Programación Lunes 20 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Prokofiev

La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Heinrich Franz von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146

Ensamble Romanesca

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Max Reger

Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135

Jerzy Sterczynski, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano



Henry Purcell

”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta

Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00



Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13

Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

09.00



Malcolm Arnold

Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)

Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

11.00

Los Caminos del Barroco

Andrea Zani

Concierto para cello en la menor

Martin Rummel, cello

La Academia de Colonia / Michael Alexander Wilens

Nicola Porpora

Concierto para cello y orquesta en Sol mayor

Joseph Crouch, cello

The English Concert / Harry Bicket

Leonardo Leo

Concierto para cello y orquesta N°4 en La mayor

Anner Bylsma, cello

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Antonio Vivaldi

Concierto para cello piccolo en Sol mayor, RV 414

Chistophe Coin, cello piccolo

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Al Mediodía

Arthur Bliss

Conversaciones, para flauta, oboe, violín, viola y chelo (1920)

Michael Cox, flauta

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

Giacomo Meyerbeer

“Marcha de la coronación”, de la ópera El profeta

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania, Hanover / Michail Jurowski

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos, para guitarra

Adam Holzman, guitarra

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta de cuerdas

Joshua Bell, violín

Edgar Meyer, contrabajo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Hugh Wolff

Mily Balakirev

Islamey. Fantasía oriental, para piano

Boris Berezovsky, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Francesco Landini

De! Dinmi tu

Lorenzo da Firenze

A poste messe

Ensamble Alba Musica Kyo

Bartholomeo de Escobedo (1515-1563)

Gloria, de la Misa Felipe Rey de España

A Sei Voci

Los Sacabuches de Toulouse / Bernard Fabre-Garrus

Bálint Bakfark (1507-1576)

Fantasía Nº9 a cuatro y Je prens en gré (Aceptaré con gusto) (chanson de Jacobus Clemens non Papa)

Dániel Benkö, laúd

Walter Porter

“¡Salve, Cloris, Salve!”, de la colección Madrigales y aires (1632)

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Johann Hermann Schein

“Oh, Señor, yo soy tu siervo” y “Regocíjate, mujer, de tu juventud, de la colección Fuente de Israel

Ensamble Vocal Europeo / Philippe Herreweghe

Benedetto Marcello

Sinfonía para cuerdas, vientos y bajo continuo, del argumento escénico musical Ariana (1726)

Accademia de li Musici / Filippo Maria Bressan

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Antonín Dvořák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Johann Sebastian Bach

Dios mío, ¡Cuánto tiempo! (cantata para el segundo domingo después de Epifanía)

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

19.00

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven

Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, op.16

Zdeněk Jílek, piano

Ensamble de Vientos de la Filarmónica Checa

Fernando Sor

Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23

Frank Bungarten, guitarra

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklós Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / György Györiványi Ráth

20.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99

Mstislav Rostropovich, chelo

Rudolf Serkin, piano

Carl Nielsen

Suite “Aladino”

Coro Sinfónico de San Francisco

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

21.00

George Frideric Handel

Trío-sonata en Sol mayor, op. 5 N°4

London Handel Players

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

22.00

Industria Nacional

Héctor Panizza

Cuarteto de cuerdas en do menor

Cuarteto Petrus

Luis Mucillo (1956)

Liebeslieder (Canciones de amor)

Víctor Torres, barítono

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Stefan Lano

Máximo Diego Pujol

Elegía

María Isabel Siewers, guitarra

23.00

Complemento musical

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai