwig van Beethoven
Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, op.16
Zdeněk Jílek, piano
Ensamble de Vientos de la Filarmónica Checa
Fernando Sor
Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23
Frank Bungarten, guitarra
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Miklós Szenthelyi, violín
Orquesta Estatal de Hungría / György Györiványi Ráth
20.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99
Mstislav Rostropovich, chelo
Rudolf Serkin, piano
Carl Nielsen
Suite “Aladino”
Coro Sinfónico de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
21.00
George Frideric Handel
Trío-sonata en Sol mayor, op. 5 N°4
London Handel Players
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati
22.00
Industria Nacional
Héctor Panizza
Cuarteto de cuerdas en do menor
Cuarteto Petrus
Luis Mucillo (1956)
Liebeslieder (Canciones de amor)
Víctor Torres, barítono
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Stefan Lano
Máximo Diego Pujol
Elegía
María Isabel Siewers, guitarra
23.00
Complemento musical
Richard Strauss
Cinco piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai