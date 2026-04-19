PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

19/04/2026

Programación Lunes 20 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Prokofiev
La flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Heinrich Franz von Biber
Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146
Ensamble Romanesca

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano

Max Reger
Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135
Jerzy Sterczynski, piano

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00

Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

09.00

Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano

Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar

11.00
Los Caminos del Barroco

Andrea Zani
Concierto para cello en la menor
Martin Rummel, cello
La Academia de Colonia / Michael Alexander Wilens

Nicola Porpora
Concierto para cello y orquesta en Sol mayor
Joseph Crouch, cello
The English Concert / Harry Bicket

Leonardo Leo
Concierto para cello y orquesta N°4 en La mayor
Anner Bylsma, cello
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Antonio Vivaldi
Concierto para cello piccolo en Sol mayor, RV 414
Chistophe Coin, cello piccolo
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00
Al Mediodía

Arthur Bliss
Conversaciones, para flauta, oboe, violín, viola y chelo (1920)
Michael Cox, flauta
Nicholas Daniel, oboe
Cuarteto Maggini

Giacomo Meyerbeer
“Marcha de la coronación”, de la ópera El profeta
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania, Hanover / Michail Jurowski

Antonio Lauro
Cuatro valses venezolanos, para guitarra
Adam Holzman, guitarra

Giovanni Bottesini
Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta de cuerdas
Joshua Bell, violín
Edgar Meyer, contrabajo
Orquesta de Cámara Saint Paul / Hugh Wolff
Mily Balakirev
Islamey. Fantasía oriental, para piano
Boris Berezovsky, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Francesco Landini
De! Dinmi tu
Lorenzo da Firenze
A poste messe
Ensamble Alba Musica Kyo

Bartholomeo de Escobedo (1515-1563)
Gloria, de la Misa Felipe Rey de España
A Sei Voci
Los Sacabuches de Toulouse / Bernard Fabre-Garrus

Bálint Bakfark (1507-1576)
Fantasía Nº9 a cuatro y Je prens en gré (Aceptaré con gusto) (chanson de Jacobus Clemens non Papa)
Dániel Benkö, laúd

Walter Porter
“¡Salve, Cloris, Salve!”, de la colección Madrigales y aires (1632)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Johann Hermann Schein
“Oh, Señor, yo soy tu siervo” y “Regocíjate, mujer, de tu juventud, de la colección Fuente de Israel
Ensamble Vocal Europeo / Philippe Herreweghe
Benedetto Marcello
Sinfonía para cuerdas, vientos y bajo continuo, del argumento escénico musical Ariana (1726)
Accademia de li Musici / Filippo Maria Bressan

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Johann Sebastian Bach
Dios mío, ¡Cuánto tiempo! (cantata para el segundo domingo después de Epifanía)
Caroline Stam, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

19.00

Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven
Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, op.16
Zdeněk Jílek, piano
Ensamble de Vientos de la Filarmónica Checa

Fernando Sor
Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23
Frank Bungarten, guitarra

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Miklós Szenthelyi, violín
Orquesta Estatal de Hungría / György Györiványi Ráth

20.00
Momentos Musicales

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99
Mstislav Rostropovich, chelo
Rudolf Serkin, piano

Carl Nielsen
Suite “Aladino”
Coro Sinfónico de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

21.00

George Frideric Handel
Trío-sonata en Sol mayor, op. 5 N°4
London Handel Players

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

22.00
Industria Nacional

Héctor Panizza
Cuarteto de cuerdas en do menor
Cuarteto Petrus

Luis Mucillo (1956)
Liebeslieder (Canciones de amor)
Víctor Torres, barítono
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Stefan Lano

Máximo Diego Pujol
Elegía
María Isabel Siewers, guitarra

23.00
Complemento musical

Richard Strauss
Cinco piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai